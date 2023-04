TP.HCM phát hiện thêm nhiều biến thể phụ mới của Omicron

Theo thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, thành phố vừa phát hiện thêm nhiều biến thể phụ mới của Omicron.

Theo đó, từ các mẫu bệnh phẩm giám sát dịch tễ trong cộng đồng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Viện Pasteur TP.HCM đã phát hiện các biến thể phụ mới của Omicron bao gồm: XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1.

Từ ngày 8/4 đến 14/4/2023, 11 trong 13 mẫu giám sát dịch tễ do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thực hiện có kết quả là biến thể phụ mới, ngoài biến thể phụ mới đã được phát hiện tại thành phố gần đây (XBB.1.5), còn có 7 mẫu thuộc các biến thể phụ mới khác bao gồm: XBB.1.9.1, XBB.1.16, XBB.1.16.1.

Những biến thể phụ mới phát hiện tại thành phố cũng là những biến thể phụ đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới và được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào nhóm các biến thể đáng quan tâm (VOI) hoặc biến thể cần được theo dõi (VUMs).

Ngoài 1 biến thể phụ mới thuộc nhóm biến thể đáng quan tâm (XBB.1.5) đã xuất hiện tại 95 quốc gia, còn có thêm biến thể phụ XBB.1.16 vừa được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào nhóm biến thể cần được theo dõi, biến thể phụ này đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia và đang góp phần vào làn sóng ca mắc tăng cao ở Ấn Độ.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, việc phát hiện đồng loạt nhiều biến thể phụ mới của Omicron đang thịnh hành trên thế giới có thể giải thích hiện tượng gia tăng đột ngột số ca mắc mới Covid-19 trong mấy ngày qua tại thành phố và ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Hiện nay, chưa có báo cáo từ các nước trên thế giới cho thấy mối liên quan giữa các biến thể đáng quan tâm (VOI) hoặc biến thể cần được theo dõi (VUMs) với tình trạng mắc Covid-19 nặng hơn trên toàn cầu.

Tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy số ca mắc mới tăng nên sẽ dẫn đến số ca nhập viện tăng là khó tránh. Mặc khác, hầu hết những ca nhập viện đều là người thuộc nhóm nguy cơ, trong đó có những người chưa tiêm đủ vaccine phòng Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. Vì vậy, ngành y tế thành phố kêu gọi người dân cần tích cực đồng hành cùng chính quyền các cấp tham gia Chiến dịch bảo vệ người nguy cơ vừa được thành phố phát động.

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong tuần qua, cả nước ghi nhận hơn 12.500 ca mắc Covid-19 mới, trung bình khoảng 1.800 ca mắc mới/ngày. Đây là tuần có số ca mắc cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến thời điểm này ở nước ta, có 4 ngày liên tiếp số ca mắc mức hơn 2.000ca/ngày.

Cùng với số ca mắc mới gia tăng, số bệnh nhân nặng thở oxy cũng tăng, trong tuần qua, số F0 thở oxy có ngày đã lên đến hơn 100 ca, trong số này có cả bệnh nhân thở máy. Tính đến ngày 22/4, có 123 bệnh nhân thở oxy, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 90 ca; Thở oxy dòng cao HFNC: 8 ca; Thở máy không xâm lấn: 1 ca; Thở máy xâm lấn: 24 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.543.059 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.651 ca nhiễm). Đến nay, tổng số người mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi ở nước ta là trên 10,6 triệu ca. Sau gần 4 tháng không có bệnh nhân tử vong, ngày 22/4, nước ta ghi nhận ca tử vong do Covid-19 ở Hà Nội.

Đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam là 43.187 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).