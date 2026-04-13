Kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội: Các trường có điểm chuẩn thấp năm trước thu hút đông thí sinh

Sau 3 ngày triển khai đăng ký nguyện vọng thi và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027, hệ thống tuyển sinh trực tuyến của thành phố Hà Nội ghi nhận gần 57.000 học sinh tham gia. Đạt tỷ lệ 38,9% so với tổng số học sinh trung học cơ sở năm học 2025-2026.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, quá trình đăng ký từ ngày 10-4 đến hết ngày 12-4 diễn ra cơ bản thuận lợi. Hệ thống vận hành ổn định, thông suốt; học sinh và phụ huynh không gặp nhiều khó khăn trong thao tác.

Theo bảng tổng hợp số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 20 trường THPT có số lượng đăng ký cao nhất chủ yếu là các trường ngoại thành, xa trung tâm, có điểm chuẩn năm trước ở mức thấp.

Cụ thể, 6 trường có điểm chuẩn thấp nhất (10 điểm) đều nằm trong nhóm có số thí sinh đăng ký đông nhất, gồm: THPT Bắc Lương Sơn, THPT Lưu Hoàng, THPT Đại Cường, THPT Ứng Hoà B, THPT Thọ Xuân, THPT Minh Quang. Một số trường khác như THPT Phúc Lợi, THPT Nguyễn Văn Trỗi, THPT Chương Mỹ B, THPT Lý Tử Tấn có điểm chuẩn nhỉnh hơn, nhưng vẫn ở mức thấp khi dao động từ 13,5 đến 14,5 điểm.

Danh sách này cũng có 4 trường từng tuyển tràn tuyến năm trước là THPT Minh Quang, THPT Phúc Lợi, THPT Đỗ Mười, THPT Phúc Thịnh. Đáng chú ý, THPT Đỗ Mười và THPT Phúc Thịnh là hai trường mới đi vào hoạt động, năm trước tuyển sinh đợt sau với 450 chỉ tiêu mỗi trường. Năm nay hai trường tham gia tuyển sinh ngay từ đầu và tăng mạnh chỉ tiêu.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến nghị các nhà trường tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn học sinh và phụ huynh trong quá trình đăng ký.

Việc lựa chọn nguyện vọng cần dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh, đồng thời cân nhắc điều kiện chăm sóc, giáo dục của mỗi gia đình để bảo đảm phù hợp và hiệu quả.

Đối với học sinh, Sở lưu ý cần bảo mật tài khoản và mật khẩu đăng ký theo đúng quy định, tránh để lộ thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng đến quá trình đăng ký. Bên cạnh đó, thời gian đăng ký kéo dài đến hết ngày 17-4-2026, do đó học sinh không nên dồn vào những ngày cuối để hạn chế rủi ro phát sinh.

Một lưu ý quan trọng được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh là việc lựa chọn nguyện vọng cần căn cứ vào sự phù hợp. Thực tế cho thấy, nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố có chất lượng giáo dục tốt, đội ngũ giáo viên tâm huyết và môi trường học tập tích cực. Khi học sinh được học trong môi trường phù hợp với năng lực, các em sẽ phát huy tốt khả năng, giảm áp lực và có điều kiện phát triển toàn diện hơn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng khẳng định quan điểm: Trường học tốt nhất là trường học phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện của gia đình. Việc lựa chọn trường gần nơi cư trú không chỉ giúp học sinh bảo đảm sức khỏe, tiết kiệm thời gian đi lại mà còn tăng quỹ thời gian cho tự học và nghỉ ngơi, từ đó nâng cao hiệu quả học tập.