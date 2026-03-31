Thứ Ba, 31/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

TP.HCM: Cần chuyển đổi từ chính sách đến hạ tầng khi phát triển giao thông phát thải thấp

Chu Minh Khôi

31/03/2026, 11:13

Giao thông phát thải thấp, đặc biệt là phát triển xe điện đang trở thành xu hướng tất yếu tại TP.HCM, nhưng quá trình chuyển đổi vẫn đối mặt nhiều rào cản như chi phí cao, hạ tầng sạc thiếu đồng bộ và hệ sinh thái chưa hoàn thiện. Để bứt phá, thành phố cần cách tiếp cận tổng thể, kết hợp chính sách, đầu tư và công nghệ, đồng thời thúc đẩy vai trò của doanh nghiệp và người dân.

TP.HCM có thể trở thành hình mẫu trong chuyển đổi giao thông xe điện

Ngày 31/3/2026, tại TP.HCM, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo kỹ thuật “Thúc đẩy phương tiện giao thông cơ giới cá nhân phát thải thấp tại TP.HCM: Giải pháp về công nghệ, chính sách và thị trường”. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

GỠ ĐIỂM NGHẼN CHO GIAO THÔNG XANH

Hội thảo nằm trong khuôn khổ sáng kiến Climate Promise do UNDP triển khai với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, nhằm thúc đẩy thực hiện các cam kết khí hậu của Việt Nam. Thông qua chương trình, UNDP đã thực hiện một nghiên cứu kỹ thuật toàn diện, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng chính sách, định hướng đầu tư và đề xuất giải pháp chuyển đổi sang phương tiện phát thải thấp tại TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Hoài An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM nhấn mạnh, phát triển giao thông xanh không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông, đây không chỉ là câu chuyện công nghệ mà là quá trình chuyển đổi toàn diện về thể chế, nhân lực và năng lực quản trị, góp phần xây dựng nền công nghiệp trong nước có khả năng tự chủ công nghệ và tăng cường hợp tác quốc tế.

Hội thảo diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đại diện UNDP tại Việt Nam, bà Francesca Nardini cho biết tổ chức này đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để chuyển hóa các cam kết khí hậu thành hành động cụ thể dựa trên bằng chứng thực tiễn. Bà nhấn mạnh cần cách tiếp cận tổng thể, kết hợp giữa chính sách, đầu tư và quan hệ đối tác, đồng thời phát huy vai trò của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày và thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như so sánh các công nghệ phương tiện phát thải thấp (xe động cơ đốt trong, hybrid, xe điện pin, xe máy điện), đánh giá mức độ sẵn sàng của thị trường và hạ tầng, cũng như phân tích hành vi người dùng. Nghiên cứu của UNDP cũng xem xét đặc điểm đội phương tiện cá nhân tại TP.HCM, từ cơ cấu, tuổi xe, mức tiêu thụ nhiên liệu đến lượng phát thải, qua đó chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu chuyển đổi.

Một nội dung quan trọng khác là đánh giá chuỗi cung ứng và hạ tầng hỗ trợ, bao gồm năng lực sản xuất, lắp ráp, bảo dưỡng phương tiện, cũng như hệ thống trạm sạc, kiểm định và xử lý phương tiện hết vòng đời. Kết quả cho thấy vẫn tồn tại những khoảng trống về kỹ thuật, thể chế, tài chính và nguồn nhân lực, có thể ảnh hưởng đến quá trình mở rộng phương tiện phát thải thấp. Bên cạnh đó, hội thảo cũng tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt từ các đô thị có mật độ dân cư cao và tỷ lệ xe máy lớn, nhằm rút ra bài học về chính sách, mô hình đầu tư và cơ chế hợp tác công - tư.

XE ĐIỆN TĂNG TỐC, NHƯNG VƯỚNG NÚT THẮT HẠ TẦNG

Ông Đào Công Quyết, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho biết thị trường ô tô điện tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, phản ánh xu hướng chuyển dịch xanh của ngành giao thông. Năm 2025, quy mô thị trường ô tô điện ước đạt khoảng 604.000 xe, tăng 22% so với năm 2024, với tốc độ tăng trưởng kép giai đoạn 2013-2025 đạt 15,6%. Trong đó, phân khúc xe du lịch tăng 21% và xe thương mại tăng 26%.

Số lượng xe ô điện tại Việt Nam hàng năm. Nguồn: VAMA.

“Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đứng trước bước ngoặt khi chuyển dịch sang xe điện hóa, phù hợp với cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Tuy nhiên, quy mô thị trường trong nước vẫn còn khiêm tốn so với các nước trong khu vực như Thái Lan và Indonesia. Việc sản xuất một chiếc ô tô hoàn chỉnh cần tới khoảng 30.000 linh kiện, đòi hỏi công nghiệp phụ trợ phải được thúc đẩy mạnh mẽ”, ông Quyết chia sẻ.

Tuy nhiên, ngành xe điện vẫn đối mặt nhiều thách thức, nổi bật là chi phí sản xuất cao hơn so với xe động cơ đốt trong. Giá pin tuy có xu hướng giảm nhưng chưa ổn định, trong khi nguồn cung lithium - nguyên liệu quan trọng cho pin được dự báo có thể thiếu hụt".
Ông Đào Công Quyết, đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA).

Để thúc đẩy chuyển đổi, Chính phủ đang xem xét nhiều chính sách ưu đãi về thuế, phí và phát triển hạ tầng trạm sạc. Theo VAMA, cần xây dựng chiến lược phát triển ngành ô tô đồng bộ với hạ tầng năng lượng xanh, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và cơ chế thử nghiệm, chứng nhận xe điện. Các chính sách về thuế tiêu thụ đặc biệt, lệ phí trước bạ và bảo vệ môi trường cũng cần được điều chỉnh theo hướng khuyến khích phương tiện sạch.

Một trong những rào cản lớn đối với xe điện được ông Quyết chỉ ra là hạ tầng sạc. Phần lớn hộ gia đình chưa có điều kiện lắp đặt trạm sạc riêng, trong khi sạc tại nhà vốn là hình thức phổ biến. Do đó, việc phát triển hệ thống trạm sạc công cộng, đặc biệt là trạm sạc nhanh, trở nên cấp thiết. Điều này đòi hỏi quy hoạch đồng bộ về quỹ đất, nguồn điện và cơ chế thu hút đầu tư.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, chuyên gia cao cấp UNDP, cho hay thị trường giao thông điện tại TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với sự gia tăng của ô tô điện, xe hybrid và xe máy điện. Theo báo cáo chiến lược 2026, tổng số phương tiện điện hóa tại thành phố đạt khoảng 510.000 chiếc vào năm 2024, tăng từ 352.000 chiếc năm 2018, tương ứng tốc độ tăng trưởng bình quân 6,4%/năm.

Dù công nghệ xe điện đã sẵn sàng, thách thức lớn hiện nay không nằm ở sản xuất mà ở việc xây dựng hệ sinh thái vận hành quy mô lớn. Mật độ dân cư cao và nhu cầu di chuyển lớn khiến áp lực lên hạ tầng giao thông và trạm sạc ngày càng gia tăng. Đặc biệt, xe máy điện - phương tiện chủ đạo tại đô thị vẫn gặp khó khăn do thiếu mạng lưới sạc công cộng và mô hình đổi pin đồng bộ.

Theo các chuyên gia, để thúc đẩy phát triển bền vững, chính sách cần chuyển từ hỗ trợ mua xe sang xây dựng hệ sinh thái toàn diện. Trong đó, cần ưu đãi phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, thúc đẩy chuyển đổi đội xe công cộng và phát triển hệ thống trạm sạc đồng bộ, chia sẻ hạ tầng. Với chiến lược phù hợp, TP.HCM có thể trở thành hình mẫu trong chuyển đổi giao thông điện tại Việt Nam.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Thế giới

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

eMagazine

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Thế giới

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trung Quốc có thể nối lại nhập khẩu dầu thô và LNG Mỹ

Thế giới

2

Giám đốc Công ty Hoàng Dân xin dùng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả

Dân sinh

3

Đề xuất áp dụng thí điểm chế định luật sư công tại 8 Bộ và 10 tỉnh, thành

Dân sinh

4

Giới chức Fed phát tín hiệu có thể ngừng giảm lãi suất

Thế giới

5

Tập đoàn BRG trồng gần 1,1 triệu cây xanh - khẳng định trách nhiệm với cộng đồng

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy