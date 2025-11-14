TP. Hồ Chí Minh khởi động mùa mua sắm cuối năm với loạt ưu đãi lớn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 14/11/2025
Thi Nguyễn
14/11/2025, 15:52
Từ ngày 15/11, TP.Hồ Chí Minh sẽ khởi động mùa mua sắm cuối năm Shopping Season đợt 2, cho phép doanh nghiệp khuyến mại vượt mức 50% theo quy định, nhằm kích cầu tiêu dùng…
Chiều 13/11, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm 2025 của Thành phố tăng khoảng 15% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đây là tín hiệu khả quan cho thấy sức mua phục hồi mạnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Theo ông Hùng, để duy trì đà tăng trưởng này và tiếp tục kích thích tiêu dùng, Sở đang phối hợp với các sở, ngành và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Một trong những hoạt động trọng tâm là chương trình Shopping Season đợt 2 năm 2025 sẽ khởi động từ ngày 15/11.
Theo đó, doanh nghiệp được phép triển khai các chương trình giảm giá vượt mức 50% theo quy định, tạo điều kiện để người dân mua sắm các sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi lớn.
Bên cạnh đó, các ví điện tử cũng tham gia mạnh mẽ nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, triển khai nhiều gói ưu đãi hoàn tiền trực tiếp khi thanh toán tại điểm bán hàng khuyến mãi, giảm giá.
Đồng thời, các hãng xe công nghệ đồng loạt kích hoạt chương trình giảm giá chuyến đi, góp phần hỗ trợ người dân di chuyển thuận tiện hơn trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.
Một điểm nhấn của Shopping Season năm nay là sự kiện “City Sale – Hàng hiệu”, diễn ra đồng loạt tại ga metro Bến Thành, các trung tâm thương mại lớn ở TP. Hồ Chí Minh và khu vực Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu. Sự kiện được kỳ vọng tạo không khí mua sắm sôi động trên toàn vùng đô thị Thành phố mới, thu hút người dân và du khách, qua đó thúc đẩy tiêu dùng và quảng bá thương hiệu Việt.
Ngoài ra, nhằm thúc đẩy xu hướng mua sắm bền vững và khuyến khích sản phẩm thân thiện môi trường, ông Nguyễn Minh Hùng cho biết Thành phố sẽ phát động “Tháng cao điểm Tiêu dùng xanh - Trách nhiệm” vào tháng 12 tại 12 hệ thống bán lẻ lớn. Chương trình hướng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đồng thời giúp người dân tiếp cận nguồn hàng Tết phong phú, chất lượng và giá hợp lý.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh tháng 10/2025 ước đạt 172.272 tỷ đồng, tăng 13,0% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 86.931 tỷ đồng, tăng 12,2%. Tính chung 10 tháng đầu năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.574.515 tỷ đồng, tăng 15,0% so với cùng kỳ năm 2024.
Quy mô thị trường mẹ và bé Việt Nam năm 2024 đạt 1,8 tỷ USD, với nhu cầu tăng mạnh ở nhóm sản phẩm cao cấp, an toàn và hữu cơ...
Trong kỳ điều hành ngày 13/11, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng theo đà đi lên của thị trường thế giới. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 162 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 160 đồng/lít, dầu điêzen 0.05S tăng 541 đồng/lít, dầu hỏa tăng 540 đồng/lít, riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm 246 đồng/kg…
Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 không chỉ là triển lãm thương mại quy mô lớn, với sự hiện diện của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, trình diễn các giải pháp tự động hóa và sản xuất thông minh, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa khát vọng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho nền công nghiệp quốc gia…
Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao chính thức chuyển sang mô hình hiệp hội. Việc chuyển đổi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh và khu vực, đồng thời tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh...
Theo biến động của thị trường thế giới, giá bán lẻ xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 6/11 được điều chỉnh tăng giảm trái chiều. Trong khi các mặt hàng xăng giảm nhẹ từ 72 đồng/lít - 78 đồng/lít, thì các mặt hàng dầu tăng từ 120 đồng/lít - 124 đồng/lít. Riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm mạnh 319 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: