TP. Hồ Chí Minh đầu tư hơn 1.743 tỷ đồng nạo vét, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh tại TP. Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư hơn 1.743 tỷ đồng, hướng tới cải thiện môi trường, tăng khả năng tiêu thoát nước, chống ngập, bổ sung hạ tầng giao thông...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án thành phần 1 Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, thuộc địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.743 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2025 - 2030.

Việc đầu tư dự án nhằm chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường rạch Văn Thánh; tăng cường khả năng trữ nước, tiêu thoát nước, chống ngập; kết hợp xây dựng hạ tầng giao thông, công viên, mảng xanh dọc tuyến nhằm nâng cao năng lực giao thông, cải thiện cảnh quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực dự án.

Theo quyết định, phạm nghiên cứu của dự án bao gồm toàn bộ rạch Văn Thánh, tính từ hẻm đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tổng chiều dài tuyến rạch xây dựng, tính theo tim rạch, khoảng 2.240 m. Trong đó, tuyến rạch chính kéo dài khoảng 1.965 m từ hẻm đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè; tuyến rạch Nhánh 1 có chiều dài khoảng 275 m.

Về quy mô đầu tư xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật, dự án thực hiện nạo vét rạch đến cao trình đáy-3,00 m, với bề rộng từ 25 m đến 80 m. Dọc hai bên bờ rạch sẽ xây dựng tuyến kè bảo vệ bằng cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực.

Cùng với đó, dự án đầu tư xây dựng đường giao thông ven rạch và đường song hành, kết nối vào đường Điện Biên Phủ, với lộ giới từ 11 m đến 20 m; dự án cũng bao gồm hạng mục xây dựng mới cầu Phú An với bề rộng 19 m, đồng thời mở rộng, nâng cấp đường Ngô Tất Tố (đoạn từ cầu Phú An đến đường Phú Mỹ) với lộ giới 25 m. Ngoài ra, các hạng mục công viên, mảng xanh, chiếu sáng và hào kỹ thuật cũng được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND Thành phố về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, các số liệu khảo sát, giải pháp thiết kế, tổng mức đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án.

Về phía chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo đúng nội dung được phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư công; đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định trong quá trình triển khai.