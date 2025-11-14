TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng thêm cầu vượt sông Sài Gòn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
UBND TP. Hồ Chí Minh chấp thuận việc bổ sung hạng mục cầu vượt sông Sài Gòn tại vị trí cầu Bình Gởi vào Dự án thành phần 5 của tuyến Vành đai 3 nhằm hoàn thiện kết nối và tăng năng lực giao thông khu vực…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về việc đầu tư bổ sung hạng mục cầu vượt sông Sài Gòn (tại vị trí cầu Bình Gởi) vào Dự án thành phần 5 thuộc dự án xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Bình Dương (bao gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi).
Theo đề xuất của Sở Xây dựng, cầu mới sẽ có quy mô bề rộng 19,75 m, quy mô 4 làn xe, tương tự cầu Bình Gởi đang xây dựng. Theo thiết kế, cầu Bình Gởi có chiều dài hơn 1 km với vận tốc được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc đạt 100 km/giờ. Cầu bắc qua sông Sài Gòn được khởi công xây dựng từ tháng 10/2023.
Sau khi hoàn thành, mỗi cầu sẽ tổ chức khai thác một chiều xe chạy, với tổng cộng 4 làn cao tốc và 4 làn song hành.
UBND Thành phố cho biết việc đầu tư bổ sung hạng mục cầu vượt sông Sài Gòn phải phù hợp với quy mô đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư, đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, tính đồng bộ khi đưa công trình vào khai thác và không làm vượt tổng mức đầu tư dự án thành phần đã được quyết định chủ trương đầu tư.
Để đảm bảo tiến độ thi công, UBND Thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bình Dương khẩn trương thực hiện đề nghị của Sở Xây dựng; tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, trình Sở Xây dựng thẩm định trước 20/11/2025. Đồng thời, chịu trách nhiệm về số liệu, pháp lý, các nội dung liên quan đề xuất; triển khai thực hiện theo thẩm quyền, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Sở Xây dựng được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án trong tháng 11/2025 theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Sở Tài chính khẩn trương có ý kiến về nguồn vốn, khả năng bố trí vốn cho dự án, gửi Sở Xây dựng làm cơ sở thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án theo đúng quy định.
Dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh, với chiều dài khoảng 76,3 km với tổng vốn đầu tư khoảng 75.378 tỷ đồng được chia thành 8 dự án thành phần, trong đó có 4 dự án xây lắp và 4 dự án giải phóng mặt bằng.
Đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, đi qua TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An (cũ); Dự kiến, ngày 19/12, khoảng 24,1 km đường cao tốc sẽ được thông xe, cùng với 41,4 km đường sẽ được thông xe kỹ thuật.
Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, đồng thời bảo tồn tính nguyên gốc của di sản, Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An kiến nghị UBND Thành phố Đà Nẵng xem xét: đầu tư tu bổ khẩn cấp các di tích có nguy cơ sụp đổ, với cơ chế hỗ trợ 100% kinh phí cho những công trình có giá trị đặc biệt; ban hành cơ chế hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo với mức từ 40% đến 100% cho những di tích nằm trong và ngoài khu phố cổ…
Tại công điện số 213/CĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về rà soát, xây dựng phương án quản lý, sử dụng trụ sở, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp, bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, không bỏ sót, thất thoát, lãng phí, tiêu cực...
Thành phố Hà Nội quy định rõ trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong thi công, phá dỡ, sửa chữa công trình xây dựng; yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo vệ môi trường và quyền lợi người dân sống xung quanh khu vực công trình …
Trong quý 4/2025, Hà Nội dự kiến triển khai hỗ trợ lưu động việc thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai đối với 10 xã, phường gồm: Phú Xuyên, Phúc Lộc, Đại Xuyên, Đông Anh, Vân Đình, Đông Ngạc, Phú Diễn, Hồng Hà, Chương Mỹ và Kiến Hưng, sau đó, năm 2026 sẽ mở rộng trên toàn thành phố…
Hiện nay, các địa phương đang xây dựng Bảng giá đất để áp dụng từ ngày 1/1/2026. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), việc xác định giá đất, hoàn thiện khung pháp lý về đất đai, bảo đảm minh bạch và phản ánh đúng giá trị quyền sử dụng đất là rất cần thiết nhưng phải được thực hiện một cách thận trọng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: