TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung nhà ở xã hội khan hiếm, lo ngại lãi suất leo thang

Phạm Vinh

20/03/2026, 15:03

Trong hai tháng đầu năm 2026, cả nước mới hoàn thành 544 căn nhà ở xã hội, cho thấy nguồn cung phân khúc này vô cùng khan hiếm; riêng tại TP. Hồ Chí Minh, có dự án 750 căn nhưng tới 12.000 người đăng ký…

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi họp đầu năm do Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) tổ chức, chiều 19/3.
Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường phát biểu tại buổi họp đầu năm do Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) tổ chức, chiều 19/3.

Thông tin trên được ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) chia sẻ tại buổi họp đầu năm với lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng, chiều 19/3.

Ông Lê Hoàng Châu nhấn mạnh rằng TP. Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển nhà ở xã hội. Năm 2025, Thành phố đã hoàn thành 14 dự án với 13.040 căn hộ, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Đây là tiền đề để Thành phố thực hiện mục tiêu phát triển 181.257 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030, với 28.500 căn hộ dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Như vậy, TP. Hồ Chí Minh đã có những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn đó, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng từ các cơ quan chức năng và doanh nghiệp. 

Ông Châu cũng chỉ ra những vướng mắc cần được giải quyết, bao gồm việc chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội chưa được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn 2024-2030. Ngoài ra, lãi suất vay vốn cho người mua nhà ở xã hội vẫn ở mức cao, gây áp lực tài chính cho người dân.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết thị trường bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh đang có những tín hiệu phục hồi tích cực. Thành phố đang bước vào giai đoạn mới, vừa phải xử lý các tồn tại, vướng mắc kéo dài, vừa định hình các mô hình phát triển hiện đại, bền vững hơn.

Ông Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đồng thời thúc đẩy các mô hình phát triển mới gắn với hạ tầng, đặc biệt là khu vực quanh các đầu mối giao thông, nhà ga, các dự án TOD để tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay là việc bỏ "tiêu chí cư trú" khi mua nhà ở xã hội, dẫn đến tình trạng người dân cả nước đổ xô về TP. Hồ Chí Minh để mua nhà giá rẻ. Điều này gây khó khăn cho chủ đầu tư trong việc lập danh sách đối tượng đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Điển hình là dự án nhà ở xã hội tại số 234 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, chỉ có 750 căn hộ nhưng đã có đến 12.000 người đăng ký, buộc phải tổ chức bốc thăm để chọn người mua.

Để giải quyết những thách thức này, ông Bùi Xuân Cường đề nghị Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh phát huy vai trò là cầu nối, tăng cường phản biện và đồng hành cùng cơ quan quản lý trong triển khai chính sách, góp phần bảo đảm thị trường phát triển minh bạch, lành mạnh. Thành phố cũng kêu gọi doanh nghiệp chuyển hướng làm nhà ở thương mại giá phù hợp phục vụ người thu nhập trung bình, người trẻ mua nhà lần đầu, đồng thời tích cực tham gia cải tạo chung cư cũ gắn liền với công tác tái định cư thỏa đáng.

Thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhiều quy hoạch sau khi hợp nhất vùng, xây dựng chương trình phát triển đô thị theo chu kỳ 10 năm và 5 năm. Năm 2026 được xem là thời điểm then chốt để đưa quy hoạch vào thực tiễn, dù khâu truyền thông và phối hợp thực hiện vẫn còn khó khăn. Để kiến tạo thị trường lành mạnh, lãnh đạo Thành phố đề nghị các doanh nghiệp hưởng ứng mục tiêu hoàn thành 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các doanh nghiệp bất động sản đều cho rằng thị trường nhà ở xã hội TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và cộng đồng là yếu tố then chốt để vượt qua khó khăn, hướng tới một thị trường bất động sản phát triển bền vững và minh bạch.

Theo Đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của TP. Hồ Chí Minh sau sáp nhập đến năm 2030 là 199.400 căn (trong đó khu vực TP. Hồ Chí Minh cũ là 100.000 căn; khu vực tỉnh Bình Dương cũ là 86.900 căn; khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 12.500 căn). Đây là chỉ tiêu cao nhất cả nước, chiếm 20% chỉ tiêu của Đề án.

Trong năm 2025, TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng hoàn thành 14 dự án với quy mô 12.799/13.040 căn, đạt 98,2% kế hoạch năm 2025. Lũy kế giai đoạn 2021-2025, Thành phố hoàn thành 17.902/18.143 căn, đạt 98,7% kế hoạch 5 năm.

Trong giai đoạn 2026-2027, Thành phố đang thúc đẩy 56 dự án với tổng quy mô 39.900 căn, gồm: 09 dự án đã có giấy phép xây dựng, đang thi công, với quy mô 8.400 căn; và 47 dự án với quy mô khoảng 31.500 căn.

TP. Hồ Chí Minh sắp có quy định mới về tách, hợp thửa đất trong tháng 3

19:23, 19/03/2026

TP. Hồ Chí Minh sắp có quy định mới về tách, hợp thửa đất trong tháng 3

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương bàn giao mặt bằng nút giao thông An Phú

11:33, 18/03/2026

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương bàn giao mặt bằng nút giao thông An Phú

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ

10:38, 18/03/2026

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ

dự án nhà ở xã hội Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) nhà ở xã hội thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Nam Long giữ vững vị thế Top 2 chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2026

Nam Long giữ vững vị thế Top 2 chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) lần thứ 4 liên tiếp vào Top 2 Chủ đầu tư bất động sản uy tín năm 2026, theo bảng xếp hạng do Vietnam Report công bố.

Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

Gần 123.000 tỷ gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp sắp phải trả nợ, Bất động sản chiếm phần lớn

Trong nửa đầu năm 2026, dòng tiền cần thanh toán từ trái phiếu bao gồm cả gốc và lãi dự kiến ở mức 122,5 nghìn tỷ đồng tăng 49,2% so với năm ngoái...

TP.HCM tái cấu trúc hạ tầng: Xác lập tâm điểm mới tại khu Đông

TP.HCM tái cấu trúc hạ tầng: Xác lập tâm điểm mới tại khu Đông

Không chỉ dừng lại ở các đồ án quy hoạch, việc hình thành những hệ thống hạ tầng huyết mạch và các trung tâm chức năng mới đang tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ, đưa khu đông trở thành điểm sáng cho các dòng vốn đầu tư và những tiêu chuẩn sống quốc tế, thay đổi hoàn toàn diện mạo đô thị TP.HCM.

Khải Hoàn Land “bắt tay” cùng MB BANK, DEWAN và 80 đại lý uy tín

Khải Hoàn Land “bắt tay” cùng MB BANK, DEWAN và 80 đại lý uy tín

Chiều 20/3, Tập đoàn Khải Hoàn Land (HOSE:KHG) chính thức ký kết chiến lược cùng MB Bank, Dewan Vietnam và 80 đại lý hàng đầu, sẵn sàng lộ trình triển khai khu phức hợp căn hộ hạng sang chuẩn Bespoke tại Quốc lộ 13.

MIK Group đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chiến lược phát triển mới

MIK Group đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chiến lược phát triển mới

Ngày 20/3/2026 tại Khách sạn Fairmont Hanoi, MIK Group tổ chức MIK Partnership Summit 2026 với chủ đề “One Vision. Bolder Moves”, quy tụ các đối tác quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực phát triển đô thị và bất động sản, đến từ nhiều thị trường phát triển trên thế giới.

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Công ty chứng khoán nhận định gì về rủi ro "phá đáy"?

Chứng khoán

2

Tổng giám đốc Dragon Capital: "Mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam được lợi rất lớn"

Chứng khoán

3

Giữ vai trò mở đường, Công binh phải tinh, gọn, mạnh

Tiêu điểm

4

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

5

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Liên bang Nga

Tiêu điểm

