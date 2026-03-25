TP. Hồ Chí Minh: Hơn 1.230 tỷ đồng xây dựng cống kiểm soát triều phía Tây Bắc

TP. Hồ Chí Minh sẽ đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng để xây dựng dự án cống kiểm soát triều Rạch Tra, góp phần kiểm soát ngập, điều tiết nguồn nước và hoàn thiện hệ thống thủy lợi khu vực Tây Bắc Thành phố...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cống kiểm soát triều Rạch Tra với tổng mức đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư và được triển khai trên địa bàn xã Đông Thạnh và Bình Mỹ, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.

Theo quyết định, dự án hướng tới mục tiêu kết hợp đồng bộ với hệ thống thủy lợi hiện hữu để kiểm soát triều, tăng khả năng tiêu thoát nước, qua đó giảm ngập úng cho diện tích khoảng 37.162 ha. Phạm vi hưởng lợi trải rộng trên nhiều khu vực thuộc Tây Bắc Thành phố như Đông Thạnh, Bình Mỹ, Hóc Môn, Phú Hòa Đông, Củ Chi, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc và Bình Lợi.

UBND Thành phố cho biết dự án còn góp phần tăng khả năng trữ nước trong hệ thống kênh rạch, nâng cao năng lực cấp nước vào mùa khô, đồng thời cải thiện chất lượng môi trường nước, giảm ô nhiễm cho hệ thống thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh và tuyến kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Về quy mô, dự án bao gồm xây dựng cống kiểm soát triều với bề rộng 80 m, gồm 2 khoang, cao trình đáy -5,0 m. Cửa van được thiết kế bằng thép, vận hành bằng xi lanh thủy lực, kết cấu cống bằng bê tông cốt thép trên nền móng cọc bê tông cốt thép. Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư xây dựng âu thuyền rộng 15 m, cửa âu kiểu chữ nhất, cùng cao trình đáy -5,0 m, phục vụ nhu cầu lưu thông đường thủy trong khu vực.

Ngoài các hạng mục chính, công trình còn bao gồm nhà quản lý và vận hành với diện tích khoảng 300 m2, đảm bảo điều kiện vận hành ổn định và lâu dài cho toàn bộ hệ thống.

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chống ngập theo hướng tổng thể, việc triển khai cống kiểm soát triều Rạch Tra được kỳ vọng sẽ tạo thêm “mắt xích” quan trọng trong mạng lưới kiểm soát nước, nâng cao năng lực thích ứng của đô thị trước các tác động của triều cường và thời tiết cực đoan.