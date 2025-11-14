TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng thêm cầu vượt sông Sài Gòn

UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận việc bổ sung hạng mục cầu vượt sông Sài Gòn tại vị trí cầu Bình Gởi vào Dự án thành phần 5 của tuyến Vành đai 3 nhằm hoàn thiện kết nối và tăng năng lực giao thông khu vực…

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc đầu tư bổ sung hạng mục cầu vượt sông Sài Gòn (tại vị trí cầu Bình Gởi) vào Dự án thành phần 5 thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi).

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, cầu mới sẽ có quy mô bề rộng 19,75 m, quy mô 4 làn xe, tương tự cầu Bình Gởi đang xây dựng. Theo thiết kế, cầu Bình Gởi có chiều dài hơn 1 km với vận tốc được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc đạt 100 km/giờ. Cầu bắc qua sông Sài Gòn được khởi công xây dựng từ tháng 10/2023.

Sau khi hoàn thành, mỗi cầu sẽ tổ chức khai thác một chiều xe chạy, với tổng cộng 4 làn cao tốc và 4 làn song hành.

UBND Thành phố cho biết việc đầu tư bổ sung hạng mục cầu vượt sông Sài Gòn phải phù hợp với quy mô đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, tính đồng bộ khi đưa công trình vào khai thác và không làm vượt tổng mức đầu tư dự án thành phần đã được quyết định chủ trương đầu tư.

Để đảm bảo tiến độ thi công, UBND Thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương khẩn trương thực hiện đề nghị của Sở Xây dựng; tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, trình Sở Xây dựng thẩm định trước 20/11/2025. Đồng thời, chịu trách nhiệm về số liệu, pháp lý, các nội dung liên quan đề xuất; triển khai thực hiện theo thẩm quyền, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án trong tháng 11/2025 theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Sở Tài chính khẩn trương có ý kiến về nguồn vốn, khả năng bố trí vốn cho dự án, gửi Sở Xây dựng làm cơ sở thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án theo đúng quy định.

Dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, với chiều dài khoảng 76,3 km với tổng vốn đầu tư khoảng 75.378 tỷ đồng được chia thành 8 dự án thành phần, trong đó có 4 dự án xây lắp và 4 dự án giải phóng mặt bằng.

Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, đi qua TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An (cũ); Dự kiến, ngày 19/12, khoảng 24,1 km đường cao tốc sẽ được thông xe, cùng với 41,4 km đường sẽ được thông xe kỹ thuật.