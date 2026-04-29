Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh triển khai cao điểm 60 ngày hoàn thiện dữ liệu đất đai

Thiên Di

29/04/2026, 14:43

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai cao điểm 60 ngày để bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu gần 2,5 triệu thửa đất, hướng tới hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai số trong năm 2026...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai cao điểm thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai năm 2026 trên địa bàn.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các nội dung của kế hoạch số 2959 của Bộ Công an, hoàn thiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính (đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính) và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ các thửa đất trên địa bàn Thành phố trong năm 2026.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến hết năm 2026, 100% thủ tục hành chính về đất đai cấp thành phố, cấp xã đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Theo đó, trong 9 tháng (từ 1/4/2026 đến 31/12/2026), thường xuyên duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác 1.340.362 thửa đất đã "đúng - đủ - sạch - sống", quản lý trên môi trường số, cập nhật biến động theo thời gian thực và tái sử dụng dữ liệu trong thủ tục hành chính liên quan

Trong giai đoạn cao điểm 60 ngày (từ 1/4/2026 đến 15/6/2026) tiến hành hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin với khoảng 2.494.709 thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu, làm "đúng - đủ - sạch - sống", hoàn thiện, chuẩn hóa đầy đủ 3 khối thông tin gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu phi cấu trúc (hồ sơ quét).

Để thực hiện mục tiêu này, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, tham mưu UBND TP ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện.

Bên cạnh đó, Công an TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, ý nghĩa của việc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai năm 2026. Giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố khai thác, sử dụng dữ liệu đất đai đã kết nối, đồng bộ trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

UBND cấp xã chủ động chuẩn bị, bố trí nhân sự phối hợp trong quá trình đo đạc, đăng ký đất đai, xét cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện 14 nhiệm vụ để tăng nguồn cung nhà ở xã hội

10:23, 29/04/2026

10:23, 29/04/2026

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện 14 nhiệm vụ để tăng nguồn cung nhà ở xã hội

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch

10:13, 29/04/2026

10:13, 29/04/2026

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch

TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

10:12, 21/04/2026

10:12, 21/04/2026

TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Khu Đông TP.HCM: 4 lớp giá trị định hình phong cách sống hàng hiệu

Khu Đông TP.HCM: 4 lớp giá trị định hình phong cách sống hàng hiệu

Câu chuyện thành công của những đô thị mẫu mực trên thế giới như Vauban hay Hammarby Sjöstad đang được vận hành theo 4 lớp giá trị cốt lõi: Lớp quy hoạch - nền tảng giá trị; Lớp hạ tầng - đòn bẩy tăng trưởng; Lớp cộng đồng - yếu tố tạo nên sức sống; Lớp tài sản mang giá trị biểu tượng.

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch di tích bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Hát Môn (Hà Nội), khoảng 3.767ha. Trong đó, quy mô lập quy hoạch di tích có diện tích 58,42ha, với Khu vực bảo vệ của di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn diện tích 16,33ha; Khu vực nghiên cứu, mở rộng 42,09ha…

Nấc thang giá trị tạo nên phong cách sống hàng hiệu khu Đông TP.HCM

Nấc thang giá trị tạo nên phong cách sống hàng hiệu khu Đông TP.HCM

Khái niệm “Nấc thang cuộc đời” (Ladder of Life) hay “Chu kỳ cư trú” (Residential Lifecycle) vốn là một nền tảng cơ bản trong nghiên cứu xã hội. Từ năm 1977, học giả Constance Perin đã mô tả cách thức một cá nhân dịch chuyển qua các nấc thang cuộc đời thông qua sự thay đổi hình thái cư trú.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện 14 nhiệm vụ để tăng nguồn cung nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện 14 nhiệm vụ để tăng nguồn cung nhà ở xã hội

Trong công tác phát triển nhà ở xã hội, 4 tháng đầu năm nay, cả nước đã khởi công xây dựng thêm 40 dự án với quy mô 36.590 căn, lũy kế khởi công xây dựng là 226 dự án với quy mô 228.725 căn và đã hoàn thành 5.426 căn. Song hiện vẫn còn một số địa phương chưa chú trọng đến công tác này…

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh việc di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh triển khai đề án chỉnh trang đô thị, tập trung di dời hơn 20.000 căn nhà ven kênh rạch; đồng thời tăng tốc đầu tư hạ tầng nhằm cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng sống...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

1

C.P. Việt Nam sẵn sàng đón cơ hội xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc

Doanh nghiệp

2

Trụ điều chỉnh ép điểm số, PC1 sang tay hơn 8% lượng cổ phiếu lưu hành

Chứng khoán

3

Tài sản của gia đình Samsung tăng gấp đôi chỉ sau một năm, đạt khoảng 45,5 tỷ USD

Thế giới

4

Tổng công ty Đường sắt chính thức áp dụng AI điều hành giá vé linh hoạt từ 1/5

Đầu tư

5

Khu Đông TP.HCM: 4 lớp giá trị định hình phong cách sống hàng hiệu

Bất động sản

