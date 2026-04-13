Kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội: Các trường có điểm chuẩn thấp năm trước thu hút đông thí sinh
Song Hoàng
13/04/2026, 15:03
Theo bảng tổng hợp số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 20 trường THPT có số lượng đăng ký cao nhất chủ yếu là các trường ngoại thành, xa trung tâm, có điểm chuẩn năm trước ở mức thấp...
Sau 3 ngày triển khai
đăng ký nguyện vọng thi và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học
2026-2027, hệ thống tuyển sinh trực tuyến của thành phố Hà Nội ghi nhận gần
57.000 học sinh tham gia. Đạt tỷ lệ 38,9% so với tổng số học sinh trung học cơ
sở năm học 2025-2026.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo
Hà Nội, quá trình đăng ký từ ngày 10-4 đến hết ngày 12-4 diễn ra cơ bản thuận lợi.
Hệ thống vận hành ổn định, thông suốt; học sinh và phụ huynh không gặp nhiều
khó khăn trong thao tác.
Theo bảng tổng hợp số liệu
của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 20 trường THPT có số lượng đăng ký cao nhất
chủ yếu là các trường ngoại thành, xa trung tâm, có điểm chuẩn năm trước ở mức
thấp.
Cụ thể, 6 trường có điểm
chuẩn thấp nhất (10 điểm) đều nằm trong nhóm có số thí sinh đăng ký đông nhất,
gồm: THPT Bắc Lương Sơn, THPT Lưu Hoàng, THPT Đại Cường, THPT Ứng Hoà B, THPT
Thọ Xuân, THPT Minh Quang. Một số trường khác như THPT Phúc Lợi, THPT Nguyễn
Văn Trỗi, THPT Chương Mỹ B, THPT Lý Tử Tấn có điểm chuẩn nhỉnh hơn, nhưng vẫn ở
mức thấp khi dao động từ 13,5 đến 14,5 điểm.
Danh sách này cũng có 4
trường từng tuyển tràn tuyến năm trước là THPT Minh Quang, THPT Phúc Lợi, THPT
Đỗ Mười, THPT Phúc Thịnh. Đáng chú ý, THPT Đỗ Mười và THPT Phúc Thịnh là hai
trường mới đi vào hoạt động, năm trước tuyển sinh đợt sau với 450 chỉ tiêu mỗi
trường. Năm nay hai trường tham gia tuyển sinh ngay từ đầu và tăng mạnh chỉ
tiêu.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà
Nội khuyến nghị các nhà trường tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn học
sinh và phụ huynh trong quá trình đăng ký.
Việc lựa chọn nguyện vọng
cần dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh, đồng thời cân nhắc điều kiện
chăm sóc, giáo dục của mỗi gia đình để bảo đảm phù hợp và hiệu quả.
Đối với học sinh, Sở lưu
ý cần bảo mật tài khoản và mật khẩu đăng ký theo đúng quy định, tránh để lộ
thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng đến quá trình đăng ký. Bên cạnh đó, thời gian
đăng ký kéo dài đến hết ngày 17-4-2026, do đó học sinh không nên dồn vào những
ngày cuối để hạn chế rủi ro phát sinh.
Một lưu ý quan trọng được
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh là việc lựa chọn nguyện vọng cần căn cứ
vào sự phù hợp. Thực tế cho thấy, nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn
thành phố có chất lượng giáo dục tốt, đội ngũ giáo viên tâm huyết và môi trường
học tập tích cực. Khi học sinh được học trong môi trường phù hợp với năng lực,
các em sẽ phát huy tốt khả năng, giảm áp lực và có điều kiện phát triển toàn diện
hơn.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà
Nội cũng khẳng định quan điểm: Trường học tốt nhất là trường học phù hợp với
năng lực của học sinh và điều kiện của gia đình. Việc lựa chọn trường gần nơi
cư trú không chỉ giúp học sinh bảo đảm sức khỏe, tiết kiệm thời gian đi lại mà
còn tăng quỹ thời gian cho tự học và nghỉ ngơi, từ đó nâng cao hiệu quả học tập.
