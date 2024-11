TP.HCM thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Theo đó, TP.HCM tăng cường công tác tuyên truyền sự tiện ích của việc cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú để người dân tích cực tham gia thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện cấp căn cước, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID.

Đồng thời, chuẩn bị trang thiết bị, nhân sự đáp ứng yêu cầu trình độ công nghệ thông tin để phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an triển khai thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID, phục vụ lợi ích thiết thực cho người dân.

Đặc biệt, tổ chức kiểm tra an ninh, an toàn đối với các trang thiết bị có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.

Mặt khác, triển khai các giải pháp bảo mật, an ninh an toàn thông tin, không để lộ lọt thông tin của công dân khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

Bên cạnh đó, kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa VNeID với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố và phần mềm quản lý lý lịch tư pháp dùng chung.

Xác định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID.

UBND Thành phố giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID, kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp tình hình báo cáo UBND Thành phố và Bộ Tư pháp;

Giao Công an TP.HCM bố trí nguồn nhân lực hỗ trợ, phối hợp hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến thông tin tài khoản VNeID, cài đặt VNeID cho người dân khi thực hiện giao dịch cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Thành phố. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật, bổ sung dữ liệu căn cước can phạm đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID;

Giao Công an Thành phố chỉ đạo các phòng, bộ phận liên quan, Công an TP. Thủ Đức, quận, huyện cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp Thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định. Phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất C06 giải quyết theo thẩm quyền;

Cùng với đó, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số thực hiện các thủ tục đảm bảo an ninh an toàn mạng theo yêu cầu của C06, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp để kết nối, tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thù tục hành chính Thành phố với VNeID và phần mềm quản lý cấp lý lịch tư pháp dùng chung;

Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường công tác tuyên truyền sự tiện ích của việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú để người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện.

Ngoài ra, tăng cường công tác cập nhật, bổ sung dữ liệu căn cước can phạm đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID nhằm rút ngắn thời gian xác minh, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tốt nhất cho người dân. Đồng thời, phối hợp với Cục Thi hành án dân sự Thành phố để thực hiện công tác chuẩn bị các nội dung liên quan đến việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp (như việc xóa án tích,...) theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Bộ Công an.