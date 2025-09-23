Trải nghiệm lưu trú mới bên Hồ Tây

Khu căn hộ Parkroyal Serviced Suites Hanoi tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây Hồ Tây – cách phố cổ Hà Nội chỉ 15 phút di chuyển. Điều này mang lại sự thuận tiện tối đa cho hành trình khám phá di tích lịch sử, chợ truyền thống, quán cà phê địa phương hay những điểm hẹn văn hóa đặc sắc.

Khách lưu trú có thể lựa chọn trong số 122 căn hộ dịch vụ hiện đại, từ một đến ba phòng ngủ. Thiết kế lấy cảm hứng từ triết lý Nhật Bản wabi-sabi, sử dụng gam màu trung tính, vật liệu tự nhiên và tinh thần tối giản đương đại. Mỗi căn hộ đều được trang bị bếp mở, phòng khách tiện nghi và những chi tiết trang trí gợi nhớ đến văn hóa bản địa, mang đến cảm giác “ngôi nhà xa nhà” giữa lòng Hà Nội năng động.

Căn hộ Premier 2 Phòng Ngủ với không gian rộng rãi, tiện nghi.

Không chỉ là nơi lưu trú, Parkroyal Serviced Suites Hanoi còn kiến tạo một không gian sống cân bằng. Khách lưu trú được trải nghiệm thư giãn tại phòng gym hiện đại, bể bơi trong nhà với tầm nhìn hướng hồ, cùng phòng xông hơi khô, xông hơi ướt và bể sục giúp tái tạo năng lượng.

Trải nghiệm ẩm thực được nâng tầm tại Cilantro, nhà hàng bistro hiện đại tại tầng 1 với không gian trong nhà và ngoài trời, phục vụ từ những món ăn Á đặc trưng đến ẩm thực quốc tế sáng tạo.

Bên cạnh đó, Parkroyal Serviced Suites Hanoi còn sở hữu các phòng họp đa năng, lý tưởng cho buổi gặp gỡ nhỏ, sự kiện vừa và riêng tư, mang đến sự tiện nghi trọn vẹn cho lối sống “work-life balance” của du khách tinh hoa.

Không gian sống cân bằng trang bị tiện ích chăm sóc sức khỏe, dịch vụ ẩm thực và hội họp.

Ông Humayoon (Tom) Shaikhzadeh, Tổng Quản lý Parkroyal Serviced Suites Hanoi, chia sẻ: “Với Parkroyal Serviced Suites Hanoi, chúng tôi không chỉ mang đến một chốn nghỉ ngơi tiện nghi, mà còn mở ra cánh cửa để du khách thật sự kết nối và khám phá Hà Nội theo cách riêng của mình. Đây chính là tinh thần thương hiệu Parkroyal – gắn liền với địa phương”.