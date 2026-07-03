Từ đầu tháng 7, 90% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm nhận qua tài khoản

Từ ngày 1/7/2026, hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trên cả nước được điều chỉnh tăng mức hưởng.
Theo quy định tại Nghị định số 162/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7/2026, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng thêm 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng đang hưởng trước ngày 1/7/2026.
Việc điều chỉnh lần này góp phần cải thiện thu nhập, bảo đảm đời sống cho người hưởng trước tác động của biến động giá cả.
Triển khai Nghị định của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết đã triển khai các nhiệm vụ để bảo đảm việc chi trả được thực hiện đồng bộ, chính xác và kịp thời trên phạm vi cả nước.
Toàn ngành đã rà soát dữ liệu người hưởng, cập nhật mức hưởng mới trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, hoàn thiện phương án tổ chức chi trả đối với cả hình thức nhận qua tài khoản cá nhân và nhận bằng tiền mặt.
Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Bảo hiểm xã hội cấp cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng dịch vụ chi trả, và các ngân hàng để bảo đảm người hưởng nhận đúng, nhận đủ chế độ theo mức mới ngay từ những ngày đầu tiên của kỳ chi trả tháng 7/2026.
Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra gián đoạn, hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng.
Việc đẩy mạnh chi trả qua tài khoản cá nhân tiếp tục được khuyến khích nhằm mang lại nhiều tiện ích cho người hưởng. Tỷ lệ người hưởng các chế độ hưu trí, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại kỳ chi trả tháng 6/2026 đã đạt 90%. Đây sẽ là những người nhận được lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo mức mới ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 7/2026.
Bởi theo quy trình chi trả hiện nay, với hình thức chi qua tài khoản cá nhân, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ nhận được tiền bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Chưa kể, nhiều địa phương đã thực hiện chi trả qua tài khoản ngay ngày đầu tiên của tháng.
Chậm nhất đến ngày 5 hằng tháng, cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển tiền vào tài khoản của người hưởng.
Đối với những người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc không có khả năng đi lại, cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp thực hiện chi trả tại nhà theo quy định, bảo đảm mọi người đều được tiếp cận chính sách một cách thuận lợi nhất.
Bên cạnh đó, Luật hiện hành cũng cho phép người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng có thể ủy quyền cho người khác nhận thay nếu không thể trực tiếp nhận. Văn bản ủy quyền có thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập.
Song song với công tác chi trả, ngành Bảo hiểm xã hội cũng đẩy mạnh thông tin để người hưởng nắm rõ mức điều chỉnh, thời gian và hình thức nhận tiền, góp phần tạo sự đồng thuận và yên tâm trong quá trình triển khai.
Theo cơ quan chức năng, các đối tượng ký hợp đồng tư vấn với khách hàng, cam kết bảo đảm suất mua nhà để nhận tiền. Bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 40 tỷ đồng...
Ngày 3/7, thông tin mới nhất từ Cục Hải quan cho biết, tàu cá vận chuyển khoảng 30 nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc vừa được phát hiện, bắt giữ.
Chủ hộ kinh doanh có mức kê khai doanh thu năm trên 1 tỷ đồng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Với nhóm có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, nếu có nhu cầu, họ có thể lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện...
Chính phủ quy định cơ chế đặc thù thu hút, sử dụng nhà khoa học, chuyên gia hội nhập quốc tế, đồng thời định hướng phát triển Học viện Ngoại giao thành cơ sở đào tạo chuyên sâu, trọng điểm quốc gia.
Tiền ký quỹ được sử dụng vào mục đích thanh toán tiền lương, các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động thuê lại theo thỏa thuận. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động chỉ được rút tiền ký quỹ khi thuộc các trường hợp được cho phép và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Hiện nhiều cấu phần trong một thiết bị bay không người lái UAV đã được doanh nghiệp Việt Nam tự chủ sản xuất. Tuy nhiên, động lực để phát triển UAV nói riêng và kinh tế tầm thấp nói chung còn đang thiếu. Mở thế chế để quản lý thiết bị bay không người lái, đưa UAV vào từng ngành kinh tế trọng điểm là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế tầm thấp trong thời gian tới.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...