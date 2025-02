TP.HCM đạt 540% so với chỉ tiêu trong phát triển mảng xanh công cộng

Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa có báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ 2021 đến tháng 12/2024, Thành phố đã phát triển 237,51 ha công viên công cộng, đạt 158% so với chỉ tiêu. Phát triển mảng xanh công cộng được 54,04 ha, đạt 540% so với chỉ tiêu. Trồng mới và cải tạo cây xanh được 42.534 cây, đạt 140% so với chỉ tiêu.

Chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố cơ bản đạt được các kết quả nổi bật. Cả 3 chỉ tiêu về phát triển công viên công cộng, mảng xanh công cộng và trồng mới, cải tạo cây xanh của Thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Đồng thời, TP.HCM đã nghiên cứu, ban hành được hướng dẫn, quy định kỹ thuật chuyên ngành đạt được nhiều điểm tích cực như hướng dẫn kỹ thuật cắt tỉa cây xanh; hướng dẫn lựa chọn và trồng cây xanh đường phố; hướng dẫn ứng xử khi cây xanh nằm trong phạm vi ảnh hưởng của công trình Sổ tay hướng dẫn trồng và chăm sóc cây xanh.

Thành phố cũng đã linh hoạt giải quyết một số khó khăn trong quá trình thực hiện Chương trình. Trong đó, nổi bật là việc tập trung, đẩy mạnh việc phát triển các công viên, mảng xanh trong các dự án khu dân cư góp phần lớn vào chỉ tiêu phát triển chung của Thành phố và nâng cao mỹ quan, nhu cầu sinh hoạt trong các khu ở trên địa bàn.

Bên cạnh những mặt được, theo Ủy ban nhân dân TP.HCM, việc thực hiện Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030 cũng còn những hạn chế. Đơn cử, khó khăn trong việc bố trí vốn đầu tư công các dự án xây dựng công viên.

“Công tác mời gọi đầu tư đối với lĩnh vực công viên cây xanh hiện nay là không thể thực hiện nên chưa khuyến khích các nguồn lực bên ngoài tham gia thực hiện do hiện nay quy định tại Luật Đầu tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 của Quốc hội và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ thì công viên cây xanh không thuộc lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP ( đối tác công tư) và xã hội hóa”, Ủy ban nhân dân Thành phố thông tin.

Về kế hoạch thực hiện giai đoạn 2025 - 2030, Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, chỉ tiêu đất cây xanh công cộng không dưới 1 m2/người, phát triển thêm 10 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 50.000 cây xanh.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ ưu tiên phát triển hệ công viên công cộng tại quận ngoại thành, khu vực đông dân, đảm bảo phân bố đồng đều. Đồng thời, Thành phố ưu tiên đầu tư công viên quy mô lớn, đa chức năng, tận dụng đất công để giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ. Công viên hiện hữu sẽ được nâng cấp, đa dạng hóa hoạt động vui chơi, thể thao.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý rủi ro cây xanh, hoàn thiện định hướng loài cây trồng và triển khai kế hoạch chỉnh trang cây xanh đường phố giai đoạn 2026 - 2030.