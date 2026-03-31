TP.HCM: Cần chuyển đổi từ chính sách đến hạ tầng khi phát triển giao thông phát thải thấp
Chu Minh Khôi
31/03/2026, 11:13
Giao thông phát thải thấp, đặc biệt là phát triển xe điện đang trở thành xu hướng tất yếu tại TP.HCM, nhưng quá trình chuyển đổi vẫn đối mặt nhiều rào cản như chi phí cao, hạ tầng sạc thiếu đồng bộ và hệ sinh thái chưa hoàn thiện. Để bứt phá, thành phố cần cách tiếp cận tổng thể, kết hợp chính sách, đầu tư và công nghệ, đồng thời thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp và người dân.
Ngày 31/3/2026, tại TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo kỹ
thuật “Thúc đẩy phương tiện giao thông cơ giới cá nhân phát thải thấp tại
TP.HCM: Giải pháp về công nghệ, chính sách và thị trường”. Sự kiện diễn ra theo
hình thức trực tiếp và trực tuyến.
GỠ ĐIỂM NGHẼN CHO GIAO THÔNG XANH
Hội thảo nằm trong khuôn khổ sáng kiến Climate Promise do
UNDP triển khai với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, nhằm thúc đẩy thực hiện
các cam kết khí hậu của Việt Nam. Thông qua chương trình, UNDP đã thực hiện một
nghiên cứu kỹ thuật toàn diện, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc
xây dựng chính sách, định hướng đầu tư và đề xuất giải pháp chuyển đổi sang
phương tiện phát thải thấp tại TP.HCM.
Phát biểu khai mạc, ông Bùi Hoài An, Phó Giám đốc Sở Xây
dựng TP.HCM nhấn mạnh, phát triển giao thông xanh không chỉ là xu thế tất yếu
mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông,
đây không chỉ là câu chuyện công nghệ mà là quá trình chuyển đổi toàn diện về
thể chế, nhân lực và năng lực quản trị, góp phần xây dựng nền công nghiệp trong
nước có khả năng tự chủ công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế.
Đại diện UNDP tại Việt Nam, bà Francesca Nardini cho biết
tổ chức này đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để chuyển hóa các cam
kết khí hậu thành hành động cụ thể dựa trên bằng chứng thực tiễn. Bà nhấn mạnh
cần cách tiếp cận tổng thể, kết hợp giữa chính sách, đầu tư và quan hệ đối tác,
đồng thời phát huy vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày và thảo luận
nhiều nội dung trọng tâm như so sánh các công nghệ phương tiện phát thải thấp
(xe động cơ đốt trong, hybrid, xe điện pin, xe máy điện), đánh giá mức độ sẵn
sàng của thị trường và hạ tầng, cũng như phân tích hành vi người dùng. Nghiên cứu
của UNDP cũng xem xét đặc điểm đội phương tiện cá nhân tại TP.HCM, từ cơ cấu,
tuổi xe, mức tiêu thụ nhiên liệu đến lượng phát thải, qua đó chỉ ra các yếu tố ảnh
hưởng đến nhu cầu chuyển đổi.
Một nội dung quan trọng khác là đánh giá chuỗi cung ứng
và hạ tầng hỗ trợ, bao gồm năng lực sản xuất, lắp ráp, bảo dưỡng phương tiện,
cũng như hệ thống trạm sạc, kiểm định và xử lý phương tiện hết vòng đời. Kết quả
cho thấy vẫn tồn tại những khoảng trống về kỹ thuật, thể chế, tài chính và nguồn
nhân lực, có thể ảnh hưởng đến quá trình mở rộng phương tiện phát thải thấp. Bên
cạnh đó, hội thảo cũng tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt từ các đô thị có
mật độ dân cư cao và tỷ lệ xe máy lớn, nhằm rút ra bài học về chính sách, mô
hình đầu tư và cơ chế hợp tác công - tư.
XE ĐIỆN TĂNG TỐC, NHƯNG VƯỚNG NÚT THẮT HẠ TẦNG
Ông Đào Công Quyết, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô
tô Việt Nam (VAMA), cho biết thị trường ô tô điện tại Việt Nam đang tăng trưởng
mạnh, phản ánh xu hướng chuyển dịch xanh của ngành giao thông. Năm 2025, quy mô
thị trường ô tô điện ước đạt khoảng 604.000 xe, tăng 22% so với năm 2024, với tốc
độ tăng trưởng kép giai đoạn 2013-2025 đạt 15,6%. Trong đó, phân khúc xe du lịch
tăng 21% và xe thương mại tăng 26%.
“Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đứng trước bước ngoặt
khi chuyển dịch sang xe điện hóa, phù hợp với cam kết đạt phát thải ròng bằng “0”
vào năm 2050. Tuy nhiên, quy mô thị trường trong nước vẫn còn khiêm tốn so với
các nước trong khu vực như Thái Lan và Indonesia. Việc sản xuất một chiếc ô tô
hoàn chỉnh cần tới khoảng 30.000 linh kiện, đòi hỏi công nghiệp phụ trợ phải được
thúc đẩy mạnh mẽ”, ông Quyết chia sẻ.
Để thúc đẩy chuyển đổi, Chính phủ đang xem xét nhiều
chính sách ưu đãi về thuế, phí và phát triển hạ tầng trạm sạc. Theo VAMA, cần
xây dựng chiến lược phát triển ngành ô tô đồng bộ với hạ tầng năng lượng xanh,
hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và cơ chế thử nghiệm, chứng nhận xe
điện. Các chính sách về thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ và bảo vệ môi
trường cũng cần được điều chỉnh theo hướng khuyến khích phương tiện sạch.
Một trong những rào cản lớn đối với xe điện được ông Quyết
chỉ ra là hạ tầng sạc. Phần lớn hộ gia đình chưa có điều kiện lắp đặt trạm sạc
riêng, trong khi sạc tại nhà vốn là hình thức phổ biến. Do đó, việc phát triển
hệ thống trạm sạc công cộng, đặc biệt là trạm sạc nhanh, trở nên cấp thiết. Điều
này đòi hỏi quy hoạch đồng bộ về quỹ đất, nguồn điện và cơ chế thu hút đầu tư.
PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, chuyên gia cao cấp UNDP, cho hay
thị trường giao thông điện tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh
mẽ với sự gia tăng của ô tô điện, xe hybrid và xe máy điện. Theo báo cáo chiến
lược 2026, tổng số phương tiện điện hóa tại thành phố đạt khoảng 510.000 chiếc
vào năm 2024, tăng từ 352.000 chiếc năm 2018, tương ứng tốc độ tăng trưởng bình
quân 6,4%/năm.
Dù công nghệ xe điện đã sẵn sàng, thách thức lớn hiện nay
không nằm ở sản xuất mà ở việc xây dựng hệ sinh thái vận hành quy mô lớn. Mật độ
dân cư cao và nhu cầu di chuyển lớn khiến áp lực lên hạ tầng giao thông và trạm
sạc ngày càng gia tăng. Đặc biệt, xe máy điện - phương tiện chủ đạo tại đô thị vẫn
gặp khó khăn do thiếu mạng lưới sạc công cộng và mô hình đổi pin đồng bộ.
Theo các chuyên gia, để thúc đẩy phát triển bền vững,
chính sách cần chuyển từ hỗ trợ mua xe sang xây dựng hệ sinh thái toàn diện.
Trong đó, cần ưu đãi phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, thúc đẩy chuyển đổi đội
xe công cộng và phát triển hệ thống trạm sạc đồng bộ, chia sẻ hạ tầng. Với chiến
lược phù hợp, TP.HCM có thể trở thành hình mẫu trong chuyển đổi giao thông điện
tại Việt Nam.
Giá dầu tăng vọt, thời cơ cho các nhà sản xuất xe điện?
15:02, 09/03/2026
Năm 2030, Hà Nội chuyển đổi toàn bộ taxi chạy xăng, dầu sang xe điện
08:37, 28/02/2026
Chủ tịch Haxaco: Phân phối xe điện Vinfast là động lực tăng trưởng lợi nhuận của HAX thời gian tới
Xăng sinh học “lên ngôi”, các nhà máy ethanol hồi sinh
Từ đầu tháng 3/2026, thị trường xăng dầu Việt Nam đã chứng kiến sự chuyển dịch tích cực sang nhiên liệu sinh học. Nhờ nhu cầu tiêu dùng xăng E5 và E10 tăng nhanh đã kéo theo sự hồi sinh của nhiều nhà máy ethanol từng “đắp chiếu”, đồng thời dần xác lập vị thế “trụ cột” mới cho an ninh năng lượng và nông nghiệp bền vững.
Người giàu Mỹ bắt đầu bi quan về kinh tế
Người tiêu dùng Mỹ đang trở nên bi quan hơn về nền kinh tế, trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ và Iran tiếp tục gây xáo trộn lớn trên thị trường tài chính...
Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Năm 2025, cơ cấu kinh tế Việt Namtiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khu vực dịch vụ và công nghiệp-xây dựng đóng vai trò chủ đạo, tỷ trọng lần lượt là 42,75% và 37,65% trong GDP...
Tháo “nút thắt” giết mổ, chế biến thịt để nâng tầm chuỗi giá trị chăn nuôi
Phát triển theo chuỗi giá trị ngành chăn nuôi, khâu giết mổ và chế biến không còn là “mắt xích” trung gian mà giữ vai trò quyết định trong việc nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn thực phẩm, và mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hệ thống hiện nay vẫn tồn tại nhiều “điểm nghẽn” cần sớm tháo gỡ.
Hải Phòng sẽ miễn phí hạ tầng đối với xăng dầu, khí hoá lỏng
UBND TP. Hải Phòng dự định sẽ trình HĐND thành phố xem xét ban hành nghị quyết miễn giảm phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng xuống mức 0 đồng đối với các mặt hàng xăng dầu, khí hoá lỏng...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: