TP.HCM tổ chức thí điểm dạy học tại trường từ ngày 13 tháng 12

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Kế hoạch sẽ thí điểm trong hai tuần.

Riêng đối với huyện Cần Giờ, các trường: mầm non Thạnh An, tiểu học Thạnh An, trung học sở sở - trung học phổ thông Thạnh An sẽ học trực tiếp ở tất cả các khối lớp từ ngày 13/12. Trước đó, ngày 20/10, huyện Cần Giờ là huyện đầu tiên và duy nhất của TP.HCM tổ chức cho học sinh trở lại trường đối với các khối lớp 1, 2, 6, 9 và 12.

Sau thời gian nói trên, ngày 27/12 sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần thí điểm dạy học trực tiếp. Căn cứ kết quả này, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố phối hợp với Sở Y tế Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét việc quyết định tiếp tục mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy học trực tiếp trên toàn Thành phố, kể từ ngày 03/01/2022.

Việc tổ chức thí điểm dạy học tại trường trong hai tuần đối với một số khối lớp, theo Ủy ban nhân dân TP.HCM là giúp các cơ sở giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Sau đó, Thành phố tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi tổ chức dạy học trực tiếp đại trà.

Thành phố ưu tiên các cơ sở giáo dục đáp ứng được các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực, có kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp hoàn chỉnh. Ủy ban nhân dân Thành phố cũng yêu cầu, các cơ sở giáo dục cấp phổ thông trung học hoạt động theo cấp độ dịch của Thành phố; còn các cơ sở giáo dục còn lại hoạt động theo cấp độ dịch của TP. Thủ Đức hoặc quận, huyện nơi trường trú đóng.

Thành phố cũng yêu cầu, các cơ sở giáo dục chuyển trạng thái tổ chức dạy học theo cấp độ dịch được công bố vào sáng thứ 2 hàng tuần, do Uỷ ban nhân dân Thành phố công bố. Trong đó, các cá nhân tham gia dạy và học trực tiếp không thuộc diện phải cách ly y tế để phòng chống dịch. Riêng học sinh, giáo viên đến từ vùng đỏ (vùng cấp độ 4, mức nguy cơ rất cao) phải thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu, ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, thủ trưởng đơn vị không tổ chức các hoạt động học tập mà chỉ tổ chức kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, tập huấn hướng dẫn cho học sinh các biện pháp tự phòng ngừa và triển khai giờ học, kế hoạch học tập, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của nhà trường để học sinh an tâm đi học và đảm bảo an toàn. Đồng thời, tổ chức thực hiện lệch ca, lệch giờ, tăng cường giám sát nhằm đảm bảo việc giãn cách trước giờ học, giờ chơi và giờ tan trường.

Trường hợp nếu học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mất vị giác, mất khứ giác thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị.

Để việc trở lại trường theo kế hoạch thí điểm bảo đảm an toàn, Thành phố yêu cầu các bước chuẩn bị cụ thể như sau: Trước ngày 05/12, tổ chức họp phụ huynh để triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc, tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường.

Ngày 08/12, tổ chức tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Ngày 01//12, tổ chức sinh hoạt hướng dẫn công tác an toàn cho học sinh khi trở lại trường học trực tiếp ngày 10/12.

Bắt đầu học từ ngày 13/12 đối với ba khối lớp 1, 9 và 12. Từ ngày 20/12, lớp mẫu giáo 5 tuối đi học.

Ngoài ra, đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng tổ chức dạy học trực tiếp theo cấp độ dịch của Thành phố. Theo đó, địa bàn được xác định ở cấp độ 1 (vùng xanh, bình thường mới) và cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình), hoạt động đào tạo trực tiếp nếu bảo đảm các quy định về an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Ở những địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 (cam, vùng nguy cơ) và cấp độ 4 (đỏ, nguy cơ rất cao), các cơ sở đào tạo tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến hoặc kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến tùy theo phương án cụ thể của nhà trường được Uỷ ban nhân dân TP.HCM chấp thuận.