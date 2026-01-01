TP. Hồ Chí Minh đầu tư hơn 1.743 tỷ đồng nạo vét, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 30/01/2026
Thanh Thủy
30/01/2026, 00:07
Dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh tại TP. Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư hơn 1.743 tỷ đồng, hướng tới cải thiện môi trường, tăng khả năng tiêu thoát nước, chống ngập, bổ sung hạ tầng giao thông...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án thành phần 1 Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, thuộc địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.743 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2025 - 2030.
Việc đầu tư dự án nhằm chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường rạch Văn Thánh; tăng cường khả năng trữ nước, tiêu thoát nước, chống ngập; kết hợp xây dựng hạ tầng giao thông, công viên, mảng xanh dọc tuyến nhằm nâng cao năng lực giao thông, cải thiện cảnh quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực dự án.
Theo quyết định, phạm nghiên cứu của dự án bao gồm toàn bộ rạch Văn Thánh, tính từ hẻm đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tổng chiều dài tuyến rạch xây dựng, tính theo tim rạch, khoảng 2.240 m. Trong đó, tuyến rạch chính kéo dài khoảng 1.965 m từ hẻm đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè; tuyến rạch Nhánh 1 có chiều dài khoảng 275 m.
Về quy mô đầu tư xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật, dự án thực hiện nạo vét rạch đến cao trình đáy-3,00 m, với bề rộng từ 25 m đến 80 m. Dọc hai bên bờ rạch sẽ xây dựng tuyến kè bảo vệ bằng cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực.
Cùng với đó, dự án đầu tư xây dựng đường giao thông ven rạch và đường song hành, kết nối vào đường Điện Biên Phủ, với lộ giới từ 11 m đến 20 m; dự án cũng bao gồm hạng mục xây dựng mới cầu Phú An với bề rộng 19 m, đồng thời mở rộng, nâng cấp đường Ngô Tất Tố (đoạn từ cầu Phú An đến đường Phú Mỹ) với lộ giới 25 m. Ngoài ra, các hạng mục công viên, mảng xanh, chiếu sáng và hào kỹ thuật cũng được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch.
UBND TP. Hồ Chí Minh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND Thành phố về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, các số liệu khảo sát, giải pháp thiết kế, tổng mức đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án.
Về phía chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo đúng nội dung được phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư công; đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định trong quá trình triển khai.
20:00, 28/01/2026
Hơn 651 tỷ đồng là số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu “đất vàng” rộng trên 11,5 ha tại khu vực phía Đông trung tâm hành chính Sầm Sơn. Dự án được định hướng xây dựng khu dân cư đồng bộ, gắn với trục phát triển đô thị ven sông Đơ.
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khẳng định sẽ đồng hành, tạo điều kiện để Tập đoàn WHA (Thái Lan) triển khai hiệu quả các dự án khu công nghiệp, qua đó góp phần hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương...
Một "ông lớn" ngành hạ tầng vừa đề xuất đầu tư dự án giao thông công cộng với số vốn khoảng 18,6 tỷ USD nhằm giải quyết vấn đề kẹt xe và ngập nước tại khu vực Hàng Xanh TP. Hồ Chí Minh...
Tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 31), HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thực hiện khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm triển khai các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô…
Đến nay, phần lớn mặt bằng phục vụ mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành đã được bàn giao, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh bồi thường, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trước Tết Nguyên đán 2026...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: