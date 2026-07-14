Dự báo lợi nhuận cả năm 2026 tăng 25%, lộ diện những nhóm ngành dẫn dắt

Chứng khoán KBSV vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) toàn thị trường năm 2026 lên mức 25% so với cùng kỳ, chủ yếu phản ánh kế hoạch lợi nhuận sau thuế của VIC tăng 200%, lên 35.000 tỷ đồng.
Nếu loại trừ mức tăng trưởng đột biến của VIC, tăng trưởng EPS toàn thị trường đạt 14% so với cùng kỳ, với đóng góp chủ yếu từ các nhóm ngành có tỷ trọng lớn như: nguyên vật liệu (+40% so với cùng kỳ), hàng hóa không thiết yếu (+18% so với cùng kỳ) và tài chính (+14% so với cùng kỳ).
Mức tăng trưởng EPS bình quân duy trì ở mức hai chữ số tiếp tục phản ánh kỳ vọng tích cực đối với triển vọng của các doanh nghiệp niêm yết trong năm nay, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng và tập trung nguồn lực phát triển các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi trở thành trụ cột tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.
Khu vực kinh tế nhà nước đóng vai trò tiên phong trong quy hoạch phát triển: Theo Nghị quyết 79, khu vực kinh tế nhà nước sẽ giữ vai trò tiên phong trong việc xây dựng các hạ tầng chiến lược, góp phần định hướng và mở rộng các vùng kinh tế mới làm động lực tăng trưởng.
Kế hoạch đầu tư phát triển giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng 166% so với giai đoạn trước, với tổng vốn giải ngân khoảng 8,22 triệu tỷ đồng, tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt và lan tỏa dòng vốn trực tiếp đến các nhóm ngành nguyên vật liệu và xây dựng hạ tầng.
Khu vực kinh tế tư nhân được định hướng trở thành trọng tâm: Thông qua Nghị quyết 68, kinh tế tư nhân được xác định là động lực tăng trưởng chủ đạo của nền kinh tế, với mục tiêu đóng góp 55%–58% GDP vào năm 2030 và trên 60% GDP vào năm 2045, đồng thời hướng tới phát triển các tập đoàn kinh tế tư nhân có sức cạnh tranh toàn cầu.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhiều giải pháp cấp thiết đã được triển khai, bao gồm: thực thi Nghị quyết 68 và các chính sách tinh gọn bộ máy nhằm loại bỏ các rào cản pháp lý không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khu vực tư nhân; nới lỏng các hạn mức quy định đối với các dự án trọng điểm mang tầm cỡ quốc gia; khuyến khích đầu tư vào khoa học và công nghệ...
Môi trường kinh doanh và đầu tư ngày càng thông thoáng sẽ hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại và công nghệ cao.
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phục hồi sẽ lan tỏa tác động tích cực: Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI nhờ hưởng lợi từ hai xu hướng chính: sự cạnh tranh và phân tách chuỗi công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc thúc đẩy dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam; siêu chu kỳ phát triển của ngành công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), thúc đẩy các tập đoàn công nghệ mở rộng đầu tư, điển hình là siêu dự án của Samsung tại Thái Nguyên với nhà máy đóng gói và kiểm thử chip bán dẫn giai đoạn 1, trị giá khoảng 1,5 tỷ USD.
Đồng thời, việc triển khai các cơ chế và chính sách trong Nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam, qua đó củng cố triển vọng tích cực đối với hoạt động xuất nhập khẩu và nhóm doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp.
Dựa trên bối cảnh kinh tế vĩ mô, đánh giá xu hướng từng ngành và kết hợp với dự phóng đối với các doanh nghiệp đầu ngành, KBSV đưa ra dự báo như sau:
Các nhóm ngành dẫn dắt gồm những lĩnh vực được kỳ vọng hưởng lợi nhiều nhất trong xu hướng sắp tới gồm nguyên vật liệu (+40% so với cùng kỳ) và tài chính (+14% so với cùng kỳ). Đây là các nhóm được hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng thúc đẩy đầu tư công và phát triển hạ tầng, qua đó kéo theo nhu cầu vật liệu xây dựng và nhu cầu vốn tăng mạnh.
Ngược lại, công nghệ thông tin (+10% so với cùng kỳ) và tiện ích (+7% so với cùng kỳ) được dự báo có tốc độ tăng trưởng khiêm tốn hơn. Trong đó, nhóm công nghệ thông tin, với tỷ trọng đóng góp lớn từ FPT, đang chịu áp lực giảm phát doanh thu do tác động của trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với nhóm tiện ích, mức tăng trưởng thấp phản ánh đặc tính phòng thủ và nhu cầu tương đối ổn định của ngành
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