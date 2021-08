Trái “bí ngô vàng” trôi trên biển Nhật Bản là tác phẩm của ai?

Tác phẩm cao 2m và có đường kính 2,5m đã bị bật ra khỏi bệ và rơi xuống bờ biển lăn lộn trong cuộc chiến chống chọi với sóng gió bão táp được ghi lại như một sắp đặt hay trình diễn nghệ thuật độc đáo trên mặt nước khó có thể tái hiện lần thứ hai. Điều may mắn là tác phẩm vẫn còn nguyên vẹn không bị hư hại gì và được đưa trở lại trưng bày.

Đảo Naoshima nổi tiếng với nhiều bảo tàng nhỏ và các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt đương đại. Từng ngóc ngách trên đảo đều có thể trở thành nơi check in cho khách du lịch. Bí ngô vàng được thực hiện vào năm 1994 bởi nữ nghệ sĩ Nhật Bản Yayoi Kusama, người được mệnh danh là "nữ hoàng chấm bi" nổi danh khắp toàn cầu dù đã 92 tuổi. Một tác phẩm Quả bí nhảy múa khác của bà hiện đang được trưng bày tại vườn bách thảo ở New York trong khuôn khổ triển lãm “Kusama: Cosmic Nature”, diễn ra từ ngày 10/4 đến 31/10/2021.

Kusama từng chia sẻ bà bắt gặp quả bí ngô đầu tiên khi còn nhỏ và từ đó tôn vinh chúng vì dáng hình hài hước và ấm áp. Những tác phẩm điêu khắc lấy cảm hứng từ bí ngô thoạt đầu trông có vẻ giống nhau nhưng trong hình hài khiêm tốn ấy, chúng vẫn có thể phân biệt và có sự khác biệt, như bất cứ con người nào. Những tác phẩm mang hình quả bí ngô của bà khi được đấu giá thường có giá trị hàng triệu USD.

Tác phẩm Quả bí nhảy múa của Yayoi Kusama hiện đang được trưng bày tại vườn bách thảo ở New York.

Kusama cũng từng được nhà mốt Louis Vuitton mời hợp tác với bộ sưu tập mới ra mắt vào mùa hè năm 2012. Sự hợp tác này, cho tới ngày nay, vẫn là một trong những màn hợp tác lớn nhất và nổi bật nhất trong số những lần kết hợp với nghệ sĩ. Những mẫu quần áo, phụ kiện may sẵn với chất liệu chính bằng da cùng với họa tiết đốm đặc trưng của bà Kusama được trưng bày khắp tất cả các cửa hàng Louis Vuitton, đồng thời đưa sự thiên tài của bà gần hơn với công chúng.

Yayoi Kusama là nghệ sĩ huyền thoại – một biểu tượng sống trên toàn cầu. Bà là nhân vật tiên phong mở đường cho chủ nghĩa tối giản, pop-art, nghệ thuật trình diễn, và nghệ thuật sắp đặt - tương tác. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của Yayoi Kusama gắn liền với quả bí ngô, hoa, chấm bi, gương kính,… diễn giải những ý tưởng về sự tự diệt vong, nỗi sợ hãi và tính vô hạn,… Với những tác phẩm mà suốt cuộc đời bà dành cho cho sự khô cằn của trái đất này, bà đã vẽ một dấu chấm tròn vĩnh cửu vào lịch sử nghệ thuật con người.

Một số tác phẩm sắp đặt của Yayoi Kusama được trưng bày ở các nơi trên thế giới.

Yayoi Kusama đã giành được nhiều giải thưởng cho nghệ thuật của mình, bao gồm giải Asahi (năm 2001), giải Ordre des Arts et des Lettres của Pháp (năm 2003) và giải thưởng Praemium Imperiale lần thứ 18 cho hội họa (năm 2006).

"Trái đất của chúng ta chỉ là một chấm polka trong số một triệu ngôi sao trong vũ trụ. Chấm bi là một cách hiểu sự vô tận. Khi thiên nhiên và cơ thể của chúng ta xoá nhoà bằng các chấm bi, chúng ta trở thành một phần của sự thống nhất của môi trường chung,” Yayoi Kusama​ chia sẻ.

Nếu như có một điều mà chúng ta có thể học được từ các thương hiệu thành công như Kenzo, Rick Owens, Vetements hay Off - White, đó là thị trường luôn luôn ưu chuộng những thiết kế gây ấn tượng và độc đáo, phá vỡ mọi quy củ. Tuy nhiên, có thể nói Kusama mới chính là người đã tìm ra được bí quyết thành công trong việc quyến rũ giới trẻ và trở thành người dẫn đường cho các thương hiệu.

"Nữ hoàng chấm bi" Yayoi Kusama.

Ở tuổi 92, Yayoi Kusama dường như không hề có dấu hiệu chậm lại. Ngoài các triển lãm đã đề cập ở trên, show trưng bày lớn nhất của bà trong năm nay là “A Bouquet of Love I Saw in the Universe,” một hồi tưởng vĩ đại về sự nghiệp dài 7 thập kỷ của nữ nghệ sĩ huyền thoại, đang diễn ra tại Gropius Bau, Berlin đến hết ngày 15/8/2021.