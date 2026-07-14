Hà Nội: Triệt phá nhóm đối tượng mua bán dữ liệu cá nhân, giao dịch hơn 400 tỷ đồng

Lực lượng chức năng phát hiện website taphoammo.net có dấu hiệu hoạt động như một sàn giao dịch tài nguyên số. Hệ thống này có tổng số giao dịch phát sinh vượt 53 triệu lượt. Tổng doanh thu bước đầu được xác định hơn 400 tỷ đồng...

Đối tượng Đào Quang Huy. Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP Hà Nội.

Ngày 14/7, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhóm đối tượng tạo lập, vận hành website trung gian để mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử và nhiều loại tài nguyên số phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện website taphoammo.net có dấu hiệu hoạt động như một sàn giao dịch tài nguyên số, cho phép các cá nhân mở gian hàng, quảng bá sản phẩm và thực hiện giao dịch mua bán dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử, dịch vụ xác thực tài khoản cùng nhiều loại tài nguyên điện tử khác.

Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng do Đào Quang Huy (sinh năm 1992, trú tại xã Trần Phú, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số HCT, cầm đầu cùng 2 đối tượng khác tổ chức vận hành hệ thống.

Để thu hút người tham gia, các đối tượng thuê tên miền, sử dụng máy chủ đặt tại nước ngoài và quảng bá hoạt động trên nhiều nền tảng như Facebook, Telegram, TikTok, Instagram và Google. Hoạt động vi phạm được che giấu dưới vỏ bọc một doanh nghiệp khởi nghiệp về công nghệ, tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp, gồm các bộ phận quản trị, kỹ thuật, marketing, hỗ trợ khách hàng, kế toán và thanh toán.

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử cho thấy hệ thống có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng, trong đó hơn 3.000 gian hàng đang hoạt động; tổng số giao dịch phát sinh vượt 53 triệu lượt. Tổng doanh thu bước đầu được xác định hơn 400 tỷ đồng. Thông qua việc thu phí trung gian từ 3% đến 5% đối với mỗi giao dịch, các đối tượng đã hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, website trên thực chất hoạt động như một sàn giao dịch dữ liệu và tài nguyên số, có cơ chế trung gian thanh toán, kiểm duyệt người bán, bảo đảm giao dịch và giải quyết tranh chấp giữa các bên tham gia.

Việc mua bán trái phép dữ liệu cá nhân không chỉ xâm phạm quyền riêng tư của công dân mà còn tạo nguồn dữ liệu đầu vào cho các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo danh tính, tạo lập tài khoản ảo và nhiều loại tội phạm khác trên không gian mạng.

Quá trình rà soát, lực lượng chức năng đã phát hiện trường hợp sử dụng tài khoản mua từ hệ thống để phục vụ hành vi lừa đảo, cho thấy hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân đang trở thành một mắt xích trong hệ sinh thái tội phạm công nghệ cao.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân như bảo vệ tài sản của chính mình; không tùy tiện cung cấp thông tin căn cước, tài khoản ngân hàng, mã xác thực, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập cho người khác. Các doanh nghiệp phải coi việc bảo vệ dữ liệu khách hàng là trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm xã hội.

Hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho hoặc công khai trái phép dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, ví điện tử, chứng khoán, bảo hiểm, thuế và các loại tài khoản số khác đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời trở thành mắt xích tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao.