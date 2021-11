ĐH Y dược TP.HCM: Sinh viên đi học và thi tập trung tại trường từ ngày 29/11

Trường đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo lịch học tập trung tại trường năm học 2021-2022. Đây là trường đại học đầu tiên cho sinh viên học trực tiếp sau nhiều tháng phải học trực tuyến vì dịch Covid-19.

Theo đó, sinh viên, học viên đi học và thi tập trung tại trường theo thời khóa biểu, kế hoạch của các khoa kể từ ngày 29/11. Đối với học thực hành tại bệnh viện và các cơ sở ngoài trường, sinh viên sẽ được thông báo cụ thể khi có thông tin từ các cơ sở thực hành.

Về công tác tổ chức đón sinh viên trở lại, Ban Giám hiệu nhà trường cho biết đã yêu cầu phòng đào tạo đại học, phòng đào tạo sau đại học, phòng hành chính tổng hợp, phòng quản trị giáo tài, trạm y tế và các khoa xây dựng kế hoạch học tập, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ vệ sinh, kịch bản, phương án sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra.

Trong đó, trạm y tế cần trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế và có khu vực cách ly theo quy định; phối hợp với các khoa, phòng công tác sinh viên, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông và Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh lập danh sách, lên kế hoạch hỗ trợ tiêm vaccine Covid-19 đối với sinh viên, học viên chưa tiêm hoặc mới tiêm mũi 1.

Phòng công tác sinh viên phối hợp các khoa tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho viên chức, người lao động và người học về công tác phòng, chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh Covid-19, nghiêm túc thực hiện 5K.

Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 phân công cán bộ thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch theo quy định theo quy định tại nhà trường.

Ký túc xá tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 tại khu ký túc xá, thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch; bố trí đầy đủ dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh, thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí phù hợp; thực hiện 5K đối với viên chức, người lao động, người học và khách đến ký túc xá.

Trước đó tại Hội nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong cơ sở giáo dục đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế tổ chức vừa qua. Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh, diễn biến dịch Covid-19 vẫn đang rất phức tạp đã ảnh hưởng tới hoạt động giáo dục, tới giáo viên, học sinh, sinh viên tất cả các địa bàn trên cả nước. Thời gian qua, các em đã phải chuyển trạng thái sang học trực tuyến, học qua truyền hình.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê có 28 tỉnh, thành phố trong cả nước đang tổ chức cho học sinh học trực tiếp trên địa bàn toàn tỉnh; 35 tỉnh thành dạy học trực tuyến và qua truyền hình; nhiều địa phương lên kế hoạch mở cửa trường học trở lại tại các quận, huyện vùng xanh từ 15/11. Tuy nhiên, với việc phát sinh các ổ dịch mới liên quan đến trường học, kế hoạch đi học trở lại phải có nhiều điều chỉnh.

Ngoài ra, việc tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 trường học vẫn còn thấp vì vậy để kế hoạch đi học trở lại an toàn theo từng cấp độ dịch, Thứ trưởng cho rằng các địa phương phải thực hiện mạnh mẽ hơn nữa chủ trương “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết 128. Những địa bàn có cấp độ dịch 1 và 2, cần tạo điều kiện để học trực tiếp. Khi các em quay trở lại trường học thì phải làm thế nào để đảm bảo an toàn nhất.