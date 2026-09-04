TP. Hồ Chí Minh hút hơn 1,7 triệu lượt khách dịp lễ Quốc khánh

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9/2026, TP. Hồ Chí Minh đón hơn 1,71 triệu lượt khách du lịch, đạt tổng thu từ khách du lịch ước khoảng 4.900 tỷ đồng. Lượng khách được phân bổ trên không gian du lịch mở rộng, từ khu vực trung tâm đến Bình Dương, Vũng Tàu và Côn Đảo...

Ảnh minh họa: DayTour

Số liệu của Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 năm nay, khách du lịch nội địa đến thành phố ước đạt khoảng 1,65 triệu lượt và trong khi khách quốc tế đạt khoảng 62.000 lượt.

Tổng lượng khách đạt hơn 1,71 triệu lượt, tăng 17,8% so cùng kỳ năm 2025. Riêng khách quốc tế tăng 37,8%. Tổng thu từ khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt khoảng 4.900 tỷ đồng và tăng 18,36% so cùng kỳ năm trước.

Các cơ sở lưu trú trên địa bàn Thành phố ước phục vụ khoảng 182.500 lượt khách, gồm khoảng 178.000 lượt khách nội địa và 4.500 lượt khách quốc tế. Công suất phòng bình quân toàn Thành phố đạt khoảng 61%.

Trong khu vực trung tâm, các điểm đến lịch sử, văn hóa tiếp tục thu hút lượng lớn khách tham quan. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Dinh Thống Nhất cùng các không gian vui chơi, mua sắm, ẩm thực ghi nhận lượng khách tăng trong những ngày nghỉ.

Các cơ sở lưu trú, trung tâm thương mại, siêu thị và doanh nghiệp dịch vụ du lịch đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi, kích cầu trong dịp lễ.

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhân dịp Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 cũng được tổ chức trên địa bàn. Riêng tối 02/9, Thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 7 địa điểm, thu hút đông người dân và du khách, tạo thêm nhu cầu đối với các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí và vận chuyển.

Đặc biệt, tại khu vực Vũng Tàu, dòng khách tăng mạnh ngay từ những ngày đầu kỳ nghỉ. Riêng ngày 30/8, các bãi tắm trên địa bàn ghi nhận khoảng 55.000 lượt khách, tăng gần 3,5 lần so với ngày 29/8. Tổng lượng khách tại các bãi tắm trong hai ngày đầu kỳ nghỉ đạt khoảng 71.000 lượt.

Lợi thế du lịch biển cùng hệ thống cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí giúp khu vực Vũng Tàu trở thành một trong những điểm đến thu hút khách trong kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày.

Các hoạt động thể thao, văn hóa, ẩm thực và mua sắm được tổ chức trong dịp này cũng bổ sung thêm lựa chọn cho du khách. Tại khu vực Bãi Sau, Bãi Trước, tuyến đường ven biển và các khu vực tập trung dịch vụ, lượng người và phương tiện tăng cao trong những ngày cao điểm.

Côn Đảo cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao trong kỳ nghỉ. Theo Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh, lượng khách đến Côn Đảo tăng 52,69% so với cùng kỳ; khách quốc tế tăng 60,71% và doanh thu du lịch tăng 56,61%.

Trong kỳ nghỉ, Côn Đảo tổ chức Giải chạy “Ý chí Côn Đảo - Côn Đảo Spirit HTV - BCONS năm 2026”, thu hút gần 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Các hoạt động dâng hương, tưởng niệm cùng những sản phẩm du lịch biển, sinh thái và di tích tiếp tục tạo dòng khách đến đặc khu.

Sau hợp nhất, không gian và sản phẩm du lịch của TP. Hồ Chí Minh được mở rộng với nhiều nhóm sản phẩm khác nhau. Khu vực trung tâm tiếp tục khai thác thế mạnh về lịch sử, văn hóa và du lịch đô thị; Bình Dương bổ sung các sản phẩm gắn với đô thị, văn hóa, sự kiện, mua sắm và vui chơi giải trí; Vũng Tàu phát huy thế mạnh du lịch biển; Côn Đảo khai thác các giá trị di tích, biển đảo và sinh thái.

Ở cấp cơ sở, các phường cũng bắt đầu xây dựng những sản phẩm gắn với đặc trưng địa bàn. Phường Bến Thành ra mắt sản phẩm “Phường Bến Thành - Di sản trong từng góc phố”, kết nối chợ Bến Thành, ga metro Bến Thành, các bảo tàng và không gian văn hóa. Phường Vũng Tàu và phường Tam Thắng tổ chức các hoạt động du lịch, thể thao. Phường Lái Thiêu khai thác cảnh quan ven sông, vườn cây ăn trái và các giá trị văn hóa địa phương...