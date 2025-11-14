Thứ Sáu, 14/11/2025

Trang chủ Thị trường

TP. Hồ Chí Minh khởi động mùa mua sắm cuối năm với loạt ưu đãi lớn

Thi Nguyễn

14/11/2025, 15:52

Từ ngày 15/11, TP.Hồ Chí Minh sẽ khởi động mùa mua sắm cuối năm Shopping Season đợt 2, cho phép doanh nghiệp khuyến mại vượt mức 50% theo quy định, nhằm kích cầu tiêu dùng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiều 13/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm 2025 của Thành phố tăng khoảng 15% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đây là tín hiệu khả quan cho thấy sức mua phục hồi mạnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo ông Hùng, để duy trì đà tăng trưởng này và tiếp tục kích thích tiêu dùng, Sở đang phối hợp với các sở, ngành và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Một trong những hoạt động trọng tâm là chương trình Shopping Season đợt 2 năm 2025 sẽ khởi động từ ngày 15/11.

Theo đó, doanh nghiệp được phép triển khai các chương trình giảm giá vượt mức 50% theo quy định, tạo điều kiện để người dân mua sắm các sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi lớn.

Bên cạnh đó, các ví điện tử cũng tham gia mạnh mẽ nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, triển khai nhiều gói ưu đãi hoàn tiền trực tiếp khi thanh toán tại điểm bán hàng khuyến mãi, giảm giá. 

Đồng thời, các hãng xe công nghệ đồng loạt kích hoạt chương trình giảm giá chuyến đi, góp phần hỗ trợ người dân di chuyển thuận tiện hơn trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Một điểm nhấn của Shopping Season năm nay là sự kiện “City Sale – Hàng hiệu”, diễn ra đồng loạt tại ga metro Bến Thành, các trung tâm thương mại lớn ở TP. Hồ Chí Minh và khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu. Sự kiện được kỳ vọng tạo không khí mua sắm sôi động trên toàn vùng đô thị Thành phố mới, thu hút người dân và du khách, qua đó thúc đẩy tiêu dùng và quảng bá thương hiệu Việt.

Ngoài ra, nhằm thúc đẩy xu hướng mua sắm bền vững và khuyến khích sản phẩm thân thiện môi trường, ông Nguyễn Minh Hùng cho biết Thành phố sẽ phát động “Tháng cao điểm Tiêu dùng xanh - Trách nhiệm” vào tháng 12 tại 12 hệ thống bán lẻ lớn. Chương trình hướng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đồng thời giúp người dân tiếp cận nguồn hàng Tết phong phú, chất lượng và giá hợp lý.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh tháng 10/2025 ước đạt 172.272 tỷ đồng, tăng 13,0% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 86.931 tỷ đồng, tăng 12,2%. Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.574.515 tỷ đồng, tăng 15,0% so với cùng kỳ năm 2024.

