Dự án Luật Phát triển đô thị hướng tới xây dựng khung thể chế đủ mạnh cho các đô thị lớn, bảo đảm phân cấp, phân quyền thực chất để địa phương chủ động trong tổ chức thực hiện...

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MOJ.

Ngày 13/7, tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Hội nghị Tham vấn, lấy ý kiến dự án Luật Phát triển đô thị. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú và Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết dự thảo luật được Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng theo chỉ đạo của Chính phủ, đã lấy ý kiến Tổ soạn thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và được công bố rộng rãi để tiếp tục tiếp thu ý kiến.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú, dự thảo luật gồm ba nhóm nội dung lớn: cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị, trọng tâm là TP Hồ Chí Minh; các cơ chế áp dụng đối với Đồng Nai và một số địa phương khác; cùng các quy định về khu kinh tế đặc biệt với một chương riêng quy định các cơ chế đặc thù.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết thêm dự thảo luật hướng tới xây dựng khung thể chế đủ mạnh cho các đô thị lớn, bảo đảm phân cấp, phân quyền thực chất để địa phương chủ động trong tổ chức thực hiện.

Đối với khu kinh tế đặc biệt, đây sẽ là cực tăng trưởng mới nhưng hiện pháp luật Việt Nam chưa có quy định đầy đủ. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, dự thảo đề xuất xác lập địa vị pháp lý của khu kinh tế đặc biệt, mô hình tổ chức chính quyền tinh gọn và sáu nhóm cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo động lực phát triển.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: MOJ.

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế phù hợp cho địa phương. Theo đại diện tỉnh, trong khi TP Hồ Chí Minh đã có nhiều cơ chế đặc thù theo nghị quyết của Quốc hội thì Đồng Nai chưa có cơ chế tương tự. Do đó, Ban soạn thảo cần nghiên cứu mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật hoặc có quy định phù hợp để tạo điều kiện cho Đồng Nai phát triển theo định hướng của Trung ương.

Đại diện UBND tỉnh An Giang bày tỏ thống nhất với sự cần thiết ban hành luật và việc mở rộng phạm vi điều chỉnh bao quát cả phát triển đô thị và khu kinh tế đặc biệt. Địa phương cũng đề nghị làm rõ tiêu chí xác định khu kinh tế đặc biệt, quan hệ thẩm quyền giữa chính quyền cấp tỉnh và chính quyền khu kinh tế đặc biệt; đồng thời bổ sung cơ chế kiểm soát quyền lực khi phân cấp mạnh.

Bên cạnh đó, đại diện tỉnh An Giang kiến nghị hoàn thiện các cơ chế về tài chính, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển, chính sách miễn thuế, hàng miễn thuế, thị thực, casino, cũng như chính sách ưu đãi về thuế, tiền lương và nhà ở để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và nhà đầu tư chiến lược.

Đối với cách tiếp cận xây dựng luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt là phân quyền triệt để gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy chỉ phân quyền là chưa đủ, bởi nhiều vấn đề nếu không được quy định cụ thể thì địa phương sẽ không có cơ sở để triển khai. Vì vậy, dự thảo phải thiết kế đồng thời các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh trong thực tiễn.

Đối với cơ chế kiểm soát quyền lực, dự thảo được xây dựng theo hướng kết hợp giữa tiền kiểm và hậu kiểm. Những nội dung được phân quyền hoặc cho phép áp dụng cơ chế khác với quy định hiện hành đều phải có cơ chế giám sát, báo cáo và kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo đảm thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú cho biết Bộ Tư pháp sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các địa phương để tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo trong thời gian tới.

Riêng đối với Đồng Nai, Bộ sẽ phối hợp xây dựng Nghị định đặc thù, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Bộ Chính trị và có hiệu lực đồng thời với Luật Phát triển đô thị khi được ban hành.

Đồng thời, các địa phương khác cũng sẽ được tạo điều kiện vận dụng các cơ chế đặc thù trong phạm vi pháp luật cho phép nhằm phát huy tiềm năng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.