Những ngành nghề đang "khát" lao động nhất tại thị trường Hà Nội

Các đại dự án hạ tầng và bất động sản tiếp tục tạo lực kéo lớn cho thị trường lao động Hà Nội, thông qua các đợt tuyển dụng thực địa quy mô. Ngành xây dựng sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh nhân sự gay gắt, khi loạt đại dự án đồng loạt thi công...

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm. Ảnh: T.H.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng tích cực, kéo theo nhu cầu tuyển dụng lao động khởi sắc. Trong khi đó, nguồn cung lao động vẫn tồn tại tình trạng mất cân đối, khi thiếu hụt lao động kỹ thuật tay nghề cao và nhân sự có chuyên môn đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

THIẾU HỤT NHÂN SỰ PHÂN KHÚC TẦM TRUNG

Ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết do cao điểm mùa du lịch và dịch vụ hè, các doanh nghiệp tại các quận trung tâm đẩy mạnh tuyển dụng lao động dịch vụ. Đồng thời, các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố vẫn duy trì nhu cầu nhân lực lớn cho sản xuất để kịp tiến độ đơn hàng quý 2. Trong tháng 6, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố ước khoảng 56.000 vị trí.

Thị trường lao động Hà Nội ghi nhận sự bùng nổ lớn ở khối thương mại - dịch vụ, khi nhóm hoạt động dịch vụ khác chiếm tới 50,8% tổng nhu cầu tuyển dụng toàn thị trường; theo sau là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà phục hồi ổn định, với 18,3% chỉ tiêu.

Đáng chú ý, ngành xây dựng (chiếm 7,5% tổng cầu) đang là điểm nóng thu hút dòng vốn và nhân lực. Sự tăng tốc thi công đồng loạt của hàng loạt đại dự án hạ tầng và siêu công trình trọng điểm trên địa bàn (như đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo...) đã tạo ra một "cơn khát" nhân lực khổng lồ. Từ đó, kéo theo nguy cơ mất cân đối cung - cầu và sự cạnh tranh gay gắt để thu hút đội ngũ kỹ sư, thợ tay nghề cao.

Tuy nhiên, thị trường cũng bộc lộ xu hướng phân hóa rõ rệt với sự thiếu hụt nhân sự ở dải phân khúc tầm trung.

Về trình độ, doanh nghiệp đang tập trung săn đón khối lao động có trình độ đại học và cao đẳng trở lên, với tổng dải cầu chiếm tới 51,3%. Trong khi đó, nguồn cung người tìm việc thực tế lại phân hóa mạnh ở hai đầu. Nhóm đại học trở lên (chiếm 33,3%) và nhóm lao động chưa qua đào tạo (chiếm 31,2%) đều chiếm tỷ trọng rất cao. Hai nhóm này chiếm tới 64,5% tổng nguồn cung lao động trên thị trường.

Lao động kỹ thuật trình độ trung cấp và cao đẳng – nhóm được nhiều doanh nghiệp săn đón lại đang thiếu hụt. Điều này phản ánh thực trạng mất cân đối cung cầu lao động, khi thị trường đang dư nguồn lao động phổ thông và nhân viên văn phòng, nhưng thiếu nhân lực kỹ thuật có tay nghề.

Về nhóm nghề, doanh nghiệp có nhu cầu lớn nhất ở nhóm nhà chuyên môn bậc trung (21,42%) và bậc cao (19%), nhưng lượng hồ sơ ứng tuyển của người lao động lại tập trung nhiều ở các nhóm nghề dịch vụ thông thường, hoặc khối thợ lắp ráp, vận hành máy móc thiết bị, trong khi nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp cho nhóm vận hành này chỉ chiếm 10,50%.

ÁP LỰC DỊCH CHUYỂN NHÂN SỰ NGÀY CÀNG LỚN

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội dự báo, bức tranh việc làm tại Thủ đô trong tháng 7 sẽ tiếp tục sôi động nhưng áp lực dịch chuyển chất lượng nhân sự sẽ ngày càng lớn hơn.

Doanh nghiệp kết nối phỏng vấn tuyển lao động. Ảnh: T.H.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành, nhận định sự chuyển dịch chất lượng nhân sự sẽ ngày càng rõ. Các doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự ngành nghề xây dựng và hạ tầng cũng nhiều, bởi Hà Nội đang triển khai rất nhiều dự án. Lĩnh vực dịch vụ cũng sẽ nâng cao tiêu chí tuyển dụng, đặc biệt là những vị trí có chuyên môn.

Việc dịch chuyển sẽ theo một số xu hướng chính. Thứ nhất, cuộc chiến giành giật nhân sự trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng. Tiến độ dồn dập từ các siêu dự án như Vành đai 4 (phấn đấu thông xe đường song hành trong quý 3/2026), dự án Vành đai 2,5; mạng lưới 7 cầu lớn vượt sông Hồng, siêu tổ hợp đô thị Vinhomes Olympic, công trình Sân vận động Hùng Vương..., sẽ đẩy ngành xây dựng vào làn sóng cạnh tranh khốc liệt.

Nhiều tổng thầu buộc phải nâng cao đãi ngộ, chẳng hạn như kỹ sư đạt 30 - 55 triệu đồng/tháng, công nhân kỹ thuật đạt 22 - 29 triệu đồng/tháng, và thợ lái máy chuyên nghiệp đạt từ 16 - 65 triệu đồng/tháng.

Thứ hai, chuyển dịch tiêu chí dịch vụ và dịch chuyển địa bàn sản xuất. Ngành F&B và dịch vụ nâng cao bộ tiêu chí, ưu tiên ứng viên đa nhiệm và có ngoại ngữ tốt, khi thành phố bước vào cao điểm du lịch hè và các tổ hợp lưu trú lớn như Khách sạn 58 Quảng An, Tiến Bộ Plaza chuẩn bị khai trương. Khối sản xuất công nghiệp dịch chuyển dần ra vùng ven, khiến cơ hội cho lao động giản đơn nội đô bị thu hẹp đáng kể.

Thứ ba, dịch chuyển từ "xây dựng" sang "vận hành". Khi hàng loạt công trình lớn bước vào giai đoạn hoàn thiện hoặc cất nóc (robot tuyến Nhổn - Ga Hà Nội hoàn thành toàn bộ công tác khoan ngầm, nhà ở xã hội Trung Văn cất nóc đạt 85% khối lượng), nhu cầu thị trường sẽ chuyển hướng mạnh sang nhóm nhân sự quản lý tòa nhà, bảo trì hệ thống cơ điện và kỹ thuật viên vận hành trạm/hạ tầng đô thị.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận định, các doanh nghiệp ngày càng ưu tiên tuyển dụng nhân sự có kỹ năng nghề, kinh nghiệm thực tiễn, khả năng ứng dụng công nghệ và thích ứng nhanh với yêu cầu công việc. Vì thế, nhóm lao động có chuyên môn, đáp ứng các yêu cầu này sẽ có nhiều lợi thế cạnh tranh trong thời gian tới.