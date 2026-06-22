ACB đã thanh toán cổ tức 2025 bằng cổ phiếu, tăng vốn lên 58.044 tỷ đồng

Theo đó, ACB đã phát hành 667.765.358 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 - trong đó phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ 667.734.704 cổ phiếu cho 100.992 cổ đông với tỷ lệ 13% (100 cổ phiếu nhận 13 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu xử lý lẻ là 30.654 cổ phiếu. Ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 16/6. Qua đó, nâng tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành lên 5.804.421.957 cổ phiếu - trong đó 5.804.421.957 cổ phiếu đang lưu hành và ACB không có cổ phiếu quỹ.
Sau đợt phát hành này, ACB chính thức tăng vốn điều lệ từ hơn 51.336 tỷ đồng lên hơn 58.044 tỷ đồng.
Về cơ cấu cổ đông lớn, bà Nguyễn Thiên Hương Jenny, cổ đông lớn đã mua 15,746 triệu cổ phiếu và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 151,4 triệu cổ phiếu, chiếm 2,95%. Đồng thời nâng tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ lên hơn 492,7 triệu cổ phiếu, chiếm 9,59% với mục đích mua thêm. Giao dịch được thực hiện trong phiên 12/6.
Trước đó, ông Nguyễn Đức Hiếu Johnny, cổ đông lớn vừa mua vào 1,956 triệu cổ phiếu ACB. Theo đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ gần 95,6 triệu cổ phiếu, chiếm 1,86% lên hơn 97,6 triệu cổ phiếu, chiếm 1,90% vốn tại ACB.
Như vậy, tính từ cuối tháng 3 đến nay, nhóm cổ đông liên quan đến Công ty CP Âu Lạc đã gia tăng sở hữu thêm hơn 235 triệu cổ phiếu ACB, tăng sở hữu từ 5,01% lên 9,59% vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Á Châu.
Mới đây, VCSC điều chỉnh giảm 4,7% giá mục tiêu đối với ACB xuống 30.500 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị "mua". Theo VCSC, mức giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do (1) mức giảm 6,9% trong tổng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026–2030 và (2) việc hạ P/B mục tiêu từ 1,50 lần xuống 1,25 lần, qua đó bù đắp cho (3) tác động tích cực từ việc cập nhật thời gian định giá mục tiêu từ cuối năm 2026 sang giữa năm 2027.
Trong bối cảnh môi trường vĩ mô còn nhiều thách thức, VCSC tiếp tục đánh giá cao ACB nhờ vào (1) chất lượng tài sản thuộc nhóm dẫn đầu trong khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân và (2) mức định giá hấp dẫn. Mặc dù vẫn còn những bất định trong lộ trình chuyển đổi của ngân hàng, VCSC cho rằng ACB đang đi đúng hướng về mặt chuyển dịch chiến lược và năng lực thực thi của ban lãnh đạo sẽ là yếu tố then chốt cần theo dõi trong thời gian tới.
Theo VCSC, ACB hiện đang giao dịch ở mức P/B dự phóng năm 2026 là 1,1 lần, với ROE dự phóng năm 2026 đạt 17,6%. Mức định giá này rất hấp dẫn so với mức trung vị của các ngân hàng cùng ngành, lần lượt là 1,3 lần và 17,2% và rủi ro đối với cổ phiếu này là NIM thấp hơn kỳ vọng.
ACV thông báo ông Lê Văn Khiên không còn đảm nhiệm chức vụ Quyền Chủ tịch HĐQT, thay vào đó là bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường - Phó tổng giám đốc giữ chức vụ thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT ACV, kể từ ngày 19/6.
DIG bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã được Hội đồng quản trị công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư.
Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết theo kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2026 tại Công ty TNHH PwC (Việt Nam) cho thấy hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty không đạt yêu cầu.
Hai công ty chứng khoán đã cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ tại các ngày 01/07/2024 và 02/07/2024.
Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, DGC ghi nhận doanh thu thuần của DGC giữ nguyên so với báo cáo tự lập, đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái (9.865 tỷ đồng); Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa kiểm toán đạt 3.189 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán đạt gần 3.154 tỷ đồng, giảm khoảng 35 tỷ đồng nhưng cao hơn 2% so với kết quả thực hiện năm 2024 (3.107 tỷ đồng).
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