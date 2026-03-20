TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung nhà ở xã hội khan hiếm, lo ngại lãi suất leo thang

Trong hai tháng đầu năm 2026, cả nước mới hoàn thành 544 căn nhà ở xã hội, cho thấy nguồn cung phân khúc này vô cùng khan hiếm; riêng tại TP. Hồ Chí Minh, có dự án 750 căn nhưng tới 12.000 người đăng ký…

Thông tin trên được ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) chia sẻ tại buổi họp đầu năm với lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng, chiều 19/3.

Ông Lê Hoàng Châu nhấn mạnh rằng TP. Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển nhà ở xã hội. Năm 2025, Thành phố đã hoàn thành 14 dự án với 13.040 căn hộ, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Đây là tiền đề để Thành phố thực hiện mục tiêu phát triển 181.257 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030, với 28.500 căn hộ dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Như vậy, TP. Hồ Chí Minh đã có những chuyển biến tích cực trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn đó, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng từ các cơ quan chức năng và doanh nghiệp.

Ông Châu cũng chỉ ra những vướng mắc cần được giải quyết, bao gồm việc chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội chưa được vay vốn tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn 2024-2030. Ngoài ra, lãi suất vay vốn cho người mua nhà ở xã hội vẫn ở mức cao, gây áp lực tài chính cho người dân.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường cho biết thị trường bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh đang có những tín hiệu phục hồi tích cực. Thành phố đang bước vào giai đoạn mới, vừa phải xử lý các tồn tại, vướng mắc kéo dài, vừa định hình các mô hình phát triển hiện đại, bền vững hơn.

Ông Cường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, đồng thời thúc đẩy các mô hình phát triển mới gắn với hạ tầng, đặc biệt là khu vực quanh các đầu mối giao thông, nhà ga, các dự án TOD để tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay là việc bỏ "tiêu chí cư trú" khi mua nhà ở xã hội, dẫn đến tình trạng người dân cả nước đổ xô về TP. Hồ Chí Minh để mua nhà giá rẻ. Điều này gây khó khăn cho chủ đầu tư trong việc lập danh sách đối tượng đủ điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Điển hình là dự án nhà ở xã hội tại số 234 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, chỉ có 750 căn hộ nhưng đã có đến 12.000 người đăng ký, buộc phải tổ chức bốc thăm để chọn người mua.

Để giải quyết những thách thức này, ông Bùi Xuân Cường đề nghị Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh phát huy vai trò là cầu nối, tăng cường phản biện và đồng hành cùng cơ quan quản lý trong triển khai chính sách, góp phần bảo đảm thị trường phát triển minh bạch, lành mạnh. Thành phố cũng kêu gọi doanh nghiệp chuyển hướng làm nhà ở thương mại giá phù hợp phục vụ người thu nhập trung bình, người trẻ mua nhà lần đầu, đồng thời tích cực tham gia cải tạo chung cư cũ gắn liền với công tác tái định cư thỏa đáng.

Thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai đồng bộ nhiều quy hoạch sau khi hợp nhất vùng, xây dựng chương trình phát triển đô thị theo chu kỳ 10 năm và 5 năm. Năm 2026 được xem là thời điểm then chốt để đưa quy hoạch vào thực tiễn, dù khâu truyền thông và phối hợp thực hiện vẫn còn khó khăn. Để kiến tạo thị trường lành mạnh, lãnh đạo Thành phố đề nghị các doanh nghiệp hưởng ứng mục tiêu hoàn thành 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các doanh nghiệp bất động sản đều cho rằng thị trường nhà ở xã hội TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và cộng đồng là yếu tố then chốt để vượt qua khó khăn, hướng tới một thị trường bất động sản phát triển bền vững và minh bạch.