Đề xuất phương án thu phí tạm trước khi khai thác cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Thanh Thủy

20/03/2026, 14:17

Trước khi đưa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác, VEC đề xuất thu phí tạm trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây nhằm bảo đảm kiểm soát phương tiện, tổ chức giao thông phù hợp và hạn chế thất thoát doanh thu trong giai đoạn khai thác tạm...

Ảnh minh họa.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) về phương án tổ chức thu phí tạm trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây khi tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào khai thác.

Theo VEC, để đủ điều kiện triển khai thu phí tạm cho dự án, trước hết cần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại khu vực tổ chức thu phí. Trong đó, các hạng mục như giá long môn, móng trụ, dầm treo và các cấu kiện liên quan phải được thi công hoàn chỉnh, đảm bảo sẵn sàng lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

Đồng thời, các đơn vị phải đảm bảo điều kiện kỹ thuật để nhà thầu triển khai lắp đặt thiết bị ETC theo phương án đã thống nhất, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình vận hành. Cùng với đó, phải đóng toàn bộ các điểm mở trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, kể cả các nhánh đấu nối chưa được lắp đặt và vận hành trạm thu phí chính thức. Việc này nhằm kiểm soát chặt phương tiện ra vào, hạn chế tình trạng thất thoát doanh thu trong giai đoạn khai thác tạm.

Mặt khác, phương án tổ chức giao thông tạm thời cũng cần được cập nhật, điều chỉnh phù hợp với thực tế kết nối và khu vực bố trí thu phí. Các biển báo hiện hữu tại khu vực giá long môn phải được tháo dỡ hoặc di dời để tránh chồng chéo thông tin và tạo không gian lắp đặt thiết bị.

Liên quan đến chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc bố trí 1 làn không thu phí tại trạm thu phí nút giao Quốc lộ 51 trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây nhằm phục vụ kết nối sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, VEC cho biết việc triển khai ở thời điểm hiện tại tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc.

Nguyên nhân là do tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đang trong quá trình mở rộng, đặc biệt khu vực nhánh C của trạm thu phí nút giao Quốc lộ 51 bị ảnh hưởng bởi thi công, dẫn đến nguy cơ xung đột giao thông giữa các luồng xe.

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, VEC đề nghị Ban Quản lý dự án 85 nghiên cứu bổ sung hệ thống phân luồng bằng vạch sơn, rào chắn, biển báo và dải phân cách cứng tại khu vực trước nhánh C.

Đồng thời, cần tổ chức phân làn bằng dải phân cách cứng từ trạm thu phí Quốc lộ 51 đến nút giao Long Thành, nhằm ngăn chặn tình trạng phương tiện sau khi qua trạm rẽ sai hướng, gây thất thoát doanh thu hoặc mất an toàn giao thông.

Trong phương án đề xuất, chỉ trong các tình huống đặc biệt, khẩn cấp để chống ùn tắc, các phương tiện từ nhánh C mới được phép kết nối sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và phải có sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Liên quan đến việc khai thác tuyến cao tốc này, UBND TP. Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về các giải pháp nhằm tổ chức thông xe giai đoạn 1 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ nút giao Long Thành đến Quốc lộ 56).

Tại văn bản, UBND Thành phố cho biết trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải ngày 5/3/2026, UBND TP. Hồ Chí Minh đã kiến nghị các bộ, ngành liên quan xem xét phương án tổ chức thông xe tạm đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ nút giao Long Thành đến Quốc lộ 56). Đồng thời, nội dung này trước đó cũng đã được UBND Thành phố báo cáo tại Công văn số 979/UBND-DA ngày 5/2/2026.

Trên cơ sở đó, UBND Thành phố đề xuất Bộ Xây dựng xem xét cho phép tổ chức thông xe giai đoạn 1 tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn từ Quốc lộ 56 đến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây) vào ngày 30/3/2026.

Theo phương án đề xuất, hướng từ Vũng Tàu đi Long Thành sẽ lưu thông toàn tuyến dài khoảng 37,7 km, từ Quốc lộ 56 đến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ở chiều ngược lại, phương tiện lưu thông từ cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Hội Bài - Châu Pha (khoảng 27,7 km), sau đó kết nối vào đường Hội Bài - Châu Pha ra Quốc lộ 51.

Phương tiện được phép lưu thông gồm xe ô tô con và xe chở khách dưới 29 chỗ. Việc khai thác toàn tuyến sẽ được triển khai theo các giai đoạn tiếp theo, phù hợp tiến độ hoàn thành dự án.

UBND Thành phố cũng đề xuất Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85 và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục thuộc dự án thành phần 2, đồng thời hoàn thiện hai nhánh kết nối với cao tốc thuộc tuyến số 1 và tuyến số 2 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý để đưa vào khai thác đồng bộ vào ngày 30/3/2026.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 43,7 km, đi qua Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu, được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dài 16 km do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 dài 18,2 km do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư; dự án thành phần 3 dài 19,5 km do Ban Quản lý dự án giao thông khu vực và chuyên ngành nông nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Ban Giao thông TP. Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, các dự án thành phần 2, 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với chiều dài hơn 37 km sẽ đưa vào khai thác tuyến chính trước ngày 31/3/2026.

