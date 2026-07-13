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Hà Nội công khai danh sách hàng chục nghìn doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm

N Nhật Dương

Những đơn vị có số tiền nợ bảo hiểm xã hội của người lao động lớn nhất chủ yếu thuộc lĩnh vực xây dựng, cao nhất là một doanh nghiệp nợ gần 50 tỷ đồng...

Giải quyết chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ảnh: Nhật Dương.
Giải quyết chế độ liên quan đến bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ảnh: Nhật Dương.

Ngày 13/7, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đã công khai danh sách 22.281 đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 6/2026. Số liệu được tạm tính đến hết 30/6/2026.

Danh sách dài hơn 1.700 trang, thống kê số tiền trốn đóng theo thứ tự từ cao nhất, với gần 50 tỷ đồng, đến thấp nhất với khoảng 300.000 đồng (thuộc trường hợp người nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội).

Dẫn đầu trong danh sách về số tiền trốn đóng là Công ty Cổ phần LILAMA3, với hơn 49,7 tỷ đồng tiền đóng của 51 lao động. Theo sau là Công ty Cổ phần Cầu 12 với hơn 30 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty Cổ phần ô tô Xuân Kiên VINAXUKI - Nhà máy sản xuất ô tô số 1, Mê Linh (Hà Nội) với gần 27 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Công trình giao thông 116 với hơn 21,3 tỷ đồng.

Trong danh sách còn có hơn 10 đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng với số tiền lớn, từ trên 10 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng, chủ yếu thuộc lĩnh vực xây dựng – bất động sản, như: Công ty Cổ phầnkxây dựng 121 CIENCO1, với hơn 19,3 tỷ đồng; Công ty Thi công cơ giới I – Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty cổ phần, với trên 17,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cầu 14, với hơn 17,1 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Sông Đà 6, với hơn 16,3 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Xây dựng giao thông và thương mại 124 với hơn 15,2 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC hơn 16,4 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội hơn 13,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư cơ khí và xây dựng Hà Nội hơn 10,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn có Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội với trên 17 tỷ đồng; Công ty TNHH May mặc XK VIT Garment hơn 14,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Lắp máy điện nước – Licogi 12,8 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Ô tô 1-5 gần 11 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Khóa Minh khai hơn 11,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, danh sách cũng ghi nhận hơn 170 đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng số tiền phổ biến từ 1 tỷ đến trên 9 tỷ đồng. Danh sách đơn vị trốn đóng bảo hiểm xã hội chi tiết xem tại đây.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết số tiền đơn vị nộp trong tháng 7/2026 (nếu có) sẽ được ghi nhận vào thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tháng 7/2026 của đơn vị.

Thực tế, tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội kéo dài tại các doanh nghiệp là vấn đề nan giải, dù chế tài xử lý đã tương đối đầy đủ.

Trong báo cáo tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2024 sau gần một năm thực hiện, Bộ Nội vụ cũng dẫn số liệu từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cho thấy chỉ trong năm 2025, số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội phải tính lãi là 14.887 tỷ đồng, chiếm 3,4% so với số tiền bảo hiểm xã hội phải thu.

Riêng trong 3 tháng đầu năm 2026, số tiền chậm đóng, trốn đóng 17.576 tỷ đồng, chiếm 3,7% so với số tiền bảo hiểm xã hội phải thu.

Để tăng cường tính tuân thủ, hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo đảm tốt hơn quyền tham gia và thụ hưởng của người lao động, Bộ Nội vụ cho biết đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp, biện pháp trong quá trình nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Luật Bảo hiểm xã hội 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường tính tuân thủ của người sử dụng lao động.

Cụ thể, Luật quy định cụ thể hành vi chậm đóng và hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Đáng chú ý là việc sửa đổi, bổ sung biện pháp xử lý hành vi chậm đóng, trốn đóng như quy định phải nộp số tiền “lãi” chậm đóng, trốn đóng tính theo ngày thay vì theo tháng; xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định đối với hành vi trốn đóng; không xem xét trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc để xảy ra tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm trong phạm vi địa phương. Quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động nếu không thực hiện, hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật mà gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động…

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