TP. Hồ Chí Minh triển khai cao điểm 60 ngày hoàn thiện dữ liệu đất đai

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai cao điểm 60 ngày để bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu gần 2,5 triệu thửa đất, hướng tới hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai số trong năm 2026...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai cao điểm thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai năm 2026 trên địa bàn.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các nội dung của kế hoạch số 2959 của Bộ Công an, hoàn thiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính (đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính) và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ các thửa đất trên địa bàn Thành phố trong năm 2026.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến hết năm 2026, 100% thủ tục hành chính về đất đai cấp thành phố, cấp xã đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Theo đó, trong 9 tháng (từ 1/4/2026 đến 31/12/2026), thường xuyên duy trì, cập nhật và quản lý, khai thác 1.340.362 thửa đất đã "đúng - đủ - sạch - sống", quản lý trên môi trường số, cập nhật biến động theo thời gian thực và tái sử dụng dữ liệu trong thủ tục hành chính liên quan

Trong giai đoạn cao điểm 60 ngày (từ 1/4/2026 đến 15/6/2026) tiến hành hoàn thiện, đối khớp, bổ sung thông tin với khoảng 2.494.709 thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu, làm "đúng - đủ - sạch - sống", hoàn thiện, chuẩn hóa đầy đủ 3 khối thông tin gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu phi cấu trúc (hồ sơ quét).

Để thực hiện mục tiêu này, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, tham mưu UBND TP ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện.

Bên cạnh đó, Công an TP. Hồ Chí Minh triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, ý nghĩa của việc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai năm 2026. Giao Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố khai thác, sử dụng dữ liệu đất đai đã kết nối, đồng bộ trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

UBND cấp xã chủ động chuẩn bị, bố trí nhân sự phối hợp trong quá trình đo đạc, đăng ký đất đai, xét cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.