Trang chủ Dân sinh

TP.Hồ Chí Minh: Xây dựng mới 1.000 phòng học cho năm học 2026 - 2027

Hoài Niệm

06/05/2026, 16:34

TP.Hồ Chí Minh đang triển khai một trong những chương trình đầu tư hạ tầng giáo dục quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng với mục tiêu xây dựng mới 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026 - 2027.

Trong bối cảnh dân số cơ học tại TP.Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhanh, áp lực lên hệ thống giáo dục, đặc biệt ở bậc mầm non và tiểu học, ngày càng lớn. Ảnh minh họa

Đây là nội dung trọng tâm được đề cập trong Kế hoạc số 165/KH-UBND về triển khai chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026 - 2027” do UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành trong nỗ lực giải quyết tình trạng quá tải trường lớp tại nhiều khu vực (sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), nhất là các địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao.

Theo Kế hoạch 165, việc đầu tư xây dựng 1.000 phòng học vừa nhằm tăng số lượng chỗ học đồng thời hướng tới nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học theo yêu cầu đổi mới giáo dục. Chương trình được triển khai đồng bộ với các giải pháp về quy hoạch mạng lưới trường lớp, phân bổ dân cư và phát triển hạ tầng đô thị.

Trong bối cảnh dân số cơ học tại TP.Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhanh, áp lực lên hệ thống giáo dục, đặc biệt ở bậc mầm non và tiểu học, ngày càng lớn. Tình trạng sĩ số lớp học cao, thiếu phòng học tại một số khu vực ngoại thành và khu dân cư mới đặt ra yêu cầu cấp thiết phải mở rộng quỹ phòng học trong thời gian ngắn.

Hiện nay, toàn Thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông, gồm 2.113 trường công lập và 1.325 trường ngoài công lập. Tổng số học sinh toàn hệ thống khoảng 2.524.780 học sinh. Chia ra: Mầm non có 1.832 trường với 469.846 trẻ; tiểu học có 822 trường với 951.312 học sinh; trung học cơ sở có 494 trường với 762.088 học sinh; trung học phổ thông 290 trường với 341.534 học sinh.

Mặc dù mạng lưới trường lớp của TP.Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới, nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp.

Dự báo trong năm học sắp tới 2026 - 2027, toàn thành phố sẽ có gần 520.000 học sinh vào các lớp đầu cấp học, chưa kể bậc mẫu giáo - mầm non; trong đó, lớp 1 khoảng 197.600 (làm tròn) học sinh, lớp 6 khoảng 185.700 (làm tròn) học sinh, lớp 10 khoảng 118.360 học sinh, hệ giáo dục thường xuyên khoảng 17.000 học sinh…

Qua rà soát các dự án đầu tư xây dựng trường lớp từ các nguồn lực gồm ngân sách nhà nước và xã hội hóa, dự kiến năm 2026 có khoảng 70 dự án (66 công lập và 4 ngoài công lập) với 1.251 phòng học được xây mới (trong đó có 1010 phòng được tăng thêm), tổng kinh phí đầu tư khoảng 6.264.360 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tiến độ đầu tư các dự nói trên được kéo dài đến hết tháng 12 năm 2026. Cụ thể: Các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 05/9/2026 gồm 48 dự án, với 907 phòng học được xây dựng mới và 699 phòng học được tăng thêm; các dự án dự kiến hoàn thành từ sau ngày 05/9/2026 đến hết tháng 12/2026 gồm 22 dự án với 344 phòng học được xây dựng mới và 311 phòng học được tăng thêm.

Để giải quyết tình trạng trên, lãnh đạo Thành phố đặt trọng tâm đề cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường kỷ luật, kỷ cương là yếu tố then chốt. Kết quả triển khai mục tiêu hoàn thành 1.000 phòng học sẽ là tiêu chí bắt buộc để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 của từng đơn vị.

Đồng thời, tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” gắn với chào mừng kỷ niệm 30/4 và Quốc khánh 02/9. Trong đó, tập trung triển khai một số công trình, dự án trường học trọng điểm huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa các công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

Thành phố quyết tâm tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, huy động tối đa nhân lực, vật lực, tổ chức thi công liên tục nhằm tạo cao điểm thực hiện phong trào thi đua; bảo đảm hoàn thành các hạng mục trọng điểm, sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ kịp thời năm học 2026 - 2027.

Thành phố sẽ tập trung đầu tư theo nhu cầu thực tế từng địa bàn. Các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương được yêu cầu xác định rõ nguyên tắc triển khai là bám sát nhu cầu thực tế tại từng địa phương, ưu tiên các khu vực có tốc độ tăng dân số nhanh và thiếu hụt phòng học nghiêm trọng. Các dự án xây dựng phòng học mới sẽ được lồng ghép trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, đồng thời huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác. Việc lựa chọn danh mục dự án, bố trí vốn và tổ chức thực hiện được yêu cầu phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về đầu tư công, xây dựng và quản lý ngân sách.

Bên cạnh việc xây dựng mới, thành phố cũng chú trọng cải tạo, nâng cấp các cơ sở giáo dục hiện hữu nhằm tận dụng tối đa quỹ đất và cơ sở vật chất sẵn có. Đây được xem là giải pháp song song giúp giảm áp lực đầu tư mới trong bối cảnh quỹ đất dành cho giáo dục tại khu vực nội thành ngày càng hạn chế.

Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng về tình hình triển khai, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao vai trò chủ trì, có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND TP.Hồ Chí Minh định kỳ trước ngày 25 mỗi tháng, đồng thời thực hiện báo cáo đột xuất khi cần thiết để kịp thời tham mưu chỉ đạo.

Tháng 3 sẽ công bố đề tham khảo thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội: Các trường có điểm chuẩn thấp năm trước thu hút đông thí sinh

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học mới

Dự thảo Nghị định phòng, chống tin giả: Cần giải thích, làm rõ khái niệm "tin giả", "tin sai sự thật".

Góp ý dự thảo luật, có ý kiến đề xuất cân nhắc bổ sung phân loại tin giả, tin sai sự thật là do cố ý hay vô ý; có thể có thông tin sai do nhầm lẫn; có thông tin chưa được kiểm chứng hoặc các thông tin mang tính dự báo, phân tích, nhận định, ý kiến cá nhân...

Thành phố Hồ Chí Minh: Đến năm 2030 sẽ di dời 20.000 căn nhà ven sông, kênh, rạch

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 di dời tối thiểu 20.000 căn nhà ven sông, kênh, rạch, tập trung tại các tuyến trọng điểm như kênh Đôi, kênh Tẻ, rạch Ông Lớn. Trong tổng số 23.429 căn cần di dời thuộc 44 dự án, riêng 3 phường Bình Đông, Chánh Hưng và Phú Định chiếm hơn 65%, với khoảng 15.708 căn...

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi): Đề xuất cho vay dựa trên dòng tiền

Nhằm khơi thông nguồn lực quan trọng của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi toàn diện các nội hàm chính sách về tiếp cận tài chính như thí điểm cơ chế sandbox, cho vay dựa trên dòng tiền...

Thực hiện bảo hiểm hưu trí bổ sung từ 10/5

Từ ngày 10/5/2026, Nghị định số 85/2026/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực, tạo điều kiện để người lao động chủ động tham gia phù hợp với khả năng tài chính để có thêm nguồn tích lũy khi hết tuổi lao động…

Đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người lao động hằng tháng sẽ đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đến hết năm 2027; từ ngày 1/1/2028, áp dụng mức đóng 0,5%, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

