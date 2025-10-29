TP. Hồ Chí Minh tăng tốc giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ Vành đai 4

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/10/2025. Đến nay, khối lượng đo đạc, kiểm đếm đã đạt khoảng 89%...

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh vừa có buổi kiểm tra, khảo sát thực tế và nghe các địa phương báo cáo tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

Đoàn công tác đã khảo sát thực tế công tác thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn phường Bình Cơ.

Theo báo cáo, dự án đường Vành đai 4 đoạn từ cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn (đi qua các phường: Tây Nam, Long Nguyên, Thới Hòa, Hòa Lợi, Bình Dương, Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên và xã Thường Tân) có tổng chiều dài 27,83 km, diện tích thu hồi 250,46 ha, ảnh hưởng 1.553 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; dự kiến bố trí 300 trường hợp tái định cư.

Kế hoạch vốn năm 2025 của dự án là hơn 7.307 tỷ đồng. Đến nay, công tác đo đạc, thông báo thu hồi đất đã hoàn tất; thẩm định bản vẽ đạt 58%, kiểm đếm đạt 89%. UBND các địa phương đã phê duyệt giá đất cụ thể và phương án bồi thường cho 268 trường hợp. Diện tích bàn giao mặt bằng đạt 13%, tỷ lệ giải ngân vốn bồi thường đạt 17%.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, các sở ngành và địa phương cho biết việc triển khai còn gặp khó khăn như thiếu quỹ đất tái định cư, tiến độ lập hồ sơ bồi thường chậm và sự phối hợp giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với chính quyền cơ sở chưa đồng bộ, khiến tiến độ bàn giao mặt bằng bị ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp các sở ngành, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý, nhất là việc phê duyệt phương án bồi thường, chuyển mục đích sử dụng rừng và tiếp nhận mặt bằng để đảm bảo tiến độ triển khai thi công dự án đường Vành đai 4 trước ngày 31/10/2025.

Bên cạnh đó, yêu cầu các sở, ngành và địa phương nâng cao quyết tâm, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đặc biệt là công tác tái định cư, bảo đảm đời sống người dân tại nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi cũ.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố, khó khăn lớn nhất hiện nay là quỹ đất tái định cư chưa được phân bổ đồng đều, cần có hướng dẫn thống nhất toàn Thành phố.

Lãnh đạo Thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Sở Xây dựng phối hợp các địa phương sớm quy hoạch quỹ đất tái định cư; Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát hồ sơ các dự án trọng điểm, công khai thông tin đến người dân. Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, đề xuất chính sách bồi thường, hỗ trợ tối ưu, bảo đảm quyền lợi người dân bị ảnh hưởng.

"Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân bàn giao mặt bằng sớm nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa và sự đồng thuận trong xã hội", Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.