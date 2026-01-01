Thứ Sáu, 30/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dự án

TP. Hồ Chí Minh đầu tư hơn 1.743 tỷ đồng nạo vét, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh

Thanh Thủy

30/01/2026, 00:07

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh tại TP. Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư hơn 1.743 tỷ đồng, hướng tới cải thiện môi trường, tăng khả năng tiêu thoát nước, chống ngập, bổ sung hạ tầng giao thông...

Dãy nhà ven rạch Văn Thánh nằm dưới tuyến metro số 1 - Ảnh: Anh Tú.
Dãy nhà ven rạch Văn Thánh nằm dưới tuyến metro số 1 - Ảnh: Anh Tú.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án thành phần 1 Nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh, thuộc địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.743 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2025 - 2030.

Việc đầu tư dự án nhằm chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường rạch Văn Thánh; tăng cường khả năng trữ nước, tiêu thoát nước, chống ngập; kết hợp xây dựng hạ tầng giao thông, công viên, mảng xanh dọc tuyến nhằm nâng cao năng lực giao thông, cải thiện cảnh quan, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực dự án.

Theo quyết định, phạm nghiên cứu của dự án bao gồm toàn bộ rạch Văn Thánh, tính từ hẻm đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tổng chiều dài tuyến rạch xây dựng, tính theo tim rạch, khoảng 2.240 m. Trong đó, tuyến rạch chính kéo dài khoảng 1.965 m từ hẻm đường Võ Oanh đến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè; tuyến rạch Nhánh 1 có chiều dài khoảng 275 m.

Về quy mô đầu tư xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật, dự án thực hiện nạo vét rạch đến cao trình đáy-3,00 m, với bề rộng từ 25 m đến 80 m. Dọc hai bên bờ rạch sẽ xây dựng tuyến kè bảo vệ bằng cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực.

Cùng với đó, dự án đầu tư xây dựng đường giao thông ven rạch và đường song hành, kết nối vào đường Điện Biên Phủ, với lộ giới từ 11 m đến 20 m; dự án cũng bao gồm hạng mục xây dựng mới cầu Phú An với bề rộng 19 m, đồng thời mở rộng, nâng cấp đường Ngô Tất Tố (đoạn từ cầu Phú An đến đường Phú Mỹ) với lộ giới 25 m. Ngoài ra, các hạng mục công viên, mảng xanh, chiếu sáng và hào kỹ thuật cũng được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND Thành phố về tính pháp lý, tính chính xác của hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, các số liệu khảo sát, giải pháp thiết kế, tổng mức đầu tư và hiệu quả đầu tư của dự án.

Về phía chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo đúng nội dung được phê duyệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn đầu tư công; đồng thời thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định trong quá trình triển khai.

TP. Hồ Chí Minh lập "siêu ban" quản lý dự án giao thông sau hợp nhất

07:20, 29/01/2026

TP. Hồ Chí Minh lập

Đẩy nhanh bàn giao mặt bằng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành trước Tết Nguyên đán 2026

20:00, 28/01/2026

Đẩy nhanh bàn giao mặt bằng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành trước Tết Nguyên đán 2026

TP. Hồ Chí Minh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở kênh Tàu Hủ

22:46, 22/01/2026

TP. Hồ Chí Minh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở kênh Tàu Hủ

Từ khóa:

cải tạo môi trường chống ngập đầu tư dự án Dự án nạo vét rạch Văn Thánh hạ tầng hạ tầng giao thông kênh rạch TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

“Khu đất vàng” hơn 11 ha tại Sầm Sơn được đấu giá để xây dựng khu dân cư

“Khu đất vàng” hơn 11 ha tại Sầm Sơn được đấu giá để xây dựng khu dân cư

Hơn 651 tỷ đồng là số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu “đất vàng” rộng trên 11,5 ha tại khu vực phía Đông trung tâm hành chính Sầm Sơn. Dự án được định hướng xây dựng khu dân cư đồng bộ, gắn với trục phát triển đô thị ven sông Đơ.

Thái Lan mở rộng đầu tư tại Thanh Hóa, hướng tới công nghiệp xanh và thông minh

Thái Lan mở rộng đầu tư tại Thanh Hóa, hướng tới công nghiệp xanh và thông minh

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa khẳng định sẽ đồng hành, tạo điều kiện để Tập đoàn WHA (Thái Lan) triển khai hiệu quả các dự án khu công nghiệp, qua đó góp phần hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương...

VnEconomy

"Ông lớn" hạ tầng đề xuất dùng hơn 18 tỷ USD xóa kẹt xe, ngập nước khu vực Hàng Xanh

Một "ông lớn" ngành hạ tầng vừa đề xuất đầu tư dự án giao thông công cộng với số vốn khoảng 18,6 tỷ USD nhằm giải quyết vấn đề kẹt xe và ngập nước tại khu vực Hàng Xanh TP. Hồ Chí Minh...

Hà Nội áp dụng mức bồi thường đặc thù cho các dự án lớn, quan trọng

Hà Nội áp dụng mức bồi thường đặc thù cho các dự án lớn, quan trọng

Tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 31), HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thực hiện khoản 4 Điều 7 Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm triển khai các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô…

Đẩy nhanh bàn giao mặt bằng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành trước Tết Nguyên đán 2026

Đẩy nhanh bàn giao mặt bằng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành trước Tết Nguyên đán 2026

Đến nay, phần lớn mặt bằng phục vụ mở rộng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành đã được bàn giao, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh bồi thường, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trước Tết Nguyên đán 2026...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

Thế giới

Những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ năm 2025, Việt Nam đứng thứ 7

[Trực tiếp]: Đối thoại

Kinh tế số

[Trực tiếp]: Đối thoại "Pháp lý mở đường và mô hình phát triển thị trường tài sản số Việt Nam"

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Khu đất vàng” hơn 11 ha tại Sầm Sơn được đấu giá để xây dựng khu dân cư

Dự án

2

Đà Nẵng xúc tiến du lịch tại Philippines

Du lịch

3

TP. Hồ Chí Minh đầu tư hơn 1.743 tỷ đồng nạo vét, xây dựng hạ tầng rạch Văn Thánh

Dự án

4

Ô Quy Hồ mở cửa mây, rẻo cao Lai Châu thức giấc cùng du lịch xanh

Du lịch

5

Đánh giá tiềm năng phát triển hàng hải xanh, kinh tế biển xanh

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy