Thứ Tư, 15/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

TP.Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Xuân Nghi

15/04/2026, 08:13

TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Trong đó, Thành phố xác định hành động nhanh hơn, mạnh hơn và quyết liệt hơn trong điều hành, đồng thời chủ động thích ứng với bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn...

Chủ tịch UBND TP.HCM: Tăng trưởng hai con số không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà là yêu cầu mang tính chiến lược nhằm giữa vai trò đầu tàu của cả nước

Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh vừa có Thông báo số 337/TB-VP truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tại hội thảo “Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TP.Hồ Chí Minh”.

Theo đó, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh đó không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà là yêu cầu mang tính chiến lược nhằm giữ vững vai trò đầu tàu của cả nước.

Thông báo kết luận nêu rõ để đạt được tăng trưởng hai con số, không thể chỉ dựa vào các giải pháp kinh tế truyền thống, mà cần triển khai đồng bộ các giải pháp tổng thể, mang tính đột phá và bao trùm. Thành phố phải hành động nhanh hơn, mạnh hơn và quyết liệt hơn trong điều hành, đồng thời chủ động thích ứng với bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn.

Một trong những cơ sở quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này là nền tảng phát triển sẵn có. TP.Hồ Chí Minh là đô thị tiên phong trong đổi mới, có kinh nghiệm triển khai các cơ chế, chính sách thí điểm, tạo lợi thế trong việc tiếp cận và thực thi các giải pháp mới. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là giao thông đô thị, đường sắt đô thị và logistics, góp phần nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy tăng trưởng.

Đáng chú ý, các cơ chế, chính sách đặc thù từ Trung ương được xem là “đòn bẩy” quan trọng. Những nghị quyết mới của Quốc hội đã mở rộng không gian chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và thủ tục đầu tư, tạo điều kiện để thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn. Trong đó, chủ trương xây dựng Luật đô thị đặc biệt được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích mạnh, giúp TP.Hồ Chí Minh phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế.

Về định hướng, thành phố xác định chuyển đổi mô hình tăng trưởng là yêu cầu cốt lõi. Thay vì phụ thuộc vào các động lực truyền thống, TP.Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, các động lực tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển, logistics, khu thương mại tự do, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu sẽ được ưu tiên phát triển.

Một yếu tố đặc biệt quan trọng được nhấn mạnh là bảo đảm an ninh năng lượng. Trong bối cảnh biến động nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, Thành phố yêu cầu xây dựng các kịch bản ứng phó với nhiều tình huống, từ ổn định đến khủng hoảng. Việc chủ động nguồn cung năng lượng không chỉ phục vụ sản xuất, mà còn là điều kiện nền tảng để duy trì tăng trưởng cao và bền vững.

Song song đó, TP.Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát huy hiệu quả cả động lực truyền thống và động lực mới. Các dự án hạ tầng chiến lược sẽ được đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là giao thông, logistics và hạ tầng số. Thành phố cũng yêu cầu phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026 và coi đây là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng.

Cộng đồng doanh nghiệp được xác định là lực lượng trung tâm trong quá trình này. Thành phố kêu gọi doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và xây dựng các kịch bản ứng phó với biến động thị trường, đặc biệt là chi phí năng lượng. Đồng thời, các hiệp hội ngành nghề cần phát huy vai trò cầu nối, phản ánh kịp thời khó khăn để chính quyền có giải pháp điều hành phù hợp.

Bên cạnh đó, vai trò của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục được đề cao. Các ý kiến tư vấn, hiến kế sẽ là cơ sở quan trọng để TP.Hồ Chí Minh hoàn thiện chính sách và định hình chiến lược phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh mới, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là thách thức, mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành và khả năng đổi mới của TP.Hồ Chí Minh. Với nền tảng sẵn có, cùng quyết tâm chính trị cao và sự đồng hành của doanh nghiệp, người dân, Thành phố được kỳ vọng sẽ tạo ra bước bứt phá, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

TP. Hồ Chí Minh chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng Cần Giờ gần 129.000 tỷ đồng

TP. Hồ Chí Minh chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng Cần Giờ gần 129.000 tỷ đồng

TP.Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công loạt dự án cảng biển dịp 30/4/2026

TP.Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công loạt dự án cảng biển dịp 30/4/2026

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai mới 14 khu công nghiệp đến năm 2033

TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh triển khai mới 14 khu công nghiệp đến năm 2033

Từ khóa:

an ninh năng lượng Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chuyển đổi số doanh nghiệp đổi mới công nghệ động lực phát triển mới hạ tầng giao thông Luật Đô thị đặc biệt tăng trưởng kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không, nghiên cứu bổ sung sân bay Măng Đen và Vân Phong

Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng phê duyệt đề cương điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó đề xuất nghiên cứu bổ sung thêm các cảng hàng không mới như Măng Đen, Vân Phong...

Samsung khởi động SIC 2026, lần đầu đưa bán dẫn vào chương trình đào tạo

Samsung Innovation Campus (SIC) năm 2026 dự kiến đào tạo 2.200 sinh viên, đánh dấu lần đầu tiên mảng công nghệ bán dẫn được đưa vào giáo trình giảng dạy đáp ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam trong việc đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050...

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch năm 2026, trong bối cảnh vẫn còn nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình cả nước...

Hà Nội báo cáo về tiến độ, kế hoạch triển khai 8 dự án lớn

Trên cơ sở các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 258/2025/QH15, Hà Nội đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai 08 dự án lớn, quan trọng, có tính chất động lực, tạo đột phá trong phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội của Thủ đô…

Nghệ An rà soát loạt dự án hạ tầng đô thị chậm tiến độ

Trước thực trạng nhiều công trình hạ tầng kéo dài, chậm tiến độ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các chủ đầu tư tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, ưu tiên hoàn thiện các hạng mục thiết yếu để sớm phục vụ người dân...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

