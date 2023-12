TP.HCM diễn tập và thực chiến an toàn thông tin mạng năm 2023 với 3 kịch bản

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tổ chức chương trình “Diễn tập an toàn thông tin mạng TP.HCM 2023” liên tục 4 ngày từ 26 đến 29/12/2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Võ Minh Thành cho biết, đối tượng diễn tập an toàn thông tin mạng thực chiến gồm hệ thống tổng hợp thông tin kinh tế xã hội và hệ thống Cổng tiếp nhận và giải đáp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, đối tượng diễn tập có kịch bản là đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các sở ban ngành, quận/huyện, TP. Thủ Đức, các doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan báo đài trên địa bàn TP.HCM với 03 kịch bản: (1) Tác chiến phòng ngừa tấn công mã hóa dữ liệu ransomware qua các website bị chiếm quyền; (2) Tác chiến phòng ngừa remote code execution từ thiết bị Fortinet thông qua lỗ hổng tràn bộ đệm heap-based; (3) Tác chiến phòng ngừa tấn công qua các điểm truy nhập wifi.

Đây là các hệ thống thông tin được triển khai, áp dụng trên các nền tảng giải pháp công nghệ mới, cung cấp nhiều tiện ích và lợi ích cho người dùng nhưng cũng đem lại nhiều rủi ro an ninh. Tin tặc luôn tìm cách để đột nhập, đánh cắp thông tin trên các hệ thống này; điều này đòi hỏi đội ngũ nhân sự an ninh thông tin phải có kiến thức chuyên môn và kỹ năng chuyên sâu để phát hiện và đối phó.

Ngoài ra, mục đích của chương trình diễn tập này có ý nghĩa quan trọng trong công tác nâng cao năng lực, kỹ năng phát hiện và xử lý sự cố cho đội ứng cứu sự cố, đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin của TP.HCM. Đồng thời, giúp kịp thời phát hiện các điểm yếu về con người, công nghệ, quy trình để có biện pháp gia cố, cải thiện, tăng khả năng phản ứng nhanh, xử lý kịp thời khi có tấn công xảy ra; nhận thức, kỹ năng an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các sở ban ngành, cơ quan tổ chức, doanh nghiệp.

Để đảm bảo diễn tập thực chiến đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 1439/QĐ-BTTTT ngày 26/7/2022, Ban Tổ chức đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-STTTT ngày 25/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM về ban hành Nội quy về diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng TP.HCM năm 2023, Quyết định số 450/QĐ-STTTT ngày 25/12/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo chương trình diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng TP.HCM năm 2023.

Được biết, các thành viên tham gia diễn tập thực chiến bao gồm: Các Đội tấn công (các chuyên gia đến từ Trung tâm 286 – Bộ Tư lệnh 86, Trung tâm An ninh mạng – Đại học Công nghệ thông tin TP.HCM, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty TNHH GalaxyOne, Công ty TNHH Công nghệ Bảo Tín và Công ty Cổ phần Công nghệ DTG); Đội phòng thủ (tập hợp đội ngũ quản lý, cán bộ kỹ thuật đến từ Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM và Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Thành phố, đội ngũ kỹ thuật an ninh mạng thuộc các nhà cung cấp dịch vụ hệ thống thông tin).