TP. Hồ Chí Minh bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai và khu vực khó khăn

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai một kế hoạch đầy tham vọng nhằm ổn định dân cư tại các vùng thiên tai và khu vực khó khăn, với mục tiêu không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản số 2148/UBND-ĐT về triển khai công tác bố trí, ổn định dân cư tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, hải đảo, khu rừng đặc dụng và khu vực có nguy cơ di cư tự do trên địa bàn Thành phố năm 2026.

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, các sở, ngành và địa phương đã được giao nhiệm vụ rà soát nhu cầu và xây dựng kế hoạch bố trí dân cư cho giai đoạn 2026-2030. Điều này không chỉ nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ mà còn gắn liền với việc phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, sở này cũng chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình di cư tự do và báo cáo kịp thời cho UBND TP. Hồ Chí Minh.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là việc xây dựng Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2026-2030, gắn với kế hoạch phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Điều này bao gồm việc đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm. Sở Tài chính được giao nhiệm vụ bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án này, đặc biệt là các công trình kè chống sạt lở và chống ngập.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng được yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động giao thông đường thủy nhằm hạn chế sạt lở, đồng thời hướng dẫn quản lý hạ tầng tại các khu tái định cư. Các địa phương cũng phải rà soát quỹ đất, xây dựng phương án bố trí dân cư phù hợp, kết hợp hình thức tái định cư tập trung hoặc xen ghép, đồng thời đầu tư hạ tầng thiết yếu và công trình bảo vệ như kè, bờ bao, hệ thống cảnh báo thiên tai nhằm đảm bảo an toàn lâu dài.

Kế hoạch này không chỉ là một giải pháp tạm thời mà còn là một chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo an toàn và ổn định cho người dân TP. Hồ Chí Minh. Việc triển khai đồng bộ các biện pháp từ cấp thành phố đến cấp phường, xã sẽ giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong tương lai, TP. Hồ Chí Minh có thể trở thành một hình mẫu cho các đô thị khác trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý dân cư hiệu quả.