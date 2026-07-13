Giám đốc Công ty Herbitech bị đề nghị mức án từ 23-26 năm tù

Theo Viện kiểm sát, các bị cáo Khiêm và Huệ là người quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp đã lợi dụng vị trí, quyền hạn của tổ chức để chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả, che giấu doanh thu, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp...

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Như Nguyệt.

Trong các ngày từ 10 - 13/7, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử đối với 19 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Trong phần luận tội sáng 13/7, đại diện Viện kiểm sát đề nghị tòa án xử phạt bị cáo Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech mức án từ 10-11 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; 8-9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Khiêm bị đề nghị mức án tổng hợp từ 23 - 26 năm tù do bị xác định là chủ mưu, cầm đầu trong đường dây sản xuất thực phẩm giả cho người già, trẻ em.

Còn bị cáo Trần Thị Huệ (vợ Khiêm, giữ vai trò quản lý, điều hành Công ty Herbitech) bị đề nghị mức án từ 6 -7 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và 5 - 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt từ 11-13 năm tù.

Viện kiểm sát cũng đề nghị tòa án phạt 17 bị cáo còn lại, đều là nhân viên Công ty Herbitech mức án từ 15 tháng án treo đến 6 năm tù về một trong các tội danh nêu trên.

Đại diện Viện kiểm sát luận tội với các bị cáo. Ảnh: Như Nguyệt.

Theo Viện kiểm sát, các bị cáo Khiêm và Huệ phạm tội "vì mục đích vụ lợi, tăng lợi nhuận". Các bị cáo là người quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp đã lợi dụng vị trí, quyền hạn của tổ chức để chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả, che giấu doanh thu, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Do đó, cần nghiêm khắc với các bị cáo giữ vai trò chủ mưu, lãnh đạo doanh nghiệp, trực tiếp tổ chức thực hiện hành vi phạm tội. Các bị cáo làm công, không được hưởng lợi, cần được hưởng án nhẹ hơn.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, các bị cáo sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Theo đó, mặc dù đã đăng ký công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhưng để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh, Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo điều chỉnh công thức sản xuất bằng cách cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố.

Các bị cáo điều chỉnh thành phần phụ liệu tá dược, nhập định mức nguyên liệu, từ đó phê duyệt sản xuất và kiểm soát chất lượng. Do thành phần, hàm lượng nguyên liệu sản xuất thực tế khác xa với hồ sơ công bố sản phẩm nên các bị cáo lập thêm bộ hồ sơ kỹ thuật nhằm “hợp thức” sai phạm, che giấu hành vi vi phạm.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa.

Trong đó, một hệ thống phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế để phục vụ điều hành nội bộ; hệ thống còn lại chỉ kê khai một phần doanh thu có hóa đơn nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2024, Công ty Herbitech có tổng doanh thu bán hàng thực tế là hơn 335 tỷ đồng.

Trong đó doanh thu kê khai thuế là hơn 145 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là hơn 190 tỷ đồng. Hành vi trên của các bị cáo gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước là hơn 55,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội, các bị cáo Khiêm, Huệ đã thành lập Công ty CP Dược phẩm Herbitech để ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ với giá trị hơn 12 tỷ đồng.

Về hành vi rửa tiền, bị cáo Khiêm thừa nhận có thanh toán tiền thuê đất hơn 12 tỷ đồng, và số tiền này lấy từ nguồn không kê khai thuế, có nguồn tiền sản xuất buôn bán hàng không bảo đảm chất lượng.

Bị cáo khai rằng không nắm rõ thế nào là rửa tiền, khi thuê đất để xây nhà máy, bị cáo chỉ nghĩ đang phải đi thuê vì không còn phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại, thuê đất để xây dựng nhà máy mới. Do đó, bị cáo mong muốn làm rõ vấn đề này.