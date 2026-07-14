Hà Nội: Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 32.000 lao động được nhận trợ cấp thất nghiệp

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiếp nhận 33,3 nghìn hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, trên cơ sở đó, thành phố đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 32 nghìn người…

Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Dương.

Tổng số tiền hỗ trợ chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động đạt 1.139,7 tỷ đồng. Cùng với đó, có 479 người lao động được hỗ trợ đào tạo nghề.

QUỸ AN SINH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI MẤT VIỆC LÀM

Chỉ tính riêng trong tháng 6/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp nhận 8.954 hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp (tăng 645 hồ sơ so với tháng trước, và tăng 932 hồ sơ so với cùng kỳ năm trước).

Thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 9.376 hồ sơ (tăng 1.748 hồ sơ so với tháng trước, và tăng 1.265 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2025), với số tiền hỗ trợ 322,5 tỷ đồng.

Trong tháng, Trung tâm đã tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho trên 1,8 nghìn người lao động, trong đó hỗ trợ học nghề cho 69 người, với số tiền 275,2 triệu đồng.

Theo bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, bảo hiểm thất nghiệp là một chính sách an sinh xã hội quan trọng, được thiết kế nhằm hỗ trợ người lao động khi bị mất việc làm.

Mục tiêu của chính sách không chỉ là trợ cấp một khoản tiền trong thời gian người lao động thất nghiệp, mà còn giúp họ sớm quay trở lại thị trường lao động, thông qua các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, và hỗ trợ học nghề.

Vì vậy, người lao động cần hiểu rằng bảo hiểm thất nghiệp không đơn thuần là khoản tiền "đóng bao nhiêu hưởng bấy nhiêu". Đây là quỹ an sinh mang tính chia sẻ, hỗ trợ những người gặp rủi ro về việc làm. Khi người lao động đã có việc làm và có thu nhập ổn định, thì không còn thuộc đối tượng cần được hỗ trợ từ quỹ này.

Bên cạnh chế độ trợ cấp thất nghiệp, người lao động còn được hưởng nhiều quyền lợi khác như tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; tham gia các phiên giao dịch việc làm trực tiếp hoặc trực tuyến. Họ cũng được hỗ trợ học nghề, đào tạo lại, hoặc nâng cao kỹ năng nghề để tìm kiếm cơ hội việc làm mới phù hợp hơn.

“Hiện nay, người lao động tham gia học nghề từ nguồn Quỹ bảo hiểm thất nghiệp có thể được hỗ trợ kinh phí học nghề trong thời gian tối đa 6 tháng, với mức hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Đây là quyền lợi thiết thực nhưng vẫn chưa được nhiều người lao động quan tâm đúng mức”, bà Liễu thông tin.

Hiện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đang đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách này thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Chẳng hạn, Trung tâm đã công khai danh sách các cơ sở đào tạo nghề đủ điều kiện trên địa bàn thành phố, thông tin về ngành nghề đào tạo, địa điểm học tập, và các chương trình hỗ trợ để người lao động dễ dàng tiếp cận. Người lao động có thể tìm hiểu, lựa chọn cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mình, trước khi đăng ký tham gia.

“Điều quan trọng là người lao động cần nhìn nhận bảo hiểm thất nghiệp như một công cụ hỗ trợ chuyển đổi việc làm, và ổn định cuộc sống khi gặp rủi ro, thay vì chỉ coi đây là khoản tiền trợ cấp ngắn hạn”, bà Vũ Thị Thanh Liễu nhấn mạnh.

TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thực tế cho thấy, có những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong nhiều năm, nhưng chưa từng phải nhận trợ cấp, do luôn duy trì được việc làm ổn định. Ngược lại, cũng có những người đã nhiều lần được hưởng trợ cấp vì gặp biến động trong quá trình làm việc.

Người lao động theo dõi thông tin đăng tuyển dụng của các doanh nghiệp tại Sàn việc làm Hà Nội. Ảnh: Nhật Dương.

Vì vậy, thay vì coi việc hưởng trợ cấp thất nghiệp là mục tiêu của quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nên xem đây là một cơ chế bảo vệ khi gặp khó khăn về việc làm.

Xuất phát từ thực tiễn đó, công tác kết nối cung - cầu lao động, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được đẩy mạnh.

Điều này được thể hiện qua con số khoảng 12 nghìn người lao động được giải quyết việc làm trong tháng 6/2026. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, toàn Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 102,3 nghìn người lao động (đạt 59,8% kế hoạch năm 2026).

Trong đó, 21,2 nghìn lao động được giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội, với số tiền là 2.295 tỷ đồng; 6,2 nghìn người lao động nhận được việc làm thông qua các hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội; 1,7 nghìn lao động được giải quyết việc làm qua hình thức xuất khẩu lao động, và 73,2 nghìn lao động tìm được việc làm qua các hình thức hỗ trợ khác.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Trong tháng 6, Trung tâm tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm, với sự tham gia của 562 lượt đơn vị, doanh nghiệp và 12.354 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh.

Tính chung 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tổ chức thành công 124 phiên giao dịch việc làm, thu hút 2.891 lượt doanh nghiệp tham gia với trên 60.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh; hơn 4.300 lao động đã được tiếp nhận và tuyển dụng thông qua các hoạt động kết nối việc làm.

Bên cạnh đó, công tác định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động thất nghiệp cũng được tăng cường; tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm tại hệ thống Sàn giao dịch việc làm trên địa bàn thành phố… Qua đó, hỗ trợ công tác giải quyết việc làm cho người lao động.