Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026: Hành trình kết nối Di sản và sáng tạo đương đại

Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 đã khép lại vào tối ngày 01/9, sau một tuần lễ đầy sắc màu và ý tưởng sáng tạo. Sự kiện này không chỉ là một chuỗi hoạt động văn hóa mà còn là một hành trình kết nối di sản văn hóa với những giá trị sáng tạo đương đại, mở ra những cơ hội mới cho phát triển du lịch văn hóa của đô thị di sản Hội An...

Đường phố Hội An, ven sông Hoài, rực rõ đèn lồng trong những ngày lễ hội. Ảnh: Ngô Anh Văn

Với gần 20 hoạt động chính diễn ra từ ngày 28/8, tối ngày 01/9, Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 đã khép lại, sự kiện tạo ra một không gian kết nối giữa di sản, nghề thủ công và nghệ thuật dân gian với thiết kế, công nghệ, giáo dục và thị trường. Đây là bước đầu tiên trong việc hình thành một hệ sinh thái văn hóa sáng tạo gắn liền với cộng đồng địa phương.

Phát biểu tại đêm bế mạc, ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, nhấn mạnh rằng sự kiện này không chỉ dừng lại ở những hoạt động đã diễn ra mà còn mở ra những câu chuyện và cảm hứng mới cho tương lai.

Từ những câu chuyện của làng nghề, những làn điệu dân gian, các sản phẩm thủ công truyền thống đến những thiết kế đương đại và công nghệ số, tất cả đã tạo nên một không gian để di sản được nhìn nhận từ những góc nhìn mới, kết nối với đời sống đương đại và đến gần hơn với công chúng.

Theo ông Ngọc, trong suốt một tuần diễn ra sự kiện, những ý tưởng mới đã được gieo xuống, những cuộc gặp gỡ đã được bắt đầu, những nguồn năng lượng mới hơn đã được đánh thức trong lòng di sản... Đây chính là giá trị quý giá nhất mà Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 để lại, khi những giá trị làm nên bản sắc Hội An không chỉ được gìn giữ mà còn được tiếp thêm sức sống.

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là Cuộc thi thiết kế Không gian sáng tạo Hội An 2026, nhằm tìm kiếm các ý tưởng cho một hệ mô-đun không gian sáng tạo linh hoạt tại Quảng trường Sông Hoài. Cuộc thi này không chỉ đơn thuần là tạo thêm một địa điểm tổ chức sự kiện mà còn là gợi mở về cách tổ chức những không gian có khả năng thích ứng, nơi người dân, du khách và những người làm sáng tạo có thể gặp gỡ và trao đổi.

Văn nghệ đêm bế mạc tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026. Ảnh: TT Bảo tồn di sản Hội An.

Cuộc thi được chia thành hai bảng: Bảng A dành cho những người có nền tảng chuyên môn về thiết kế và kiến trúc, và Bảng B dành cho những người am hiểu Hội An và có ý tưởng sáng tạo cho không gian cộng đồng. Nếu những ý tưởng này được hiện thực hóa, Quảng trường Sông Hoài có thể trở thành một điểm kết nối mới trong mạng lưới không gian sáng tạo của Hội An.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa thế giới Hội An, hiện địa phương có hơn 50 nghề thủ công cùng nhiều loại hình nghệ thuật dân gian, là nền tảng để Hội An tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 không chỉ là một chuỗi hoạt động ngắn hạn mà còn là cơ hội để kết nối những nguồn lực hiện có với công nghệ, thị trường và các mô hình hợp tác mới. Những cuộc đối thoại và thử nghiệm được hình thành trong tuần lễ này sẽ tiếp tục mở rộng, đóng góp cho sự phát triển sản phẩm và chuyển đổi số làng nghề.

Trong mạng lưới này, cộng đồng địa phương không chỉ là đối tượng được giới thiệu mà còn là chủ thể kể câu chuyện Hội An bằng chính không gian sống và những thực hành sáng tạo của mình. Với nền tảng văn hóa đặc biệt và sức sống của cộng đồng, Hội An đang từng bước khẳng định hình ảnh của một đô thị di sản sống động, nơi truyền thống và đương đại gặp gỡ và cùng tạo nên những giá trị mới.