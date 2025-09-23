Trải nghiệm lưu trú mới bên Hồ Tây

Ngày 22/09/2025, Pan Pacific Hotels Group chính thức khai trương Parkroyal Serviced Suites Hanoi, đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của thương hiệu Parkroyal Serviced Suites tại Việt Nam…
Khu căn hộ Parkroyal Serviced Suites Hanoi tọa lạc tại cửa
ngõ phía Tây Hồ Tây – cách phố cổ Hà Nội chỉ 15 phút di chuyển. Điều này mang lại sự
thuận tiện tối đa cho hành trình khám phá di tích lịch sử, chợ truyền thống,
quán cà phê địa phương hay những điểm hẹn văn hóa đặc sắc.
Khách lưu trú có thể lựa chọn trong số 122
căn hộ dịch vụ hiện đại, từ một đến ba phòng ngủ. Thiết kế lấy cảm hứng từ triết
lý Nhật Bản wabi-sabi, sử dụng gam màu trung tính, vật liệu tự nhiên và tinh thần
tối giản đương đại. Mỗi căn hộ đều được trang bị bếp mở, phòng khách tiện nghi
và những chi tiết trang trí gợi nhớ đến văn hóa bản địa, mang đến cảm giác
“ngôi nhà xa nhà” giữa lòng Hà Nội năng động.
Không chỉ là nơi lưu trú, Parkroyal
Serviced Suites Hanoi còn kiến tạo một không gian sống cân bằng. Khách lưu trú được trải nghiệm thư giãn tại
phòng gym hiện đại, bể bơi trong nhà với tầm nhìn hướng hồ, cùng phòng xông hơi
khô, xông hơi ướt và bể sục giúp tái tạo năng lượng.
Trải nghiệm ẩm thực được
nâng tầm tại Cilantro, nhà hàng bistro hiện đại tại tầng 1 với không gian trong
nhà và ngoài trời, phục vụ từ những món ăn Á đặc trưng đến ẩm thực quốc tế sáng
tạo.
Bên cạnh đó, Parkroyal Serviced Suites
Hanoi còn sở hữu các phòng họp đa năng, lý tưởng cho buổi gặp gỡ nhỏ, sự kiện vừa
và riêng tư, mang đến sự tiện nghi trọn vẹn cho lối sống “work-life balance” của
du khách tinh hoa.
Ông Humayoon (Tom) Shaikhzadeh, Tổng Quản lý
Parkroyal Serviced Suites Hanoi, chia sẻ: “Với Parkroyal Serviced Suites Hanoi, chúng
tôi không chỉ mang đến một chốn nghỉ ngơi tiện nghi, mà còn mở ra cánh cửa để du
khách thật sự kết nối và khám phá Hà Nội theo cách riêng của mình. Đây chính là
tinh thần thương hiệu Parkroyal – gắn liền với địa phương”.
