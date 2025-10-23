Thứ Năm, 23/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

TP. Hồ Chí Minh thúc tiến độ giải ngân đầu tư công khu vực Bình Dương

Thanh Thủy

23/10/2025, 15:55

TP. Hồ Chí Minh tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn các phường, xã thuộc khu vực Bình Dương. Đến nay, khu vực này đã giải ngân hơn 9.770 tỷ đồng, đạt gần 38% tổng vốn giao…

Đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đang được triển khai thi công - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố.
Đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh đang được triển khai thi công - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành phố.

Ngày 22/10, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn các phường, xã thuộc khu vực Bình Dương.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các Ban Quản lý dự án và các xã, phường đã báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

Theo báo cáo, trong năm 2025, toàn khu vực tỉnh Bình Dương cũ được giao thực hiện 94 dự án với tổng vốn bố trí từ ngân sách Trung ương, tỉnh và huyện là 25.808 tỷ đồng; đã giải ngân được 9.771 tỷ đồng, đạt 37,86% tổng vốn giao. Các dự án vốn lớn được triển khai tích cực.

Cụ thể, dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 có kế hoạch vốn 1.400 tỷ đồng. Nếu được tháo gỡ vướng mắc về ký kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể trong tháng 10/2025, dự kiến sẽ giải ngân toàn bộ trong tháng 11/2025.

Dự án giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 có kế hoạch vốn 7.307 tỷ đồng, hiện giải ngân đạt 16%. Về vướng mắc liên quan đến đo đạc, xác nhận ranh giới đất và giải quyết bồi thường cho 44 hộ dân sử dụng đất nông lâm trường chiến khu D.

Dự án giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên - Đất Cuốc (bổ sung 12,5km) đã phê duyệt bồi thường cho 44 trường hợp với 73,42 tỷ đồng (đạt 13% kế hoạch). Vướng mắc liên quan đến các trường hợp đang sử dụng đất lâm trường.

Dự án giải phóng mặt bằng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tiến độ tốt, chưa phát sinh vướng mắc lớn, đã giải ngân 2.766 tỷ đồng (đạt 35%).

Dự án nâng cấp mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba Đài liệt sỹ Tân Phước Khánh đã phê duyệt bồi thường cho 266 trường hợp với 744,9 tỷ đồng; giải ngân 623,55 tỷ đồng (84%). Khó khăn chủ yếu nằm ở việc vận động bàn giao mặt bằng và kiểm kê bắt buộc.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh kết luận cuộc họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh kết luận cuộc họp - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Trao đổi tại cuộc họp, các sở ngành, địa phương đã kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn để đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, Sở Xây dựng hướng dẫn rõ việc hỗ trợ thêm 30% cho nhà không đủ điều kiện bồi thường; Sở Tài chính làm rõ nguồn kinh phí thuê đơn vị thẩm định giá đất…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh khẳng định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đóng vai trò quan trọng trong giải ngân vốn đầu tư công. Nếu sớm giải quyết các vướng mắc trong quý 4/2025, tổng vốn giải ngân sẽ được cải thiện đáng kể.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở ngành trả lời ngay các kiến nghị tại cuộc họp; các xã, phường báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở để Thành phố kịp thời giải quyết.

Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, cung cấp thông tin tiến độ chi trả bồi thường, tuyên dương khen thưởng các hộ dân đi đầu bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án… tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.  Trung tâm Phát triển quỹ đất hỗ trợ đội ngũ có chuyên môn cho các phường, xã đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

TP. Hồ Chí Minh đề xuất 4 phương án đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

19:00, 22/10/2025

TP. Hồ Chí Minh đề xuất 4 phương án đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

TP. Hồ Chí Minh hướng tới siêu đô thị với mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”

10:24, 15/10/2025

TP. Hồ Chí Minh hướng tới siêu đô thị với mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang nhà ven kênh, rạch

17:09, 22/10/2025

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang nhà ven kênh, rạch

Từ khóa:

Bình Dương dự án giải ngân đầu tư công giải phóng mặt bằng hạ tầng TP. Hồ Chí Minh vốn ngân sách

Đọc thêm

Thu ngân sách Thanh Hoá vượt kế hoạch năm, đạt hơn 106% sau 10 tháng

Thu ngân sách Thanh Hoá vượt kế hoạch năm, đạt hơn 106% sau 10 tháng

Trong phiên họp thường kỳ tháng 10/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong hai tháng cuối năm. Báo cáo cho thấy nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Quảng Trị : Những điểm nghẽn khiến nhiều dự án đầu tư công 2025 giải ngân thấp, tiến độ chậm

Quảng Trị : Những điểm nghẽn khiến nhiều dự án đầu tư công 2025 giải ngân thấp, tiến độ chậm

Dù được giao gần 12 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2025, nhiều dự án tại Quảng Trị vẫn chậm giải ngân, một số nơi đạt tỷ lệ dưới 50%, buộc Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến làm tổ trưởng phải vào cuộc tháo gỡ...

Những công trình lớn “đánh thức” không gian phát triển mới của Ninh Bình

Những công trình lớn “đánh thức” không gian phát triển mới của Ninh Bình

Từ định hướng mở rộng trục động lực kinh tế – xã hội sau sáp nhập, Ninh Bình đang đẩy mạnh khảo sát và chuẩn bị đầu tư nhiều công trình giao thông, giáo dục và công nghệ cao quy mô lớn...

Ninh Bình tăng cường hợp tác đầu tư, du lịch với các đối tác Trung Quốc

Ninh Bình tăng cường hợp tác đầu tư, du lịch với các đối tác Trung Quốc

Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc, đoàn công tác của Ninh Bình đã làm việc với nhiều tập đoàn, hiệp hội kinh tế lớn tại Thượng Hải và Tô Châu. Chuyến đi mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực du lịch, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ hiện đại...

TP. Hồ Chí Minh đề xuất 4 phương án đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

TP. Hồ Chí Minh đề xuất 4 phương án đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

TP. Hồ Chí Minh vừa báo cáo Chính phủ 4 phương án đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Trong đó, phương án kết hợp tuyến metro số 2 và đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành được đánh giá là khả thi và thuận lợi để triển khai sớm...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Y tế thông minh trong thời đại AI

eMagazine

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

eMagazine

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

eMagazine

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Dân sinh

2

Thương hiệu wellness cần làm gì khi thị trường bão hòa?

Sức khỏe

3

Cục Thuế mở giai đoạn “thử nghiệm thực hành” cho hộ kinh doanh sau khi xoá bỏ thuế khoán

Thuế

4

Đấu giá bốn khu "đất vàng" hơn 750 tỷ đồng tại Ninh Bình

Bất động sản

5

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón cấp Nhà nước Tổng thống Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy