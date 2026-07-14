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VN-Index lại thủng mốc 1800 điểm, thanh khoản sụt giảm mạnh

K Kim Phong

Hơn trăm cổ phiếu trên sàn HoSE “bốc hơi” tiếp quá 1% giá trị trong phiên sáng nay xác nhận trạng thái giao dịch rất tiêu cực. Nhóm blue-chips vẫn yếu, đặc biệt là trụ VIC, VHM, khiến VN-Index rơi xuống mức 1782,45 điểm.

VIC, VHM đang gây áp lực lớn lên điểm số.
VIC, VHM đang gây áp lực lớn lên điểm số.

Chỉ số chốt phiên sáng giảm 1% tương đương -18,09 điểm và một lần nữa để mất mốc tâm lý 1800 điểm. Chiều qua VN-Index đã thủng ngưỡng này nhưng ít phút cuối phiên được kéo hồi trở lại. Sáng nay điểm thấp nhất chỉ số chạm tới là 1774,22 điểm, đã thấp hơn mức thấp nhất của đáy tháng 6 vừa qua (1775,72 điểm), nhưng một chút phục hồi đã xuất hiện.

Thống kê rổ VN30 thì toàn bộ cổ phiếu đã “thoát đáy” sáng nay, trong đó 11 mã phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất. Tiếc rằng hai trụ lớn nhất lại hồi ít: VIC chỉ nhích lên khỏi đáy 0,24% và hiện vẫn giảm 3,84% so với tham chiếu. VHM hồi nhẹ 0,22%, vẫn đang giảm 2,94%. Chỉ hai cổ phiếu này đã lấy đi tới 17 điểm của VN-Index và gần 13 điểm của VN30-Index.

Rổ blue-chips hiện chỉ có 9 mã tăng và 20 mã giảm, chỉ số đại diện giảm 0,94%. VN30-Index đã phá đáy tháng 6 rõ ràng hơn VN-Index. 11 mã trong rổ đang giảm quá 1%, dẫn đầu là VIC và VHM. Trong Top 10 vốn hóa có thêm CTG giảm 1,23%, TCB giảm 1,55%, VPB giảm 1,7%, MBB giảm 1,43%.

Sức mạnh nâng đỡ từ 9 cổ phiếu xanh là không đủ. BSR tăng 5,24%, PLX tăng 3,52%, GAS tăng 3,45%, GVR tăng 2,71%, STB tăng 2,48% thậm chí còn không đủ bù cho VIC. VCB là trụ duy nhất đảo chiều thành công, cổ phiếu này phục hồi 0,85% so với đáy thấp nhất và vượt tham chiếu 0,34%.

Một tín hiệu đáng chú ý là thanh khoản rổ VN30 đã sụt giảm mạnh 23% so với sáng hôm qua, chỉ đạt khoảng 3.716 tỷ đồng. Giá cổ phiếu đang được nâng dần lên với thanh khoản nhỏ như vậy cho thấy áp lực bán có tín hiệu giảm đáng kể so với phiên hoảng loạn hôm qua.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Phần còn lại của thị trường cũng vậy, thanh khoản tổng thể sàn HoSE giảm 27% với khoảng 40% số cổ phiếu có giao dịch đã hồi lên quá 1% so với đáy. Khoảng 44% vẫn đang chốt ở giá thấp nhất hoặc có dư bán trên mức thấp nhất 1 bước giá.

Độ rộng chỉ số cuối phiên sáng khá hẹp với 96 mã tăng và 182 mã giảm, nhưng so với tương quan tỷ lệ đạt 0,53/1 thì đã tốt hơn nhiều so với hôm qua (0,19/1). Điều này cho thấy khả năng đảo chiều vượt tham chiếu chưa rõ ràng nhưng số lượng cổ phiếu giảm giá cũng đã ít đi. Nhìn vào diễn biến độ rộng trong phiên, lúc 9h30 sàn HoSE có 137 mã tăng/100 mã giảm, lúc 10h30 là 80 mã tăng/191 mã giảm, lúc 11h là 91 mã tăng/191 mã giảm và kết phiên là 96 mã tăng/182 mã giảm. Như vậy sự thay đổi về cuối phiên vẫn chưa rõ ràng.

Vẫn còn 101 cổ phiếu đang giảm quá 1% - so với lúc yếu nhất có 190 mã giảm quá 1% - thì đã là diễn biến khá lạc quan. Diễn biến này đặt trong tổng thể thanh khoản yếu hàm ý áp lực bán không mạnh. Nếu các trụ được hỗ trợ tốt hơn, tâm lý chung có thể được cải thiện và hiệu quả phục hồi còn tốt hơn nữa.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì áp lực bán ròng, HoSE bị rút đi khoảng 275,9 tỷ đồng. Không có cổ phiếu này bị bán đột biến, lớn nhất là CTG -69,6 tỷ, VIC -62,2 tỷ, FPT -40,2 tỷ, VPB -38,7 tỷ, VCI -33,4 tỷ, VCB -31,3 tỷ. Phía mua ròng có BSR +58,4 tỷ, STB +37,7 tỷ.

Yếu tố bất lợi ngoại biên vẫn đang căng thẳng, giá dầu giao sau sáng nay đã lên trên 80 USD/thùng. Nếu phiên chiều áp lực bán tháo không tái diễn thì đợt giải chấp lớn nhất đã qua.

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