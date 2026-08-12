DMX chi hơn 5.000 tỷ chia cổ tức bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu DMX trên TradingView.

Theo đó, DMX cho biết sẽ chi trả cổ tức bằng tiền từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán 2025 với tỷ lệ 40% (1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng).



Tổng số tiền chi trả hơn 5.070 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, dự kiến thanh toán vào ngày 26/08 tới.

Được biết, gần 1,27 tỷ cổ phiếu DMX đã chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE với giá 80.000 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +-20% so với giá tham chiếu.

Đối với lợi nhuận năm 2026, DMX tiếp tục lên kế hoạch chia 4.000 đồng/cổ phiếu bằng tiền, thực hiện thành hai đợt gồm 2.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2026 và 2.000 đồng/cổ phiếu sau ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4/2027. Như vậy, trong vòng 6-8 tháng kể từ thời điểm niêm yết, tổng lợi tức tiền mặt mà cổ đông DMX nhận được ước tính khoảng 10%.

Phần lợi nhuận còn lại cùng với thặng dư vốn sau IPO sẽ được công ty xem xét chia bằng cổ phiếu, dự kiến theo tỷ lệ 1:1, nhằm tạo điều kiện để nhà đầu tư dễ tiếp cận cổ phiếu hơn và tăng thanh khoản trên thị trường.

Bên cạnh đó, DMX cũng dự kiến triển khai chương trình quyền chọn cổ phiếu dành cho nhóm nhân sự cấp cao (dưới 15 người). Quy mô chương trình tối đa bằng 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành trong thời hạn 5 năm, với giá thực hiện ban đầu 80.000 đồng/cổ phiếu. Điều kiện thực hiện quyền gắn với các chỉ tiêu về tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và vốn hóa doanh nghiệp. Phương án này dự kiến được trình cổ đông thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường trong quý 4/2026.

Kết thúc quý 2/2026, DMX ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 32.738 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ (so sánh tương đương loại trừ Avakids, An Khang và hợp nhất Thợ DMX +29%); lợi nhuận sau thuế đạt 2.658 tỷ đồng, tăng 98% – gần gấp đôi cùng kỳ (so sánh tương đương +85%). Biên lợi nhuận sau thuế mở rộng lên 8,1%, tăng 3,0 điểm phần trăm (đpt).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, DMX ghi nhận doanh thu thuần đạt 65.280 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 4.876 tỷ đồng, tăng 73%; biên lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 7,5%, tăng 2,0 đpt. Kết quả tương ứng hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026.

Mới đây, DMX vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2026, doanh thu đạt 75.474 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 62% kế hoạch năm. DMX cho biết trong cơ cấu doanh thu (không bao gồm Thợ Điện Máy Xanh), Điện Máy Xanh đóng góp 67%, Thế Giới Di Động chiếm 30% và Topzone chiếm 4%.



Theo DMX, cả ba chuỗi đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ, lần lượt là 30%, 27% và 34%, tăng trưởng chủ yếu đến từ khả năng cải thiện doanh số trên nền cửa hàng hiện hữu.