TP.Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung loại hình xuất khẩu lao động thời vụ ở nước ngoài

Việc bổ sung quy định loại hình xuất khẩu lao động thời vụ ở nước ngoài sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất, ổn định và lâu dài cho việc triển khai các chương trình hợp tác lao động thời vụ...

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Trong Văn bản số 321/BC-UBND ngày 08/7/2026 gửi Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, UBND TP.Hồ Chí Minh đề xuất Quốc hội xem xét bổ sung loại hình “đưa người lao động đi làm việc thời vụ ở nước ngoài theo chương trình hợp tác giữa chính quyền địa phương của hai nước” vào dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

UBND Thành phố cho rằng việc bổ sung quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất, ổn định và lâu dài cho việc triển khai các chương trình hợp tác lao động thời vụ giữa các địa phương của Việt Nam và nước ngoài, đồng thời quy định rõ cơ chế thực hiện cũng như phương án xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức.

Theo UBND TP.Hồ Chí Minh, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 nhìn chung đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhà nước, cơ bản đảm bảo tính đầy đủ, đồng bộ và kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Báo cáo cũng cho biết, trước đây, chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc được triển khai theo các nghị quyết của Chính phủ trên cơ sở thí điểm tại một số địa phương. Chương trình hiện tiếp tục được thực hiện đến hết ngày 31/12/2026.

Tuy nhiên, do chưa được quy định trong luật nên việc triển khai vẫn chủ yếu dựa trên cơ chế thí điểm và các văn bản chỉ đạo, chưa hình thành hành lang pháp lý ổn định để các địa phương chủ động xây dựng và mở rộng các chương trình hợp tác lao động với đối tác nước ngoài.

Cùng với kiến nghị về lao động thời vụ, TP.Hồ Chí Minh cũng đề xuất bổ sung quy định đối với hoạt động đưa chuyên gia đi làm việc ở nước ngoài, làm rõ cơ chế và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong khi luật hiện hành chủ yếu điều chỉnh đối tượng là người lao động.

Thành phố đồng thời kiến nghị làm rõ quy định liên quan đến khu vực có chiến sự hoặc có nguy cơ xảy ra chiến sự nhằm tạo cơ sở để doanh nghiệp và cơ quan quản lý xác định thời điểm đưa người lao động ra nước ngoài, cũng như xây dựng quy trình bảo đảm an toàn khi phát sinh các tình huống khẩn cấp.

Theo báo cáo, việc thực hiện Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh thời gian qua đã góp phần phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Giai đoạn 2022 - 2026, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đã đưa khoảng 10.976 lao động của Thành phố đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất, bên cạnh Đài Loan, Hàn Quốc cùng một số thị trường khác.

Hiện TP.Hồ Chí Minh có 71 doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trước khi xuất cảnh, 100% người lao động được giáo dục định hướng, đào tạo ngoại ngữ và bồi dưỡng kỹ năng nghề phù hợp với yêu cầu của từng thị trường tiếp nhận.