TP. Hồ Chí Minh bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai và khu vực khó khăn

23/03/2026, 14:22

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai một kế hoạch đầy tham vọng nhằm ổn định dân cư tại các vùng thiên tai và khu vực khó khăn, với mục tiêu không chỉ đảm bảo an toàn cho người dân mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững...

TP. Hồ Chí Minh bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai và khu vực khó khăn - Ảnh: HĐND TP. Hồ Chí Minh.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản số 2148/UBND-ĐT về triển khai công tác bố trí, ổn định dân cư tại các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, hải đảo, khu rừng đặc dụng và khu vực có nguy cơ di cư tự do trên địa bàn Thành phố năm 2026.

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh, các sở, ngành và địa phương đã được giao nhiệm vụ rà soát nhu cầu và xây dựng kế hoạch bố trí dân cư cho giai đoạn 2026-2030. Điều này không chỉ nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ mà còn gắn liền với việc phòng tránh thiên tai, phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 22/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, sở này cũng chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình di cư tự do và báo cáo kịp thời cho UBND TP. Hồ Chí Minh.

Một trong những điểm nhấn của kế hoạch là việc xây dựng Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2026-2030, gắn với kế hoạch phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Điều này bao gồm việc đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm. Sở Tài chính được giao nhiệm vụ bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho các dự án này, đặc biệt là các công trình kè chống sạt lở và chống ngập.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng được yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động giao thông đường thủy nhằm hạn chế sạt lở, đồng thời hướng dẫn quản lý hạ tầng tại các khu tái định cư. Các địa phương cũng phải rà soát quỹ đất, xây dựng phương án bố trí dân cư phù hợp, kết hợp hình thức tái định cư tập trung hoặc xen ghép, đồng thời đầu tư hạ tầng thiết yếu và công trình bảo vệ như kè, bờ bao, hệ thống cảnh báo thiên tai nhằm đảm bảo an toàn lâu dài.

Kế hoạch này không chỉ là một giải pháp tạm thời mà còn là một chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo an toàn và ổn định cho người dân TP. Hồ Chí Minh. Việc triển khai đồng bộ các biện pháp từ cấp thành phố đến cấp phường, xã sẽ giúp giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Trong tương lai, TP. Hồ Chí Minh có thể trở thành một hình mẫu cho các đô thị khác trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý dân cư hiệu quả.

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung nhà ở xã hội khan hiếm, lo ngại lãi suất leo thang

15:03, 20/03/2026

TP. Hồ Chí Minh: Nguồn cung nhà ở xã hội khan hiếm, lo ngại lãi suất leo thang

Hạ tầng tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh

09:57, 20/03/2026

Hạ tầng tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh sắp có quy định mới về tách, hợp thửa đất trong tháng 3

19:23, 19/03/2026

TP. Hồ Chí Minh sắp có quy định mới về tách, hợp thửa đất trong tháng 3

Lãi suất tăng sẽ sàng lọc nhà đầu tư bất động sản

Lãi suất tăng sẽ sàng lọc nhà đầu tư bất động sản

Bàn về tác động của lãi suất đối với thị trường bất động sản, nhiều ý kiến cho rằng lãi suất tăng trong giai đoạn này vừa trở thành bài kiểm tra về “sức chịu đựng” của thị trường, vừa là cơ chế sàng lọc tự nhiên đối với các mô hình đầu tư dựa nhiều vào đòn bẩy tài chính...

Grand M trở thành Tổng Đại lý phân phối

Grand M trở thành Tổng Đại lý phân phối "Biệt thự tầng không" The Rey Edition

Sự kiện đánh dấu cột mốc hợp tác quan trọng giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland (Meygroup) và Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Bất động sản Grand M.

Dự kiến sửa đổi điều kiện về thu nhập của người mua nhà ở xã hội

Dự kiến sửa đổi điều kiện về thu nhập của người mua nhà ở xã hội

Theo đề xuất mới về điều kiện thu nhập để hưởng chính sách nhà ở xã hội, người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng; chưa kết hôn hoặc được xác định là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, không quá 35 triệu đồng; đã kết hôn, tổng thu nhập hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng…

SLP khởi công dự án nhà xưởng xây sẵn quy mô gần 75.000 m2 tại Bắc Ninh

SLP khởi công dự án nhà xưởng xây sẵn quy mô gần 75.000 m2 tại Bắc Ninh

Tháng 3/2026, SLP - một trong những nhà phát triển bất động sản công nghiệp và logistics hàng đầu tại Việt Nam - chính thức khởi công dự án nhà xưởng xây sẵn mới nhất, SLP Park Tiên Du, tọa lạc tại khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Theo dấu dòng tiền đi tìm tọa độ tăng trưởng mới

Theo dấu dòng tiền đi tìm tọa độ tăng trưởng mới

Nằm giữa điểm giao thoa của loạt hạ tầng lớn đang tăng tốc hoàn thiện cùng quy hoạch bài bản, Salacia Villas trở thành lựa chọn hàng đầu để an cư chuẩn nghỉ dưỡng, đón đà tăng trưởng tại một trong những khu vực phát triển năng động bậc nhất phía Đông TP. HCM.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Việt Nam củng cố vị thế trung tâm hồ tiêu toàn cầu

Hộ kinh doanh bán hàng đa kênh loay hoay với xuất hoá đơn điện tử

Tổng Bí thư Tô Lâm: Việt Nam ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định

Lãi suất tăng sẽ sàng lọc nhà đầu tư bất động sản

Tự doanh và tổ chức mạnh tay gom phiên VN-Index thủng đáy 1.600 điểm

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

