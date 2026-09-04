Ra khỏi diện cảnh báo, DGC chi hơn 3.000 tỷ trả cổ tức, tỷ lệ 80%

DGC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu và phần còn lại là cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu DGC trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức đợt 1/1016 và phần còn lại cổ tức 2025.

Theo đó, DGC thông báo ngày 15/9/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 80%, tương ứng 8.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/9/2026 - trong đó, DGC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu và phần còn lại là cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu.

Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang dự kiến chi khoảng 3.040 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức lần này.

Vừa qua, HoSE đã đưa cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 24/8 tới do tổ chức niêm yết đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo.

Theo quyết định số 567/QĐ-SGDHCM ngày 2/7/2026) thì cổ phiếu DGC bị cảnh báo do công ty chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên trong thời hạn quy định.

Tuy nhiên, cổ phiếu DGC đồng thời được theo dõi ở các diện sau:

Một là, hạn chế giao dịch theo Quyết định số 448/QĐ-SGDHCM ngày 20/5/2026 của Tổng Giám đốc HOSE do Tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Hai là, diện cảnh báo theo Quyết định số 544/QĐ-SGDHCM ngày 23/6/2026 của Tổng Giám đốc HOSE do Tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2026 đã được kiểm toán, DGC ghi nhận doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 đạt 4.545,86 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng năm 2026 đạt 862,7 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân của việc giảm lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025 một phần do doanh thu giảm 20%, một phần do chi phí nguyên vật liệu đầu vào như Lưu Huỳnh, điện, than cốc, Amoniac... tăng mạnh.

Bên cạnh đó, năm 2026 do khai trường 25 tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra nên công ty cũng sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài dẫn tới giá vốn cao hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Còn trên BCTC hợp nhất và Báo cáo Công ty mẹ soát xét bán niên năm 2026 bên kiểm toán có ý kiến đến việc một số lãnh đạo chủ chốt bị khởi tố và đang trong quá trình phục vụ điều tra và tại ngày 17/03/2026 và ngày 23/07/2026, Tập đoàn đã công bố thông tin về việc một số thành viên Ban lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn bị khởi tố và đang trong quá trình phục vụ công tác điều tra liên quan đến các vấn đề về khai thác tài nguyên, môi trường và kế toán.

Tại thời điểm phát hành Báo cáo soát xét này, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, bên kiểm toán chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định liệu các vấn đề nêu trên có dẫn đến các điều chỉnh cần thiết đối với các chỉ tiêu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ hay không, cũng như ảnh hưởng có thể có của các vấn đề này đến Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

Đồng thời, căn cứ trên kết quả soát xét của bên kiểm toán, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề được nêu tại “Cơ sở đưa ra kết luận ngoại trừ”, bên kiểm toán không thấy có vấn đề gì khiến bên kiểm toán cho rằng Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đính kèm không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 30/06/2026, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và luân chuyển tiền tệ hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ.

DGC cho biết hiện nay, công ty và các cá nhân liên quan vẫn đang tích cực phối hợp và cung cấp hồ sơ, tài liệu, thông tin cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an để phục vụ quá trình điều tra.

Tuy nhiên, do chưa có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền đối với vụ án nên bên kiểm toán chưa có cơ sở thực hiện các điều chỉnh đối với các chỉ tiêu liên quan trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 và việc điều chỉnh đối với các chỉ tiêu liên quan trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2026 (nếu có) sẽ chỉ được thực hiện sau khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, bên kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.