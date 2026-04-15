TP.Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng hai con số

TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Trong đó, Thành phố xác định hành động nhanh hơn, mạnh hơn và quyết liệt hơn trong điều hành, đồng thời chủ động thích ứng với bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn...

Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có Thông báo số 337/TB-VP truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tại hội thảo “Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TP.Hồ Chí Minh”.

Theo đó, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh đó không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà là yêu cầu mang tính chiến lược nhằm giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước.

Thông báo kết luận nêu rõ để đạt được tăng trưởng hai con số, không thể chỉ dựa vào các giải pháp kinh tế truyền thống, mà cần triển khai đồng bộ các giải pháp tổng thể, mang tính đột phá và bao trùm. Thành phố phải hành động nhanh hơn, mạnh hơn và quyết liệt hơn trong điều hành, đồng thời chủ động thích ứng với bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn.

Một trong những cơ sở quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này là nền tảng phát triển sẵn có. TP.Hồ Chí Minh là đô thị tiên phong trong đổi mới, có kinh nghiệm triển khai các cơ chế, chính sách thí điểm, tạo lợi thế trong việc tiếp cận và thực thi các giải pháp mới. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là giao thông đô thị, đường sắt đô thị và logistics, góp phần nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy tăng trưởng.

Đáng chú ý, các cơ chế, chính sách đặc thù từ Trung ương được xem là “đòn bẩy” quan trọng. Những nghị quyết mới của Quốc hội đã mở rộng không gian chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và thủ tục đầu tư, tạo điều kiện để thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn. Trong đó, chủ trương xây dựng Luật đô thị đặc biệt được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mạnh, giúp TP.Hồ Chí Minh phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế.

Về định hướng, thành phố xác định chuyển đổi mô hình tăng trưởng là yêu cầu cốt lõi. Thay vì phụ thuộc vào các động lực truyền thống, TP.Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, các động lực tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển, logistics, khu thương mại tự do, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu sẽ được ưu tiên phát triển.

Một yếu tố đặc biệt quan trọng được nhấn mạnh là bảo đảm an ninh năng lượng. Trong bối cảnh biến động nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, Thành phố yêu cầu xây dựng các kịch bản ứng phó với nhiều tình huống, từ ổn định đến khủng hoảng. Việc chủ động nguồn cung năng lượng không chỉ phục vụ sản xuất, mà còn là điều kiện nền tảng để duy trì tăng trưởng cao và bền vững.

Song song đó, TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát huy hiệu quả cả động lực truyền thống và động lực mới. Các dự án hạ tầng chiến lược sẽ được đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là giao thông, logistics và hạ tầng số. Thành phố cũng yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026 và coi đây là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng.

Cộng đồng doanh nghiệp được xác định là lực lượng trung tâm trong quá trình này. Thành phố kêu gọi doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và xây dựng các kịch bản ứng phó với biến động thị trường, đặc biệt là chi phí năng lượng. Đồng thời, các hiệp hội ngành nghề cần phát huy vai trò cầu nối, phản ánh kịp thời khó khăn để chính quyền có giải pháp điều hành phù hợp.

Bên cạnh đó, vai trò của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục được đề cao. Các ý kiến tư vấn, hiến kế sẽ là cơ sở quan trọng để TP.Hồ Chí Minh hoàn thiện chính sách và định hình chiến lược phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh mới, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là thách thức, mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành và khả năng đổi mới của TP.Hồ Chí Minh. Với nền tảng sẵn có, cùng quyết tâm chính trị cao và sự đồng hành của doanh nghiệp, người dân, Thành phố được kỳ vọng sẽ tạo ra bước bứt phá, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.