Loạt chính sách bảo hiểm xã hội, y tế có lợi cho người dân từ 1/7

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chính thức tăng thêm 8%; mức đóng - hưởng bảo hiểm y tế tăng theo mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng, là loạt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai từ ngày 1/7 trên cả nước, tác động đến hàng triệu người tham gia...

Người hưởng nhận chi trả chế độ bảo hiểm xã hội tại Hà Nội. Ảnh: T.H.

Từ ngày 1/7/2026, nhiều quy định mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế chính thức được triển khai trên phạm vi cả nước. Không chỉ điều chỉnh các mức đóng, mức hưởng theo mức lương cơ sở mới, chính sách còn mở rộng quyền lợi, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận dịch vụ y tế và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng tăng 8%

Cùng với việc điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2026, Chính phủ thực hiện điều chỉnh tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với các đối tượng đang hưởng trước ngày 1/7/2026, theo quy định tại Nghị định số 162/2026/NĐ-CP.

Đáng chú ý, ngoài mức điều chỉnh chung 8%, Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ đối với những người có mức hưởng thấp nhằm thu hẹp khoảng cách về mức hưởng giữa các nhóm đối tượng.

Theo đó, người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, hoặc trợ cấp hằng tháng sau khi tăng 8%, mà vẫn bằng hoặc thấp hơn 3,5 triệu đồng/tháng, sẽ được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng.

Trường hợp sau khi điều chỉnh 8% có mức hưởng trên 3,5 triệu đồng, nhưng dưới 3,8 triệu đồng/tháng, thì được nâng lên 3,8 triệu đồng/tháng.

Cách tính mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ 1/7 chi tiết xem tại đây.

Tăng các khoản trợ cấp theo lương cơ sở

Từ ngày 1/7, hàng loạt chế độ bảo hiểm xã hội cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới, góp phần nâng cao mức bảo đảm an sinh đối với người lao động và thân nhân.

Theo quy định, cùng với trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được điều chỉnh lên 5,06 triệu đồng cho mỗi con, nhiều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội khác được tính theo mức lương cơ sở cũng đồng thời tăng tương ứng.

Trong đó, có trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở (tương đương 25,3 triệu đồng), trợ cấp phục vụ đối với người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, và nhiều khoản trợ cấp trong chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hằng tháng cũng được điều chỉnh.

Điều chỉnh mức đóng – hưởng bảo hiểm y tế

Không chỉ người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng thêm nhiều chế độ, quyền lợi về bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới.

Việc Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng đồng thời làm thay đổi nhiều chế độ, chính sách bảo hiểm y tế được xác định trên cơ sở mức lương cơ sở.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế tiếp tục được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong trường hợp tổng chi phí của một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Với mức lương cơ sở mới, ngưỡng chi phí này được nâng lên 379.500 đồng/lần khám chữa bệnh, góp phần giảm tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh, nhất là đối với các trường hợp khám, điều trị thông thường. Quy định này tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính khi khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh mức lương cơ sở cũng làm thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế của một số nhóm đối tượng có mức đóng được tính theo lương cơ sở, như học sinh, sinh viên và các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Tuy nhiên, Nhà nước vẫn tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ mức đóng đối với nhiều nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hạn chế tác động đến chi phí tham gia bảo hiểm y tế của người dân.

Mở rộng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, nhiều nội dung liên quan đến phạm vi hưởng, điều kiện khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế được sửa đổi.

Đặc biệt, đối với một số trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm hoặc bệnh cần điều trị chuyên sâu, người bệnh sẽ có thêm điều kiện tiếp cận các cơ sở khám chữa bệnh phù hợp, mà vẫn được bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

Ngoài ra, theo Thông tư số 01/2026/TT-BYT của Bộ Y tế, từ ngày 1/7/2026, người mắc 62 bệnh, nhóm bệnh khi được chẩn đoán xác định tại cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện, sẽ được đến thẳng cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu để điều trị, mà không cần giấy chuyển cơ sở khám chữa bệnh. Quyền lợi bảo hiểm y tế vẫn được đảm bảo đầy đủ theo mức hưởng quy định.

Danh mục này bao gồm nhiều bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm và bệnh cần điều trị chuyên sâu như một số bệnh ung thư, bệnh về máu, tim mạch, thần kinh, rối loạn chuyển hóa, ghép tạng...

Quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp người bệnh, đặc biệt là những trường hợp mắc bệnh nặng, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại và có cơ hội tiếp cận điều trị sớm, hiệu quả hơn.