TP.Hồ Chí Minh: Xây dựng mới 1.000 phòng học cho năm học 2026 - 2027

TP.Hồ Chí Minh đang triển khai một trong những chương trình đầu tư hạ tầng giáo dục quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng với mục tiêu xây dựng mới 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026 - 2027.

Đây là nội dung trọng tâm được đề cập trong Kế hoạc số 165/KH-UBND về triển khai chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026 - 2027” do UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành trong nỗ lực giải quyết tình trạng quá tải trường lớp tại nhiều khu vực (sau hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), nhất là các địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao.

Theo Kế hoạch 165, việc đầu tư xây dựng 1.000 phòng học vừa nhằm tăng số lượng chỗ học đồng thời hướng tới nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện dạy và học theo yêu cầu đổi mới giáo dục. Chương trình được triển khai đồng bộ với các giải pháp về quy hoạch mạng lưới trường lớp, phân bổ dân cư và phát triển hạ tầng đô thị.

Trong bối cảnh dân số cơ học tại TP.Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhanh, áp lực lên hệ thống giáo dục, đặc biệt ở bậc mầm non và tiểu học, ngày càng lớn. Tình trạng sĩ số lớp học cao, thiếu phòng học tại một số khu vực ngoại thành và khu dân cư mới đặt ra yêu cầu cấp thiết phải mở rộng quỹ phòng học trong thời gian ngắn.

Hiện nay, toàn Thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông, gồm 2.113 trường công lập và 1.325 trường ngoài công lập. Tổng số học sinh toàn hệ thống khoảng 2.524.780 học sinh. Chia ra: Mầm non có 1.832 trường với 469.846 trẻ; tiểu học có 822 trường với 951.312 học sinh; trung học cơ sở có 494 trường với 762.088 học sinh; trung học phổ thông 290 trường với 341.534 học sinh.

Mặc dù mạng lưới trường lớp của TP.Hồ Chí Minh có quy mô lớn, nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới, nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp.

Dự báo trong năm học sắp tới 2026 - 2027, toàn thành phố sẽ có gần 520.000 học sinh vào các lớp đầu cấp học, chưa kể bậc mẫu giáo - mầm non; trong đó, lớp 1 khoảng 197.600 (làm tròn) học sinh, lớp 6 khoảng 185.700 (làm tròn) học sinh, lớp 10 khoảng 118.360 học sinh, hệ giáo dục thường xuyên khoảng 17.000 học sinh…

Qua rà soát các dự án đầu tư xây dựng trường lớp từ các nguồn lực gồm ngân sách nhà nước và xã hội hóa, dự kiến năm 2026 có khoảng 70 dự án (66 công lập và 4 ngoài công lập) với 1.251 phòng học được xây mới (trong đó có 1010 phòng được tăng thêm), tổng kinh phí đầu tư khoảng 6.264.360 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tiến độ đầu tư các dự nói trên được kéo dài đến hết tháng 12 năm 2026. Cụ thể: Các dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 05/9/2026 gồm 48 dự án, với 907 phòng học được xây dựng mới và 699 phòng học được tăng thêm; các dự án dự kiến hoàn thành từ sau ngày 05/9/2026 đến hết tháng 12/2026 gồm 22 dự án với 344 phòng học được xây dựng mới và 311 phòng học được tăng thêm.

Để giải quyết tình trạng trên, lãnh đạo Thành phố đặt trọng tâm đề cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường kỷ luật, kỷ cương là yếu tố then chốt. Kết quả triển khai mục tiêu hoàn thành 1.000 phòng học sẽ là tiêu chí bắt buộc để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 của từng đơn vị.

Đồng thời, tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” gắn với chào mừng kỷ niệm 30/4 và Quốc khánh 02/9. Trong đó, tập trung triển khai một số công trình, dự án trường học trọng điểm huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa các công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

Thành phố quyết tâm tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, huy động tối đa nhân lực, vật lực, tổ chức thi công liên tục nhằm tạo cao điểm thực hiện phong trào thi đua; bảo đảm hoàn thành các hạng mục trọng điểm, sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ kịp thời năm học 2026 - 2027.

Thành phố sẽ tập trung đầu tư theo nhu cầu thực tế từng địa bàn. Các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương được yêu cầu xác định rõ nguyên tắc triển khai là bám sát nhu cầu thực tế tại từng địa phương, ưu tiên các khu vực có tốc độ tăng dân số nhanh và thiếu hụt phòng học nghiêm trọng. Các dự án xây dựng phòng học mới sẽ được lồng ghép trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, đồng thời huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác. Việc lựa chọn danh mục dự án, bố trí vốn và tổ chức thực hiện được yêu cầu phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về đầu tư công, xây dựng và quản lý ngân sách.

Bên cạnh việc xây dựng mới, thành phố cũng chú trọng cải tạo, nâng cấp các cơ sở giáo dục hiện hữu nhằm tận dụng tối đa quỹ đất và cơ sở vật chất sẵn có. Đây được xem là giải pháp song song giúp giảm áp lực đầu tư mới trong bối cảnh quỹ đất dành cho giáo dục tại khu vực nội thành ngày càng hạn chế.

Các sở, ngành và địa phương được yêu cầu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng về tình hình triển khai, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao vai trò chủ trì, có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND TP.Hồ Chí Minh định kỳ trước ngày 25 mỗi tháng, đồng thời thực hiện báo cáo đột xuất khi cần thiết để kịp thời tham mưu chỉ đạo.