Kem protein: Xu hướng ẩm thực mới của mùa hè

Nghiên cứu của Innova Market Insights cho thấy 42% người tiêu dùng cho rằng protein là thành phần quan trọng nhất đối với họ. Trong bối cảnh đó, món tráng miệng yêu thích của mùa hè đang được khoác lên mình một diện mạo lành mạnh hơn...

Ảnh: My Protein

Từ đầu năm 2026 đến nay, cả những thương hiệu thực phẩm và đồ uống lâu đời lẫn các tên tuổi mới nổi đều liên tục cho ra mắt các dòng sản phẩm bổ sung protein, hướng đến nhóm người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe. Đặc biệt, các thương hiệu kem như Rivo, Nymbl, Blue Bell và thương hiệu Foothills Creamery đến từ Canada đều đã ra mắt những sản phẩm kem giàu protein, với hàm lượng dao động từ 11 đến 15 gram protein mỗi khẩu phần.

Thương hiệu protein đình đám David Protein cũng gây tiếng vang lớn với sản phẩm kem lạnh của mình, chứa 10 gam protein mỗi khẩu phần nhưng chỉ vỏn vẹn 210 calo cho cả một hộp pint, nhờ vào việc sử dụng một loại chất thay thế chất béo không tiêu hóa mang tên EPG (glycerin propoxyl hóa este hóa) cùng các chất tạo ngọt không calo.

Ảnh: David Protein

Việc xu hướng thực phẩm bổ sung protein "lấn sân" sang cả quầy kem chỉ còn là vấn đề thời gian. Protein đã xuất hiện trong ngũ cốc ăn sáng, bỏng ngô, nước ngọt, sữa chua, thậm chí cả trong Doritos và Pop Tarts, khi các thương hiệu đua nhau nâng cấp bảng thành phần dinh dưỡng để bắt kịp nhu cầu người tiêu dùng. Và nhu cầu này vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.

Theo Mintel, thị trường protein tại Mỹ được định giá 114,4 tỷ đô la tính đến năm 2024, và dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ 1,9% mỗi năm cho đến năm 2028. Trên thực tế, nhu cầu hiện đang vượt xa nguồn cung. Các sản phẩm vốn tự nhiên giàu protein như sữa chua đông lạnh và phô mai cottage cũng đang chứng kiến sự trở lại đầy ấn tượng về mức độ phổ biến.

“Protein sẽ không chỉ là một trào lưu sức khỏe thoáng qua vài năm rồi biến mất; nó sẽ tồn tại lâu dài. Một phần nguyên nhân đến từ nhu cầu protein mang tính nhân khẩu học,” bà Rania Nasis, nhà sáng lập thương hiệu kem Nymbl, chia sẻ với tờ Forbes. “Chính vì vậy, danh mục sản phẩm có chứa protein sẽ tiếp tục mở rộng sang cả ngành kem.”

Ảnh: Nymbl

Hương vị chất lượng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với kem, bởi việc bổ sung thêm protein có thể làm thay đổi kết cấu và độ đặc của kem truyền thống, khiến sản phẩm dễ bị kết tinh và có cảm giác sạn khi ăn. Bột Whey protein cũng có thể để lại dư vị khá lạ miệng.

Do đó, Nymbl sử dụng protein cô đặc từ sữa cùng whey protein cô lập để đạt được hàm lượng protein mong muốn, trong khi một thương hiệu mới nổi khác là Rivo cũng sử dụng protein cô đặc từ sữa, nhưng bổ sung thêm chất xơ từ rễ cây rau diếp xoăn (chicory) nhằm mang lại lợi ích probiotic.

Đối với ông Kevin Bates, nhà sáng lập thương hiệu kem Rivo, mục tiêu là khiến người tiêu dùng nhớ đến Rivo trước hết vì hương vị, chứ không phải vì các chỉ số dinh dưỡng. Là một người vừa đam mê ẩm thực vừa quan tâm sâu sắc đến sức khỏe, ông Bates cũng mong muốn Rivo - thương hiệu do chính ông tự đầu tư vốn - sử dụng những nguyên liệu truyền thống như đường mía, đồng thời không sử dụng gôm guar, gôm xanthan hay hương liệu nhân tạo. Đồng thời, ông mong muốn người tiêu dùng tiếp cận thương hiệu vì hương vị đầu tiên, chứ không phải vì hứng thú với bảng thành phần tốt cho sức khỏe.

Ảnh: Rivo

Đây cũng là quan điểm tương tự được ông Peter Rahal, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành David Protein, bày tỏ.

“Chúng tôi biết mình đã tạo ra phiên bản tốt nhất của món kem lạnh này khi mọi người không còn bàn tán về các chỉ số dinh dưỡng đầu tiên nữa, mà bắt đầu phản ứng với nó như một món tráng miệng thực thụ. Mục tiêu của chúng tôi luôn là để bảng thành phần dinh dưỡng trở thành một điều bất ngờ được khám phá sau, chứ không phải là lý do khiến người ta chọn ăn nó ngay từ đầu”.

David Protein đã cho ra mắt dòng sản phẩm mới nhất của mình vào đầu tháng 6, sau nhiều tháng úp mở về sự xuất hiện tất yếu của nó. Thương hiệu mới hai năm tuổi này hiện đang trên đà đạt doanh thu hơn 300 triệu đô la trong năm 2026.

Khi món kem lạnh này cuối cùng cũng chính thức ra mắt với các hương vị vani hạt, chocolate ba lớp, bơ đậu phộng ba lớp và bột bánh quy, toàn bộ hàng tồn kho đã cháy hàng chỉ trong 28 phút, dù yêu cầu đặt hàng tối thiểu là sáu hộp với giá 90 đô la mỗi hộp.

Ảnh: David Protein

Cùng lúc đó, David Protein cũng khai trương một cửa hàng pop-up mang tên Scoop Shop tại khu West Village, thành phố New York, thu hút hơn 500 lượt khách ghé thăm ngay trong ngày đầu tiên, và đến cuối tuần đầu tiên, con số này đã vượt mốc 2.000 người. Trên mạng xã hội, Scoop Shop đã tạo ra hơn 10 triệu lượt hiển thị.

Có thể thấy, làn sóng kem protein không đơn thuần là một trào lưu nhất thời, mà đang phản ánh một sự chuyển dịch sâu sắc hơn trong thói quen tiêu dùng: người tiêu dùng ngày nay không còn muốn phải lựa chọn giữa hương vị và dinh dưỡng, mà mong muốn có được cả hai trong cùng một sản phẩm.

Khi ranh giới giữa "món tráng miệng chiều chuộng bản thân" và "thực phẩm chức năng" ngày càng trở nên mờ nhạt, các thương hiệu thành công nhất sẽ là những cái tên biết cách cân bằng khéo léo giữa hai yếu tố này - vừa đủ hấp dẫn để khiến người ăn quên đi bảng thành phần dinh dưỡng, vừa đủ chất lượng để biến một món ăn vặt mùa hè trở thành một phần trong lối sống lành mạnh lâu dài.