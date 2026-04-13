Trang chủ Dân sinh

Kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội: Các trường có điểm chuẩn thấp năm trước thu hút đông thí sinh

Song Hoàng

13/04/2026, 15:03

Theo bảng tổng hợp số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 20 trường THPT có số lượng đăng ký cao nhất chủ yếu là các trường ngoại thành, xa trung tâm, có điểm chuẩn năm trước ở mức thấp...

Ảnh minh họa

Sau 3 ngày triển khai đăng ký nguyện vọng thi và tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027, hệ thống tuyển sinh trực tuyến của thành phố Hà Nội ghi nhận gần 57.000 học sinh tham gia. Đạt tỷ lệ 38,9% so với tổng số học sinh trung học cơ sở năm học 2025-2026.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, quá trình đăng ký từ ngày 10-4 đến hết ngày 12-4 diễn ra cơ bản thuận lợi. Hệ thống vận hành ổn định, thông suốt; học sinh và phụ huynh không gặp nhiều khó khăn trong thao tác.

Theo bảng tổng hợp số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 20 trường THPT có số lượng đăng ký cao nhất chủ yếu là các trường ngoại thành, xa trung tâm, có điểm chuẩn năm trước ở mức thấp.

Cụ thể, 6 trường có điểm chuẩn thấp nhất (10 điểm) đều nằm trong nhóm có số thí sinh đăng ký đông nhất, gồm: THPT Bắc Lương Sơn, THPT Lưu Hoàng, THPT Đại Cường, THPT Ứng Hoà B, THPT Thọ Xuân, THPT Minh Quang. Một số trường khác như THPT Phúc Lợi, THPT Nguyễn Văn Trỗi, THPT Chương Mỹ B, THPT Lý Tử Tấn có điểm chuẩn nhỉnh hơn, nhưng vẫn ở mức thấp khi dao động từ 13,5 đến 14,5 điểm.

Danh sách này cũng có 4 trường từng tuyển tràn tuyến năm trước là THPT Minh Quang, THPT Phúc Lợi, THPT Đỗ Mười, THPT Phúc Thịnh. Đáng chú ý, THPT Đỗ Mười và THPT Phúc Thịnh là hai trường mới đi vào hoạt động, năm trước tuyển sinh đợt sau với 450 chỉ tiêu mỗi trường. Năm nay hai trường tham gia tuyển sinh ngay từ đầu và tăng mạnh chỉ tiêu.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến nghị các nhà trường tiếp tục tăng cường công tác hỗ trợ, hướng dẫn học sinh và phụ huynh trong quá trình đăng ký.

Việc lựa chọn nguyện vọng cần dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh, đồng thời cân nhắc điều kiện chăm sóc, giáo dục của mỗi gia đình để bảo đảm phù hợp và hiệu quả.

Đối với học sinh, Sở lưu ý cần bảo mật tài khoản và mật khẩu đăng ký theo đúng quy định, tránh để lộ thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng đến quá trình đăng ký. Bên cạnh đó, thời gian đăng ký kéo dài đến hết ngày 17-4-2026, do đó học sinh không nên dồn vào những ngày cuối để hạn chế rủi ro phát sinh.

Một lưu ý quan trọng được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nhấn mạnh là việc lựa chọn nguyện vọng cần căn cứ vào sự phù hợp. Thực tế cho thấy, nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố có chất lượng giáo dục tốt, đội ngũ giáo viên tâm huyết và môi trường học tập tích cực. Khi học sinh được học trong môi trường phù hợp với năng lực, các em sẽ phát huy tốt khả năng, giảm áp lực và có điều kiện phát triển toàn diện hơn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng khẳng định quan điểm: Trường học tốt nhất là trường học phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện của gia đình. Việc lựa chọn trường gần nơi cư trú không chỉ giúp học sinh bảo đảm sức khỏe, tiết kiệm thời gian đi lại mà còn tăng quỹ thời gian cho tự học và nghỉ ngơi, từ đó nâng cao hiệu quả học tập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

16:37, 15/07/2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Hướng dẫn cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2025

14:57, 15/07/2025

Hướng dẫn cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2025

Công an Hà Nội khởi tố vụ án dùng công nghệ AI giải đề thi tốt nghiệp THPT 2025

10:12, 01/07/2025

Công an Hà Nội khởi tố vụ án dùng công nghệ AI giải đề thi tốt nghiệp THPT 2025

chỉ tiêu tuyển sinh 2026-2027 đăng ký nguyện vọng thi hệ thống tuyển sinh trực tuyến năng lực học tập học sinh sở giáo dục và đào tạo hà nội trường THPT Bắc Lương Sơn trường THPT Lưu Hoàng tuyển sinh lớp 10 Hà Nội

"Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" diến ra từ 15/4 đến 15/5 trên cả nước

Từ ngày 15/4 - 15/5/2026, các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm sẽ triển khai các hoạt động tăng cường kiểm soát nguy cơ ngộ độc, đặc biệt trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố...

Đã có 4 ca bệnh do não mô cầu tử vong, Bộ Y tế ra khuyến cáo

Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể diễn biến nhanh, gây ra các thể bệnh nặng. Vì vậy, Bộ Y tề nghị người dân nâng cao ý thức phòng chống, chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng...

Quy định đóng bảo hiểm với người ký nhiều hợp đồng lao động

Pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành quy định, người lao động ký nhiều hợp đồng lao động với nhiều công ty, thì đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên...

Lý do khiến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp thấp hơn thu nhập thực tế

Thu nhập thực tế của người lao động không thấp, nhưng mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thấp hơn, dẫn đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp dù được tính bằng 60% vẫn thấp hơn so với thu nhập thực tế mà người lao động nhận được, theo đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ)...

Vụ Bankland: Chào bán đồng tiền “ảo” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư

Các bị can thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử, tự tạo mã cổ phiếu nội bộ rồi chào bán cho các nhà đầu tư giao dịch với nhau; sử dụng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của Công ty Bankland.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

1

CUBHCM dẫn đầu cho vay hợp vốn Việt Nam năm 2025

Tài chính

2

Đã có 4 ca bệnh do não mô cầu tử vong, Bộ Y tế ra khuyến cáo

Dân sinh

3

“Khoảng trống” vaccine giữa nguy cơ bệnh truyền nhiễm lây lan

Sức khỏe

4

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Slovakia thăm chính thức Việt Nam

Tiêu điểm

5

Hết quý 1, có 18 bộ ngành trung ương giải ngân đầu tư công dưới 1%

Tài chính

