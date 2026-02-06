TP. Hồ Chí Minh chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ

TP. Hồ Chí Minh chuyển dịch sang mô hình phát triển dựa trên kinh tế tri thức và kinh tế số được xem là lựa chọn tất yếu và là “chìa khóa” để nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc tế…

Ngày 5/2, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi mô hình phát triển của TP. Hồ Chí Minh sang mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, mục tiêu hướng tới xây dựng Thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu, phát triển kinh tế nhanh và bền vững dựa trên tri thức, dữ liệu.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh Lâm Đình Thắng nhấn mạnh rằng việc chuyển dịch sang mô hình phát triển dựa trên kinh tế tri thức – kinh tế số là lựa chọn tất yếu và là “chìa khóa” để nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đặt hàng các chuyên gia, nhà khoa học giải pháp dựa trên 05 trụ cột chiến lược: công nghệ cao và vi mạch bán dẫn; tài chính số và dữ liệu; hạ tầng và logistics thông minh; y tế và nguồn nhân lực; văn hóa và du lịch số. sở cam kết tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo chuyên đề, đảm bảo tiến độ trình Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án của Trung ương. Đây là những lĩnh vực then chốt giúp TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia và nhà khoa học đã cùng nhau thảo luận về việc chuyển đổi mô hình phát triển của Thành phố. TS. Trần Du Lịch, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng Thành phố hiện đóng góp 23,5% GDP và 30% ngân sách cả nước.

Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng truyền thống dựa chủ yếu vào mở rộng vốn đầu tư và công nghiệp gia công đang dần giảm hiệu quả. Ông đề xuất Thành phố cần đẩy nhanh chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Đặc biệt, việc hình thành Quỹ Đổi mới sáng tạo và đầu tư mạo hiểm quy mô lớn là cần thiết để hỗ trợ các startup công nghệ và các dự án nghiên cứu và phát triển.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng thảo luận về việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và chuyển đổi hạ tầng logistics thông minh. Những bước đi này không chỉ giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng mà còn biến TP. Hồ Chí Minh thành cửa ngõ thực sự của khu vực.

Theo các chuyên gia, để đạt được điều này, Thành phố cần có những cơ chế thử nghiệm (sandbox) đột phá cho Fintech và tài chính xanh, cũng như các chính sách đặc thù để tạo ra một hệ sinh thái bán dẫn đủ sức cạnh tranh quốc tế.

TP. Hồ Chí Minh đang trên con đường chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành trung tâm công nghệ - tài chính - khởi nghiệp của Đông Nam Á. Việc chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yêu cầu mang tính chiến lược để Thành phố duy trì vai trò đầu tàu và nâng cao sức cạnh tranh quốc tế. Những nỗ lực này sẽ giúp TP. Hồ Chí Minh không chỉ giữ vững vị thế hiện tại mà còn mở ra những cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.