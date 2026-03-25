TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.230 tỷ đồng xây dựng cống kiểm soát triều phía Tây Bắc

Thanh Thủy

25/03/2026, 09:43

TP. Hồ Chí Minh sẽ đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng để xây dựng dự án cống kiểm soát triều Rạch Tra, góp phần kiểm soát ngập, điều tiết nguồn nước và hoàn thiện hệ thống thủy lợi khu vực Tây Bắc Thành phố...

Ảnh minh họa - Ảnh: Minh Quân.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cống kiểm soát triều Rạch Tra với tổng mức đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư và được triển khai trên địa bàn xã Đông Thạnh và Bình Mỹ, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Theo quyết định, dự án hướng tới mục tiêu kết hợp đồng bộ với hệ thống thủy lợi hiện hữu để kiểm soát triều, tăng khả năng tiêu thoát nước, qua đó giảm ngập úng cho diện tích khoảng 37.162 ha. Phạm vi hưởng lợi trải rộng trên nhiều khu vực thuộc Tây Bắc Thành phố như Đông Thạnh, Bình Mỹ, Hóc Môn, Phú Hòa Đông, Củ Chi, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc và Bình Lợi.

UBND Thành phố cho biết dự án còn góp phần tăng khả năng trữ nước trong hệ thống kênh rạch, nâng cao năng lực cấp nước vào mùa khô, đồng thời cải thiện chất lượng môi trường nước, giảm ô nhiễm cho hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh và tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Về quy mô, dự án bao gồm xây dựng cống kiểm soát triều với bề rộng 80 m, gồm 2 khoang, cao trình đáy -5,0 m. Cửa van được thiết kế bằng thép, vận hành bằng xi lanh thủy lực, kết cấu cống bằng bê tông cốt thép trên nền móng cọc bê tông cốt thép. Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư xây dựng âu thuyền rộng 15 m, cửa âu kiểu chữ nhất, cùng cao trình đáy -5,0 m, phục vụ nhu cầu lưu thông đường thủy trong khu vực.

Ngoài các hạng mục chính, công trình còn bao gồm nhà quản lý và vận hành với diện tích khoảng 300 m2, đảm bảo điều kiện vận hành ổn định và lâu dài cho toàn bộ hệ thống.

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chống ngập theo hướng tổng thể, việc triển khai cống kiểm soát triều Rạch Tra được kỳ vọng sẽ tạo thêm “mắt xích” quan trọng trong mạng lưới kiểm soát nước, nâng cao năng lực thích ứng của đô thị trước các tác động của triều cường và thời tiết cực đoan.

TP. Hồ Chí Minh: Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4, chuẩn bị khởi công quý 3/2026

15:18, 19/03/2026

TP. Hồ Chí Minh: Thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4, chuẩn bị khởi công quý 3/2026

TP. Hồ Chí Minh: Ban hành kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ

09:59, 17/03/2026

TP. Hồ Chí Minh: Ban hành kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng trước biến động kinh tế và địa chính trị

23:44, 13/03/2026

TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị các kịch bản tăng trưởng trước biến động kinh tế và địa chính trị

Từ khóa:

biến đổi khí hậu cống kiểm soát triều Rạch Tra Đầu tư công đầu tư hạ tầng đầu tư hạ tầng đô thị dự án dự án chống ngập TP. Hồ Chí Minh hạ tầng

Đọc thêm

Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

Diễn đàn EU–Việt Nam: Thúc đẩy hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam tại Hà Nội trở thành điểm kết nối quan trọng giữa chính sách và doanh nghiệp, với loạt cam kết đầu tư hàng trăm triệu euro, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và chuyển đổi xanh.

EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026, nhấn mạnh bài toán thực thi để đón dòng vốn EU

EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026, nhấn mạnh bài toán thực thi để đón dòng vốn EU

Trong bối cảnh dòng vốn châu Âu sẵn sàng gia tăng, EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026 với các khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao tính minh bạch, ổn định và khả năng dự đoán của môi trường đầu tư.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Việt Nam coi EU là đối tác quan trọng, tin cậy, lâu dài

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Việt Nam coi EU là đối tác quan trọng, tin cậy, lâu dài

Phát biểu tại Diễn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam với chủ đề “Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu: Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững” sáng ngày 24/3 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc kêu gọi các doanh nghiệp EU đầu tư vào Việt Nam mạnh mẽ hơn và hợp tác trên nhiều lĩnh vực...

Tạo đà bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân, cải thiện hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Tạo đà bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân, cải thiện hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân phát triển nhanh, hiệu quả, doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò tiên phong, kiến tạo...

Vĩnh Long định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới vùng đồng bằng sông Cửu Long

Vĩnh Long định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới vùng đồng bằng sông Cửu Long

Việc công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long (mới) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định rõ định hướng chiến lược đưa Vĩnh Long trở thành trung tâm kinh tế xanh, hiện đại và từng bước giữ vai trò động lực tăng trưởng mới của vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thao túng cổ phiếu ST8, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Khung pháp lý

2

Bộ Tài chính liên tục đốc thúc kiểm kê tài sản công trước 7 ngày hạn cuối

Tài chính

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo an ninh và nghị viện Liên bang Nga

Tiêu điểm

4

Mỹ gửi Iran kế hoạch 15 điểm để kết thúc chiến sự

Thế giới

5

Ngân hàng Thế giới đồng hành cùng Việt Nam xây hệ sinh thái công nghệ cao

Kinh tế số

