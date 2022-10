TP.HCM quyết nghị điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022

Kỳ họp chuyên đề (kỳ hợp thứ 7) Hội đồng nhân dân khóa X đã khai mạc hôm này 11/10/2022 để xem xét, thông qua các tờ trình đồng thời đánh giá một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM về kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế.

KINH TẾ PHỤC HỒI TỐT, TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH

Báo cáo của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM, cho thấy kết quả điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM trong 9 tháng đầu năm 2022 đi đúng hướng theo kế hoạch đã đề ra; quy mô, tốc độ tăng trưởng các ngành, lĩnh vực cơ bản đạt trạng thái trước khi có dịch.

Tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 9,71% so với cùng kỳ và tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2019; Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 349,9 ngàn tỷ đồng, đạt 90,52%% dự toán năm, tăng 27,69% so với cùng kỳ và tăng 21,84% so với cùng kỳ năm 2019...

Về phòng chống dịch bệnh, bà Lệ cho biết TP.HCM tiếp tục kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19, đồng thời từng bước củng cố hoạt động y tế cơ sở. Công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt…

Dự báo tình hình quý 4/2022, về kinh tế xã hội, người đứng đầu Hội đồng nhân dân TP.HCM nhận định còn tiềm ẩn nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ đà phục hồi kinh tế thế giới có giảm sút bởi tác động của căng thẳng chính trị và dịch bệnh. Cùng với đó, các chỉ số về cải cách hành chính vẫn đạt thấp so kỳ vọng, chưa đạt mục tiêu đề ra… Trong đó đặc biệt là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, chỉ đạt khoảng 25%. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai, nỗ lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Các đại biểu HĐND TP.HCM biểu quyết thông qua 10 nghị quyết tại phiên khai mạc. Ảnh: Việt Dũng.

Hội đồng nhân dân TP.HCM đã thông qua 10 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Bao gồm: Chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM năm học 2022 - 2023; Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 và các năm học tiếp theo trên địa bàn TP.HCM theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ; Chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên ngân sách Thành phố năm 2022; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án xây dựng cấp bách trên địa bàn Thành phố; về công tác nhân sự của Ủy ban nhân dân TP.HCM,…

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

Các nghị quyết về tài chính, ngân sách, trong đó điều chỉnh về nguồn vốn đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, đã được Hội đồng nhân dân TP.HCM thông qua tại phiên khai mạc.

Nghị quyết điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương của TP.HCM. Nghị quyết điều chỉnh tăng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 với tổng số vốn điều chỉnh tăng hơn 415 tỷ đồng.

Cụ thể: Bố trí vốn cho 22 dự án sử dụng vốn ngân sách tập trung là 60 tỷ đồng. Bố trí vốn cho 163 dự án sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu cho quận, huyện và TP. Thủ Đức quản lý là 40 tỷ đồng. Bố trí vốn cho một dự án sử dụng vốn ngân sách tập trung các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 363 triệu đồng. Bố trí vốn cho bảy nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư là 5,95 tỷ đồng. Bố trí vốn cho các dự án đầu tư công khẩn cấp là 308 tỷ đồng.

Cũng trong việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2022, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã quyết định điều chỉnh giảm vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 với số vốn 635 tỷ đồng.

Cụ thể, điều chỉnh giảm vốn ODA vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ cho Dự án phát triển giao thông xanh TP.HCM là 486 tỷ đồng; giảm vốn đối ứng ODA của dự án này là 65 tỷ đồng. Điều chỉnh giảm vốn cho 28 dự án sử dụng vốn ngân sách tập trung là 24,902 tỷ đồng. Điều chỉnh giảm vốn cho 200 dự án sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu cho quận, huyện và TP. Thủ Đức quản lý là 58 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân TP.HCM cùng điều chỉnh giảm vốn cho một dự án sử dụng vốn ngân sách tập trung bố trí các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và lĩnh vực xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 300 triệu đồng. Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp trước đây sử dụng ngân sách quận là 278 tỷ đồng từ nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù.

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương và nghị quyết về cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Về công tác nhân sự, HĐND TP.HCM đã thống nhất biểu quyết với 80/85 phiếu bầu ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) làm Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Việt Dũng.

Trong đó, đối với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Hội đồng nhân dân TP.HCM thống nhất dự kiến phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương với tổng số vốn kiến nghị Trung ương bố trí năm 2023 cho Thành phố là 16.491 tỷ đồng; tổng mức kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương là 42.571 tỷ đồng.

Nghị quyết chấp thuận cho Uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư (khoảng 200 tỷ đồng) để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách; bảo đảm các dự án đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, làm cơ sở bố trí kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm.

Ngoài ra, trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới cầu Tân Kỳ Tân Quý (Q. Bình Tân), là dự án nhóm B có tổng vốn đầu tư 491 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện 2022 – 2025; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng kiên cố tuyến kè bảo vệ khu dân cư ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ từ 114 tỷ đồng tăng lên 120 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Cá Cháy, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, với tổng vốn tăng từ 100,033 tỷ đồng lên 112 tỷ đồng,…

