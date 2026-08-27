TP.HCM tham vấn nhà đầu tư cho Trung tâm Phát triển Công nghệ chiến lược gần 53ha

Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược TP. Hồ Chí Minh được chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất của các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Với sự cam kết mạnh mẽ từ chính quyền và sự hợp tác chặt chẽ từ cộng đồng quốc tế, nơi đây sẽ trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực...

TP.HCM đẩy mạnh xây dựng Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Chiến Lược, kinh tế số chiếm 40% GRDP - Ảnh minh họa: iStock.

Chiều 26/8, tại trụ sở UBND TP. Hồ Chí Minh, hội nghị tham vấn nhà đầu tư về định hướng xây dựng Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược đã diễn ra với sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu, định chế tài chính và các chuyên gia quốc tế.

ĐẦU TƯ THEO CỤM NGÀNH, LẤY CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ LÕI LÀM THƯỚC ĐO

TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển then chốt theo các định hướng chiến lược mới của Trung ương. Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố trong kỷ nguyên mới đã xác lập tầm nhìn đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nổi trội tại khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 và trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của châu Á vào năm 2045.

Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa tầm nhìn đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của châu Á vào năm 2045. Đề án Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược là bước hiện thực hóa tầm nhìn này, đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt công nghệ cho Thành phố và toàn bộ Vùng kinh tế Đông Nam Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cho biết: Thành phố thay đổi tư duy từ việc thu hút vốn đơn thuần sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược theo cụm ngành, chuỗi giá trị cùng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy chất lượng công nghệ lõi làm thước đo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ông Nguyễn Văn Được - Ảnh: Phú Quốc.

Đề án Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược được kế thừa từ thành tựu của Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, nơi đã thu hút 166 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 13,428 tỷ USD. Trung tâm được quy hoạch trên diện tích 52,92 ha tại Khu Công nghệ cao, với các phân khu chức năng gắn với từng nhóm lĩnh vực và quy mô kêu gọi vốn cụ thể.

Trong đó, khu Dịch vụ công nghệ cao chiếm diện tích lớn nhất với 24,4 ha, dành cho các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI); Khu Sản xuất công nghệ cao và Khu Nghiên cứu phát triển và Ươm tạo cũng được thiết kế để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Phần diện tích còn lại được dành cho hạ tầng kỹ thuật, mảng xanh và các tiện ích dùng chung, bảo đảm một không gian quy hoạch mở, hiện đại và bền vững.

Đáng chú ý, Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược được chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe nhất của các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Trung tâm sở hữu trạm cấp điện độc lập với tổng công suất 63 MW và kết nối với 15 tuyến cáp quang quốc tế.

Trải qua hơn 23 năm hoạt động, Khu Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh đã thu hút 166 dự án với tổng vốn đầu tư vượt 13 tỷ USD. Riêng quý 1 năm 2026, dòng vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu, công nghệ sinh học và điện tử thông minh đạt mức kỷ lục 1,23 tỷ USD.

Ngoài ra, Thành phố cũng đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật xanh tiên phong, yêu cầu các dự án tham gia phải ứng dụng công nghệ làm mát bằng chất lỏng và duy trì chỉ số PUE dưới 1,25. Những yêu cầu này khẳng định cam kết mạnh mẽ của Thành phố trong việc thực thi tiêu chuẩn ESG và theo đuổi lộ trình phát thải ròng bằng “0”.

ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ, NHIỀU ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Thời gian qua, TP. Hồ Chí Minh đã tham chiếu các mô hình thành công trên thế giới như Daedeok Innopolis tại Hàn Quốc, Thâm Quyến của Trung Quốc, tổ chức A*STAR của Singapore… Các quốc gia này đều giải bài toán thương mại hóa công nghệ bằng cách hỗ trợ sản phẩm vượt qua giai đoạn thử nghiệm đầy rủi ro, giai đoạn thường gọi là thung lũng chết của công nghệ ở mức độ sẵn sàng từ mức 5 đến mức 7… Từ đó, định vị Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược Thành phố là thiết chế cầu nối tích hợp toàn diện, từ nghiên cứu phát triển đến thương mại hóa sản phẩm.

Thành phố không chỉ mời gọi đầu tư mà còn mong muốn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong việc kiến tạo tương lai công nghệ. Với sự cam kết mạnh mẽ từ chính quyền và sự hợp tác chặt chẽ từ cộng đồng quốc tế, Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược hứa hẹn sẽ trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh áp dụng khung thể chế đặc thù và các cơ chế hỗ trợ tối đa cho Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược. Thành phố cam kết vận hành quy trình thủ tục đầu tư đặc biệt theo cơ chế một cửa liên thông tinh gọn, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định và cấp phép. Mô hình hợp tác được thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước dẫn dắt nền tảng, thị trường triển khai đầu tư, với sự tham gia của các nhà phát triển hạ tầng tư nhân và khách thuê chiến lược.

Về mặt chính sách hỗ trợ cụ thể, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố, cho biết doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển công nghệ cao được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong thời gian từ 15 đến 25 năm. Đồng thời, các nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án ưu tiên được miễn thuế hoàn toàn trong 6 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp trong 13 năm tiếp theo.

Riêng lĩnh vực công nghiệp bán dẫn được hưởng mức thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm kế tiếp. Ngoài ưu đãi thuế, các thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu hoàn toàn. Chuyên gia và nhà khoa học làm việc tại đây được miễn thuế thu nhập cá nhân trong vòng 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương. Thành phố cũng hỗ trợ miễn giấy phép lao động cho nhân lực mảng công nghệ số, bán dẫn và cấp thị thực nhập cảnh thời hạn lên đến 5 năm.

Tại Hội nghị tham vấn nhà đầu tư về định hướng xây dựng Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược, nhiều đề nghị cho việc kiến tạo cơ chế vận hành giúp các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp vượt qua “điểm nghẽn lớn” trong phát triển công nghệ.

Nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu, định chế tài chính và các chuyên gia quốc tế cùng góp ý cho Đề án Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Phú Quốc.

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc kiêm Đồng sáng lập Tập đoàn VinaCapital, nhận định Thành phố đang thiếu nhân tài thực sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sâu. Đồng thời, các chuyên gia quốc tế cần một hệ sinh thái sống đầy đủ gồm trường học quốc tế, bệnh viện và dịch vụ chất lượng cao. Ông cũng cho rằng thế mạnh của TP. Hồ Chí Minh là phần mềm, hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo, do đó Thành phố nên tập trung vào các thế mạnh này trước mắt.

Ngoài ra, các nhà đầu tư chiến lược mong muốn Thành phố có sẵn cơ sở hạ tầng dùng chung như văn phòng, phòng thí nghiệm để đưa nhân sự vào hoạt động ngay thay vì tự xây dựng mất nhiều thời gian. Doanh nghiệp công nghệ cao yêu cầu rất khắt khe về năng lượng xanh. Do đó, việc xây dựng hạ tầng dùng chung như hệ thống làm mát trung tâm hay hệ thống lưu trữ năng lượng pin sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn cho TP. Hồ Chí Minh. Sự kết hợp giữa các chính sách vượt trội và hạ tầng xanh đồng bộ hứa hẹn giúp trung tâm sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh rằng Thành phố không chỉ mời gọi đầu tư mà còn mong muốn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong việc kiến tạo tương lai công nghệ. Với sự cam kết mạnh mẽ từ chính quyền và sự hợp tác chặt chẽ từ cộng đồng quốc tế, Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược hứa hẹn sẽ trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.