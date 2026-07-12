Kiến nghị thu hẹp khoảng cách lương hưu giữa các thời kỳ

Cử tri tỉnh Ninh Bình đề nghị thu hẹp khoảng cách lương hưu giữa những người nghỉ hưu ở các thời kỳ khác nhau, đặc biệt là những người nghỉ hưu trước năm 1995 hoặc có mức lương thấp…

Ảnh minh họa.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, mức lương hưu hằng tháng của người lao động khi nghỉ hưu được tính trên cơ sở mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng, và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Như vậy, mức lương hưu hằng tháng của người nghỉ hưu cao hay thấp phụ thuộc vào mức tiền lương tháng làm căn cứ đóng, và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi nghỉ hưu.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới đời sống của những người nghỉ hưu, đặc biệt là những người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu thấp, thông qua chính sách điều chỉnh lương hưu.

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Trong đó, có đề cập nội dung, lương hưu cơ bản được điều chỉnh chủ yếu dựa trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, khả năng của Quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước.

Đồng thời, quan tâm điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995, nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ.

Thể chế hóa quan điểm chỉ đạo nêu trên, Bộ Nội vụ cho biết chỉ tính riêng từ năm 2021 đến năm 2024, Chính phủ đã 3 lần thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, trong đó, thực hiện điều chỉnh ở mức cao hơn đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu thấp, tại các văn bản: Nghị định số 108/2021/NĐ-CP, Nghị định số 42/2023/NĐ-CP và Nghị định số 75/2024/NĐ-CP.

Theo quy định tại các văn bản nêu trên, ngoài việc điều chỉnh tăng theo mức chung, Chính phủ còn thực hiện điều chỉnh tăng thêm đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức lương hưu thấp.

Bên cạnh đó, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội 2024. Luật đã quy định lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và Quỹ bảo hiểm xã hội.

Điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995, bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ. Chính phủ quy định thời điểm, đối tượng, mức điều chỉnh lương hưu.

Gần đây nhất, ngày 15/5/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 162/2026/NĐ-CP quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2026, với mức tăng chung là 8%.

Đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh tăng chung, mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng, thì tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm.

Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng/tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3,5 triệu đồng/tháng, nhưng thấp hơn 3,8 triệu đồng.

“Việc điều chỉnh lương hưu thời gian qua đã góp phần từng bước ổn định và nâng cao đời sống của người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng, đặc biệt là những người có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995”, Bộ Nội vụ thông tin.

Thực tế, vấn đề thu hẹp khoảng cách lương hưu giữa những người nghỉ hưu ở các thời kỳ khác nhau, nhất là với những người nghỉ hưu trước năm 1995, có mức hưởng thấp, là nội dung từng được nhiều địa phương kiến nghị.

Với đặc thù của chính sách tiền lương giai đoạn trước năm 1995, cùng với các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội tại thời điểm đó, phần lớn người lao động nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ mất sức lao động với thời gian làm việc ngắn, và mức tiền lương trước khi nghỉ việc thấp. Từ đó, ảnh hưởng đến mặt bằng chung về mức hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng của nhóm đối tượng này.

Ngoài ra, một số nhóm đối tượng đã dừng hưởng theo quy định, sau đó được Nhà nước ban hành chính sách cho tiếp tục hưởng trợ cấp hằng tháng từ nguồn ngân sách Nhà nước, nên mức hưởng khá thấp so với mặt bằng chung.