TP.Hồ Chí Minh: Số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục giảm

6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 85.263 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 22,21% so cùng kỳ năm ngoái...

Trong 6 tháng đầu năm 2026, TP.Hồ Chí Minh ghi nhận số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục giảm. Ảnh: TTDVVL TP.HCM

TP.Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Nội vụ tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2026; trong đó ghi nhận, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp giảm hơn 22% so cùng kỳ.

TÍN HIỆU LẠC QUAN

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP.Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố (gọi tắt là Trung tâm) đã tiếp nhận 85.263 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 22,21% so cùng kỳ năm ngoái.

Trong số này, có 78.562 hồ sơ nộp trực tiếp và 6.701 hồ sơ nộp trực tuyến, chiếm khoảng 7,86%.

Song song đó, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp đạt 71.113 người, giảm 26,53% so cùng kỳ năm 2025. Trung tâm cũng tiếp nhận 359.477 lượt người đến thực hiện thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm theo quy định.

Đối với chính sách hỗ trợ học nghề, cơ quan chức năng đã tư vấn cho 2.705 người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; đồng thời ban hành 2.574 quyết định hỗ trợ học nghề, đạt 57,2% kế hoạch năm.

Trong quá trình thực hiện chính sách, Trung tâm tiếp tục phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội trong chi trả trợ cấp và thu hồi các khoản hưởng sai quy định. Sáu tháng đầu năm, cơ quan này đã thu hồi trợ cấp thất nghiệp của 863 trường hợp với tổng số tiền hơn 6,61 tỷ đồng.

Cùng với công tác giải quyết chế độ, Thành phố tiếp tục tăng cường thu thập, cập nhật thông tin phục vụ công tác quản lý thị trường lao động.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, đã thu thập thông tin cung lao động của 112.060 lượt người, đạt hơn 56% kế hoạch năm; đồng thời tiếp nhận thông tin cầu lao động từ 14.738 doanh nghiệp, đạt gần 59% kế hoạch.

Ngoài ra, Trung tâm cũng tiếp nhận thông tin biến động lao động của 1.280 doanh nghiệp với quy mô hơn 783.800 lao động đang làm việc, góp phần bổ sung dữ liệu phục vụ công tác dự báo và kết nối cung cầu lao động.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ TP.Hồ Chí Minh, số lượng hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp hơn so với cùng kỳ là do tình hình kinh tế khởi sắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

KẾT NỐI VIỆC LÀM, HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bên cạnh việc thực hiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, TP.Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng các hoạt động hỗ trợ người lao động thông qua hệ thống dịch vụ việc làm.

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tổ chức 115 phiên sàn giao dịch việc làm, hoàn thành hơn 76% kế hoạch năm. Hoạt động được triển khai dưới nhiều hình thức như các phiên tư vấn trực tiếp, trực tuyến, các phiên tổ chức tại cơ sở cai nghiện, phối hợp với các đơn vị liên quan và tham gia các chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm.

Thông qua các hoạt động này, Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 298.869 lượt người, trong đó có 24.109 lượt người được giới thiệu việc làm và 7.656 người đã nhận việc.

Các đơn vị liên quan cũng đã tổ chức 47 buổi tư vấn kỹ năng tìm việc và cập nhật chính sách pháp luật cho doanh nghiệp; tư vấn cho 1.354 người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, tiếp nhận hơn 15.300 doanh nghiệp đăng tuyển với trên 27.000 vị trí tuyển dụng lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến sử dụng lao động người nước ngoài theo quy định.

Trong lĩnh vực truyền thông và chuyển đổi số, Trung tâm tiếp tục cập nhật thường xuyên thông tin về việc làm, học nghề và bảo hiểm thất nghiệp trên website, Zalo, Facebook và Youtube; đồng thời tăng cường tuyên truyền những điểm mới của Luật Việc làm năm 2025 và hướng dẫn người lao động sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Dự kiến, trong những tháng cuối năm 2026, TP.Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tiếp nhận khoảng 108.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và phấn đấu giải quyết khoảng 103.000 trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp. Mục tiêu là tiếp nhận khoảng 440.000 lượt người đến thông báo tình trạng tìm kiếm việc làm và hỗ trợ học nghề cho khoảng 2.500 người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố được giao nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người lao động thực hiện dịch vụ công trực tuyến; nâng cao hiệu quả thu thập, phân tích và dự báo thông tin thị trường lao động; mở rộng các phiên giao dịch việc làm và tăng cường kết nối doanh nghiệp với người lao động nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cũng như hỗ trợ người lao động tiếp cận cơ hội việc làm phù hợp.

Để hoàn thiện cơ chế thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Sở Nội vụ kiến nghị Bộ Nội vụ và Cục Việc làm sớm hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo hướng ổn định, đồng bộ và thân thiện với người sử dụng; hạn chế lỗi kỹ thuật và bảo đảm kết nối dữ liệu thông suốt với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đồng thời kiến nghị bổ sung chức năng phân luồng hồ sơ theo nhiều đầu mối tiếp nhận, phù hợp với mô hình hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm có nhiều trụ sở và chi nhánh/điểm tiếp nhận.