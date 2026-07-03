Từ đầu tháng 7, 90% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm nhận qua tài khoản

Tại kỳ chi trả tháng 6/2026, cơ quan Bảo hiểm xã hội ghi nhận tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản đã đạt 90%. Đây sẽ là nhóm nhận được lương hưu, trợ cấp tăng theo mức mới ngay từ những ngày đầu tháng 7...

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Từ ngày 1/7/2026, hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trên cả nước được điều chỉnh tăng mức hưởng.

Theo quy định tại Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng đang hưởng trước ngày 1/7/2026.

Việc điều chỉnh lần này góp phần cải thiện thu nhập, bảo đảm đời sống cho người hưởng trước tác động của biến động giá cả.

Triển khai Nghị định của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã triển khai các nhiệm vụ để bảo đảm việc chi trả được thực hiện đồng bộ, chính xác và kịp thời trên phạm vi cả nước.

Toàn ngành đã rà soát dữ liệu người hưởng, cập nhật mức hưởng mới trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, hoàn thiện phương án tổ chức chi trả đối với cả hình thức nhận qua tài khoản cá nhân và nhận bằng tiền mặt.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội cấp cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả, và các ngân hàng để bảo đảm người hưởng nhận đúng, nhận đủ chế độ theo mức mới ngay từ những ngày đầu tiên của kỳ chi trả tháng 7/2026.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra gián đoạn, hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng.

Việc đẩy mạnh chi trả qua tài khoản cá nhân tiếp tục được khuyến khích nhằm mang lại nhiều tiện ích cho người hưởng. Tỷ lệ người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại kỳ chi trả tháng 6/2026 đã đạt 90%. Đây sẽ là những người nhận được lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo mức mới ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 7/2026.

Bởi theo quy trình chi trả hiện nay, với hình thức chi qua tài khoản cá nhân, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ nhận được tiền bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Chưa kể, nhiều địa phương đã thực hiện chi trả qua tài khoản ngay ngày đầu tiên của tháng.

Chậm nhất đến ngày 5 hằng tháng, cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển tiền vào tài khoản của người hưởng.

Đối với những người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc không có khả năng đi lại, cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp thực hiện chi trả tại nhà theo quy định, bảo đảm mọi người đều được tiếp cận chính sách một cách thuận lợi nhất.

Bên cạnh đó, Luật hiện hành cũng cho phép người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng có thể ủy quyền cho người khác nhận thay nếu không thể trực tiếp nhận. Văn bản ủy quyền có thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập.

Song song với công tác chi trả, ngành Bảo hiểm xã hội cũng đẩy mạnh thông tin để người hưởng nắm rõ mức điều chỉnh, thời gian và hình thức nhận tiền, góp phần tạo sự đồng thuận và yên tâm trong quá trình triển khai.