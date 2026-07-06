TP.HCM: Tròn một năm “dệt hành trình có logic”

Ngành du lịch TP.HCM tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong nửa đầu năm 2026 khi lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh, kéo theo doanh thu du lịch đạt mức cao, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu của cả năm…

Ảnh: Saigon Adventure

Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong tháng 6, TP.HCM đón khoảng 806.000 lượt khách quốc tế. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đón 6,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 58,1% kế hoạch cả năm. Đặc biệt, doanh thu du lịch tăng trưởng ấn tượng nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường quốc tế và mức chi tiêu cao hơn của du khách.

Trong tháng 6, tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 20.980 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng, tăng tới 63,9% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 64,8% kế hoạch doanh thu cả năm là 330.000 tỷ đồng. Kết quả trên cho thấy TP.HCM tiếp tục giữ vai trò là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế.

Việc lượng khách nước ngoài tăng gần 50% và doanh thu tăng hơn 60% trong nửa đầu năm phản ánh hiệu quả của các chương trình xúc tiến, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Với hơn một nửa chỉ tiêu năm đã hoàn thành chỉ sau 6 tháng, với ngành du lịch TP.HCM, đó được xem như thành tựu.

6 tháng đầu năm, TP.HCM cũng đã đón khoảng 27,315 triệu lượt khách nội địa, đạt 54,6% kế hoạch năm.

Tròn một năm sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố không chỉ lớn hơn về quy mô, mà đang từng bước tạo dựng một diện mạo điểm đến mới với đô thị, biển, thiên nhiên và nghỉ dưỡng được “dệt thành một hành trình có logic”, theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.

Các chuyên gia du lịch nhìn nhận, điểm khác biệt lớn nhất của TP.HCM hiện nay không nằm ở việc sở hữu thêm tài nguyên du lịch, mà ở khả năng kết nối các nguồn lực vốn trước đây còn phân tán thành một chỉnh thể thống nhất.

Nếu trước đây thành phố chủ yếu được biết đến với các sản phẩm tham quan nội đô, du lịch MICE, mua sắm, ẩm thực và các di tích lịch sử thì nay không gian phát triển đã mở rộng đáng kể với sự bổ sung của các vùng biển, khu sinh thái, làng nghề, không gian công nghiệp và hệ thống logistics hiện đại.

Những lợi thế này tạo điều kiện để du lịch không còn phát triển theo từng điểm đến riêng lẻ mà chuyển sang mô hình liên kết đa giá trị. Trong cùng một chuyến đi, du khách có thể trải nghiệm nhịp sống hiện đại của đô thị, tìm hiểu chiều sâu văn hóa - lịch sử, khám phá các làng nghề truyền thống, tham gia những chương trình trải nghiệm công nghiệp, nghỉ dưỡng biển hay trở về với thiên nhiên tại các vùng sinh thái. Đây là lợi thế mà không nhiều đô thị trong khu vực có được.

TP.HCM đã kết nối các nguồn lực vốn trước đây còn phân tán thành một chỉnh thể thống nhất.

Trên nền tảng đó, TP.HCM xác định liên kết là chìa khóa để nâng cao sức cạnh tranh. Thành phố hướng đến mô hình liên kết không gian giữa đô thị trung tâm với các khu vực biển, sinh thái, công nghiệp và văn hóa. Ở khu vực phía Tây Bắc thành phố, các tuyến du lịch mới gắn với vùng "18 thôn Vườn Trầu", hay Khu tưởng niệm Nguyễn An Ninh kết nối với Công viên phần mềm Quang Trung và các khu công nghệ… đang tạo nên những hành trình kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa lịch sử và đổi mới sáng tạo.

Song song, lãnh đạo TP.HCM khẳng định, việc kết hợp hệ thống di sản lịch sử, văn hóa và những giá trị sáng tạo của một đô thị hiện đại sẽ tạo nên bản sắc riêng, góp phần xây dựng thương hiệu điểm đến trong giai đoạn phát triển mới.

Trong hai đêm 4 và 5/7 vừa qua, với sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen đã thực hiện chương trình Hồn quê trong phố tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Trong buổi biểu diễn, ở những hàng ghế phía trước có ấm trà ủ trong vỏ dừa khô, vài món ăn vặt quê để người xem vừa uống trà, vừa nhâm nhi bánh, lắng lòng với từng tiếng đờn kìm, đờn tranh nức nở giai điệu quê hương.

Ở một không gian khác, Bảo tàng TP.HCM (số 65 đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn) thử nghiệm mở cửa thêm khung giờ từ 19 - 21 giờ, kết hợp tham quan với trải nghiệm văn hóa trà. Bên cạnh việc tìm hiểu về lịch sử công trình và các bộ sưu tập hiện vật, du khách còn có dịp thưởng trà, lắng nghe những câu chuyện về trà trong đời sống văn hóa Việt Nam.

VietCharm Show mang đến trải nghiệm văn hóa, ẩm thực cao cấp trong khuôn viên Dinh Độc Lập.

Từ hòa nhạc giữa sân bảo tàng, thưởng trà trong không gian di sản đến trình diễn 3D Mapping trên các công trình biểu tượng, TP.HCM đang từng bước tạo nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế đêm. Thực tế, trong xu hướng phát triển du lịch hiện nay, du khách ngày càng quan tâm đến những trải nghiệm mang chiều sâu văn hóa, giúp hiểu hơn về lịch sử, con người và bản sắc của điểm đến.

Sở Du lịch TP.HCM đánh giá các sản phẩm nghệ thuật - văn hóa như VietCharm Show, À Ố Show, Museumoon... hay nghệ thuật đường phố tại Vũng Tàu, tour đêm Củ Chi... có nhiều tiềm năng để trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng trong giai đoạn tới. "Đây cũng là hướng đi phù hợp với định hướng phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của TP.HCM", ông Lê Trương Hiền Hòa chia sẻ.

Từ góc độ doanh nghiệp lữ hành, ông Võ Anh Tài, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, đánh giá nhu cầu trải nghiệm các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật đang gia tăng rất rõ, đặc biệt ở phân khúc khách quốc tế, khách có mức chi tiêu cao và nhóm khách trẻ ưu tiên trải nghiệm. "Du lịch hiện đại đang thay đổi nhanh chóng. Du khách hôm nay không chỉ đi để ngắm, mà còn muốn cảm, muốn hiểu và muốn kết nối sâu hơn với bản sắc của điểm đến", vị này chia sẻ.

Công viên Bãi Sau (Vũng Tàu) được thổi hồn bằng những hoạt động nghệ thuật, trình diễn ánh sáng 3D hiện đại.

Theo ông Võ Anh Tài, khi nghệ thuật biểu diễn được kết hợp với âm nhạc, ẩm thực, di sản và công nghệ trình diễn, trải nghiệm du lịch sẽ được nâng lên một cấp độ hoàn toàn khác. Cùng với địa giới hành chính, khi vùng văn hóa – di sản của TP.HCM được mở rộng hơn, thành phố có thể tạo nên một "trải nghiệm tổng hòa" có khả năng tạo ấn tượng sâu sắc và lâu dài.

"Đây cũng là nhóm sản phẩm rất phù hợp để phát triển kinh tế ban đêm, không chỉ giữ chân du khách lâu hơn mà còn kéo theo chi tiêu cho lưu trú, ẩm thực, mua sắm và giải trí", đại diện Saigontourist Group nhận định.

Có thể nói, TP.HCM đang hướng tới hình ảnh một điểm đến đa trải nghiệm, nơi hội tụ giữa văn hóa, lịch sử, công nghiệp sáng tạo, nghỉ dưỡng, sinh thái và kinh tế đêm. Việc mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập càng tạo thêm dư địa để thành phố hình thành một hệ sinh thái du lịch đủ sức cạnh tranh trong khu vực.