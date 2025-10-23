TP. Hồ Chí Minh thúc tiến độ giải ngân đầu tư công khu vực Bình Dương

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
TP. Hồ Chí Minh tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn các phường, xã thuộc khu vực Bình Dương. Đến nay, khu vực này đã giải ngân hơn 9.770 tỷ đồng, đạt gần 38% tổng vốn giao…
Ngày 22/10, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn các phường, xã thuộc khu vực Bình Dương.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các Ban Quản lý dự án và các xã, phường đã báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm.
Theo báo cáo, trong năm 2025, toàn khu vực tỉnh Bình Dương cũ được giao thực hiện 94 dự án với tổng vốn bố trí từ ngân sách Trung ương, tỉnh và huyện là 25.808 tỷ đồng; đã giải ngân được 9.771 tỷ đồng, đạt 37,86% tổng vốn giao. Các dự án vốn lớn được triển khai tích cực.
Cụ thể, dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường Vành đai 3 có kế hoạch vốn 1.400 tỷ đồng. Nếu được tháo gỡ vướng mắc về ký kết hợp đồng thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể trong tháng 10/2025, dự kiến sẽ giải ngân toàn bộ trong tháng 11/2025.
Dự án giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 có kế hoạch vốn 7.307 tỷ đồng, hiện giải ngân đạt 16%. Về vướng mắc liên quan đến đo đạc, xác nhận ranh giới đất và giải quyết bồi thường cho 44 hộ dân sử dụng đất nông lâm trường chiến khu D.
Dự án giải phóng mặt bằng đường Thủ Biên - Đất Cuốc (bổ sung 12,5km) đã phê duyệt bồi thường cho 44 trường hợp với 73,42 tỷ đồng (đạt 13% kế hoạch). Vướng mắc liên quan đến các trường hợp đang sử dụng đất lâm trường.
Dự án giải phóng mặt bằng cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có tiến độ tốt, chưa phát sinh vướng mắc lớn, đã giải ngân 2.766 tỷ đồng (đạt 35%).
Dự án nâng cấp mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba Đài liệt sỹ Tân Phước Khánh đã phê duyệt bồi thường cho 266 trường hợp với 744,9 tỷ đồng; giải ngân 623,55 tỷ đồng (84%). Khó khăn chủ yếu nằm ở việc vận động bàn giao mặt bằng và kiểm kê bắt buộc.
Trao đổi tại cuộc họp, các sở ngành, địa phương đã kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn để đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, Sở Xây dựng hướng dẫn rõ việc hỗ trợ thêm 30% cho nhà không đủ điều kiện bồi thường; Sở Tài chính làm rõ nguồn kinh phí thuê đơn vị thẩm định giá đất…
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh khẳng định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đóng vai trò quan trọng trong giải ngân vốn đầu tư công. Nếu sớm giải quyết các vướng mắc trong quý 4/2025, tổng vốn giải ngân sẽ được cải thiện đáng kể.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các sở ngành trả lời ngay các kiến nghị tại cuộc họp; các xã, phường báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở để Thành phố kịp thời giải quyết.
Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, cung cấp thông tin tiến độ chi trả bồi thường, tuyên dương khen thưởng các hộ dân đi đầu bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án… tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất hỗ trợ đội ngũ có chuyên môn cho các phường, xã đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.
