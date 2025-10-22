TP. Hồ Chí Minh đề xuất 4 phương án đường sắt nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

TP. Hồ Chí Minh vừa báo cáo Chính phủ 4 phương án đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Trong đó, phương án kết hợp tuyến metro số 2 và đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành được đánh giá là khả thi và thuận lợi để triển khai sớm...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có Văn bản số 3085/UBND-DA về phương án đường sắt kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

ĐỀ XUẤT 4 PHƯƠNG ÁN

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, với các quy hoạch hiện hành được cấp thẩm quyền phê duyệt, việc kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - sân bay Long Thành thông qua mạng lưới đường sắt đô thị sơ bộ có thể thực hiện bằng 4 phương án.

Phương án 1, kết nối thông qua tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Theo đó, hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất sẽ di chuyển đến ga Bà Quẹo bằng metro số 2, sau đó tiếp tục đi theo tuyến Thủ Thiêm - Long Thành để đến sân bay Long Thành.

Phương án 2, sử dụng tuyến metro số 6 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Hành khách sẽ di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất theo tuyến metro số 6, rồi nối ray với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành tại nút giao Phú Hữu để tiếp tục hành trình.

Phương án 3, đi theo tuyến metro số 4 đến ga Bến Thành, sau đó chuyển sang tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm) rồi tiếp tục kết nối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Phương án 4, kết hợp các tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành), metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kéo dài qua Đồng Nai, metro số 2 của Đồng Nai và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Theo đó, hành khách từ Tân Sơn Nhất đi metro số 2 đến ga Bến Thành, sau đó chuyển sang metro số 1 kéo dài qua Đồng Nai để nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

CÂN NHẮC PHƯƠNG ÁN KHẢ THI NHẤT

Trên cơ sở phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án, theo UBND TP. Hồ Chí Minh, việc kết nối thông qua tuyến metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành, Bến Thành - Thủ Thiêm) và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có điều kiện thuận lợi để triển khai sớm nhất.

Về hình thức đầu tư của các dự án, UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết tuyến metro số 2, số 4 và số 6 thuộc danh mục dự án dự kiến kèm theo nghị quyết 188/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội. Các tuyến được xác định lộ trình đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2030 và 2031-2035, hoàn thành năm 2035. Riêng metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) hoàn thành trước năm 2032.

Đối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, tại các báo cáo của Bộ Xây dựng và ý kiến của UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đề xuất triển khai theo hình thức đầu tư công. Bộ Xây dựng đã báo cáo, đề xuất Thủ tướng giao TP. Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

Sơ đồ tuyến và các ga của dự án metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: MAUR

UBND TP. Hồ Chí Minh cho rằng việc sớm triển khai đầu tư đường sắt kết nối 2 sân bay là rất cần thiết phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách từ trung tâm Thành phố đến sân bay Long Thành.

Do đó, UBND TP. Hồ Chí Minh báo cáo và kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo thống nhất chủ trương ưu tiên đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành – Tham Lương, Bến Thành – Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành. Đồng thời, tiếp tục đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 6 để kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, kiến nghị giao UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai triển khai các thủ tục cần thiết (điều chỉnh quy hoạch tỉnh, báo cáo HĐND tỉnh thống nhất cơ quan chủ quản/ cơ quan có thẩm quyền của dự án,…) theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Công văn số 8886/VPCP-CN ngày 19/9/2025.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, hiện nay một số nhà đầu tư đang quan tâm và đề xuất phương án kết nối Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, chủ yếu thông qua metro số 2 hoặc số 6, kết hợp với tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) đề xuất trục kết nối theo hướng tuyến metro số 2 (đoạn Tham Lương – Bến Thành, Bến Thành – Thủ Thiêm) kết hợp với tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.

Trong khi đó, Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) đề xuất phương án kết nối thông qua tuyến metro số 6 và tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành.