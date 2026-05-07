Trang chủ Kinh tế xanh

Hà Tĩnh: Chuyển dịch năng lượng xanh và bền vững, phát triển điện mặt trời mái nhà

Nguyễn Thuấn

07/05/2026, 15:27

Hà Tĩnh đang đẩy mạnh lộ trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững khi đặt mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 3% điện năng tiêu thụ trong năm 2026, đồng thời phát triển mạnh điện mặt trời mái nhà, từng bước giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch...

Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển mạnh điện mặt trời mái nhà nhằm chủ động nguồn cung năng lượng tại chỗ. Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tiết kiệm điện năm 2026 và phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn, với định hướng xây dựng địa phương trở thành trung tâm năng lượng sạch, sử dụng năng lượng hiệu quả thông qua ứng dụng công nghệ số và nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống điện.

SIẾT KỶ LUẬT TIÊU THỤ ĐIỆN, GIẢM TẢI CHO HỆ THỐNG

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm 2026. Riêng trong các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải tiết kiệm ít nhất 10% tổng sản lượng điện tiêu thụ so với cùng kỳ.

Đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có mức tiêu thụ từ 500.000 kWh/năm trở lên, tỉnh yêu cầu thực hiện tiết kiệm ít nhất 3% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm hoặc giảm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

Hà Tĩnh cũng đặt mục tiêu kéo giảm tỷ lệ tổn thất điện năng kỹ thuật và thương mại trên toàn hệ thống lưới điện phân phối xuống dưới 6%, hướng tới mức dưới 4,5% vào năm 2030.

Trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng, địa phương định hướng tiết kiệm tối thiểu 30% điện năng tiêu thụ đối với hệ thống chiếu sáng công cộng, quảng cáo và trang trí ngoài trời. Đến năm 2028, 100% hệ thống chiếu sáng đô thị dự kiến chuyển sang sử dụng đèn LED tích hợp điều khiển thông minh.

Bên cạnh đó, chương trình điều chỉnh phụ tải điện được triển khai nhằm giảm công suất phụ tải đỉnh tối thiểu 50MW vào năm 2030 thông qua các thỏa thuận tự nguyện với doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn.

MỞ RỘNG KHÔNG GIAN NĂNG LƯỢNG XANH

Song song với các giải pháp tiết kiệm điện, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển mạnh điện mặt trời mái nhà nhằm chủ động nguồn cung năng lượng tại chỗ.

Theo kế hoạch, tổng công suất điện mặt trời mái nhà có đấu nối lưới điện quốc gia được quản lý, phát triển đạt khoảng 313MW vào năm 2030. Đối với mô hình tự sản xuất, tự tiêu thụ không bán điện lên lưới, tỉnh khuyến khích phát triển không giới hạn công suất.

Hàng năm, địa phương phấn đấu có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ. Đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là 50% tòa nhà công sở và 20% hộ gia đình trên địa bàn sử dụng mô hình này.

Tại Khu kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu đến hết năm 2026, 100% doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn hoàn thành xây dựng phương án và lộ trình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ hoặc hệ thống thu hồi nhiệt dư phát điện.

Đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất từ 100kWp trở lên, Hà Tĩnh khuyến khích tích hợp hệ thống lưu trữ điện năng (BESS) nhằm bảo đảm ổn định nguồn điện tại chỗ và hỗ trợ cắt giảm phụ tải đỉnh cho lưới điện.

Tỉnh cũng định hướng đến năm 2030, toàn bộ các cơ sở, doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện từ 500.000kWh/năm trở lên sẽ xây dựng và triển khai phương án lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Hà Tĩnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như thực hiện nghiêm kiểm toán năng lượng, hiện đại hóa hệ thống chiếu sáng công cộng, thúc đẩy thu hồi nhiệt dư phát điện, khuyến khích sử dụng thiết bị điện hiệu suất cao và loại bỏ bóng đèn sợi đốt.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ quản lý phát triển điện mặt trời mái nhà theo quy định tại Nghị định số 58/2025/NĐ-CP của Chính phủ; khuyến khích tích hợp hệ thống lưu trữ điện năng và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), tạo nền tảng thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, bền vững.

Amsterdam cấm quảng cáo nhiên liệu hóa thạch: Các đô thị "tuyên chiến" với lối sống phát thải cao

Xây dựng chính sách ưu đãi hỗ trợ đặc thù, vượt trội phát triển kinh tế biển

Đồng bằng sông Cửu Long tái cấu trúc nông nghiệp dưới áp lực thị trường và khí hậu

Cần xây dựng bức tranh tổng thể về thiên tai trên cả nước trong 10-15 năm gần đây

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

