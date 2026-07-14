Nhà phân phối lớn từ Mexico đến Việt Nam tìm nguồn hàng

Sự hiện diện của ESFLO MKTING, S.A. de C.V. tại VIS 2026 cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến ưu tiên của các nhà nhập khẩu Mexico, trong bối cảnh thương mại song phương tăng trưởng mạnh nhờ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)...

VIS 2025 đã tổ chức thành công các hoạt động kết nối B2B cho doanh nghiệp tham gia. Ảnh: Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương).

ESFLO MKTING, S.A. de C.V. - nhà phân phối sở hữu mạng lưới hơn 1.670 điểm bán trên toàn Mexico đã xác nhận với Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) về việc sẽ tham gia VIS 2026 (Triển lãm quốc tế chuỗi cung ứng Việt Nam, diễn ra từ 03–05/9/2026) để tìm kiếm đối tác Việt Nam ở các nhóm hàng như văn phòng phẩm, đồ nội thất gaming, sản phẩm dành cho thú cưng...

MEXICO: CỬA NGÕ CHIẾN LƯỢC ĐỂ HÀNG VIỆT TIẾN SÂU VÀO CHÂU MỸ

Sự có mặt của ESFLO MKTING tại VIS 2026 tới đây là minh chứng cho xu hướng ngày càng nhiều doanh nghiệp Mexico lựa chọn Việt Nam làm điểm đến tìm kiếm nguồn cung nhờ lợi thế về năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và đặc biệt là các ưu đãi từ Hiệp định CPTPP. Ngược lại, các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ tiếp cận thị trường Mexico như điểm đến mới với 134 triệu người tiêu dùng và cơ hội có thể phát triển cả ở thị trường Bắc Mỹ lẫn thị trường Nam Mỹ.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Mexico đạt 8,17 tỷ USD, tăng 27,4% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico đạt trên 7 tỷ USD, tăng gần 29%. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong nửa đầu năm 2026 khi tổng kim ngạch hai chiều vượt 5 tỷ USD. Riêng xuất khẩu của Việt Nam sang Mexico đạt khoảng 4,3 tỷ USD, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện Mexico là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Mỹ La tinh, trong khi Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ tám của Mexico tại châu Á. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như điện tử, máy móc, dệt may, giày dép, sản phẩm nhựa, cao su, đồ gỗ, thủy sản... đều đang ghi nhận mức tăng trưởng tích cực và còn nhiều dư địa mở rộng.

Đặc biệt, với dân số hơn 134 triệu người, nền kinh tế đứng trong nhóm lớn nhất Mỹ Latinh và mạng lưới các hiệp định thương mại tự do bao phủ khoảng 90% kim ngạch thương mại, Mexico được xem là "cửa ngõ" quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận không chỉ thị trường sở tại mà còn mở rộng sang Hoa Kỳ, Canada và nhiều quốc gia khác trong khu vực châu Mỹ.

XÂY DỰNG DÒNG SẢN PHẨM RIÊNG CHO MEXICO

Theo kế hoạch làm việc tại VIS 2026, ESFLO MKTING sẽ tập trung tìm kiếm đối tác Việt Nam ở ba nhóm ngành hàng có nhu cầu nhập khẩu lớn gồm: văn phòng phẩm; nội thất gaming; đồ dùng thú cưng.

Nhóm hàng thứ nhất: Văn phòng phẩm và đồ dùng học tập, gồm: vở, sổ tay, bìa hồ sơ, dụng cụ để bàn cùng các sản phẩm phục vụ không gian học tập và làm việc. Doanh nghiệp mong muốn hợp tác với các nhà sản xuất có khả năng phát triển mẫu mã đa dạng, thiết kế hiện đại, chất lượng ổn định và giá thành cạnh tranh để mở rộng danh mục hàng hóa cho hệ thống phân phối trên toàn Mexico.

Nhóm hàng thứ hai: Nội thất gaming, đặc biệt là ghế và bàn chơi game – phân khúc đang tăng trưởng mạnh cùng sự phát triển của ngành công nghiệp game và thể thao điện tử tại Mexico.

ESFLO MKTING cho biết họ ưu tiên những doanh nghiệp có năng lực sản xuất quy mô lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời có khả năng phát triển sản phẩm theo yêu cầu và hợp tác theo mô hình nhãn hàng riêng (private label).

Nhóm hàng thứ ba: Các sản phẩm dành cho thú cưng như nệm, nhà, lồng vận chuyển, bát ăn, vòng cổ và các loại phụ kiện. Đây là nhóm hàng mà doanh nghiệp cũng dành sự quan tâm đặc biệt.

Theo ESFLO MKTING, cùng với xu hướng gia tăng số lượng hộ gia đình nuôi thú cưng, nhu cầu đối với các sản phẩm có thiết kế đẹp, chất lượng tốt, giá cả hợp lý và thời gian giao hàng ổn định tại thị trường Mexico đang tăng nhanh, mở ra nhiều cơ hội cho các nhà sản xuất Việt Nam.

Đáng chú ý, mục tiêu của ESFLO không dừng lại ở việc tìm kiếm báo giá hay ký kết các đơn hàng ngắn hạn. Trong khuôn khổ VIS 2026, doanh nghiệp sẽ trực tiếp khảo sát năng lực sản xuất của các nhà cung cấp Việt Nam, thăm nhà máy, đánh giá quy trình quản lý chất lượng, các chứng nhận quốc tế, năng lực giao hàng, quy mô đơn hàng tối thiểu (MOQ) cũng như các điều kiện thương mại, qua đó lựa chọn những đối tác có tiềm năng đồng hành lâu dài và cùng phát triển các dòng sản phẩm dành riêng cho thị trường Mexico.

Đơn vị đầu mối tổ chức sự kiện, Vụ thị trường Ngoài nước (Bộ Công Thương) cũng lưu ý, để khai thác hiệu quả thị trường Mexico, doanh nghiệp Việt Nam cũng cần đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật và tuân thủ quy định nhập khẩu. Hàng hóa bán lẻ cần được ghi nhãn bằng tiếng Tây Ban Nha, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật NOM (hệ thống tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật bắt buộc) của Mexico, đồng thời bảo đảm minh bạch về xuất xứ và tuân thủ quy tắc xuất xứ CPTPP nhằm tận dụng ưu đãi thuế quan và giảm thiểu rủi ro phòng vệ thương mại.