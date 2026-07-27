Tăng cường khuyến mại, thêm cơ hội cho doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm

Thị trường trong nước vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng với quy mô gần 100 triệu dân. Vì vậy, các chương trình khuyến mại tập trung sẽ tiếp tục là giải pháp hiệu quả nhằm kích thích sức mua, nhất là trong những tháng cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng thường tăng cao...

Ảnh minh họa:Co.opxtra

Thời gian gần đây, nhiên liệu và nhiều yếu tố đầu vào khác đã hạ nhiệt đáng kể so với giai đoạn tháng 3 - tháng 4/2026. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại các chợ dân sinh cuối tuần qua cho thấy cho thấy sức tiêu thụ chưa bật tăng do giá cả vẫn ở mức cao. Ba chỉ dao động 170.000 - 190.000 đồng/kg, sườn non 190.000 - 230.000 đồng/kg. Thịt bò thăn phổ biến 320.000 - 380.000 đồng/kg, trong khi bò bắp dao động 280.000 - 330.000 đồng/kg...

Nhóm rau xanh tuy đã "hạ nhiệt" so với thời điểm nắng nóng đầu mùa nhưng vẫn chưa trở về mặt bằng giá đầu năm. Rau muống, mồng tơi, cải ngọt tại chợ truyền thông phổ biến 18.000 - 28.000 đồng/kg; cải chíp khoảng 25.000 - 35.000 đồng/kg; cà chua 28.000 - 35.000 đồng/kg...

Trong khi đó, tại các hệ thống bán lẻ hiện đại, mặt bằng giá niêm yết của phần lớn nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu gần như không thay đổi. Người tiêu dùng chủ yếu được hưởng mức giá thấp hơn thông qua các chương trình khuyến mại, tích điểm, thay vì giá bán niêm yết được điều chỉnh giảm đồng loạt.

Do đó, hệ thống các siêu thị đang nỗ lực giúp người tiêu dùng giảm áp lực chi tiêu, đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Sự kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng sẽ góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt trên thị trường nội địa.

Tại các hệ thống bán lẻ hiện đại, người tiêu dùng được hưởng mức giá thấp hơn thông qua các chương trình khuyến mại. Ảnh: Co.opxtra

Điển hình, hệ thống siêu thị Co.op Mart triển khai chương trình ưu đãi “Deal tựu trường - Giá yêu thương”, qua đó giảm giá đến 50% cho hàng nghìn sản phẩm phục vụ mùa tựu trường, bao gồm vở, dụng cụ học tập, ba lô, bình giữ nhiệt, bình nước, đồng phục học sinh, giày dép. Hưởng ứng chương trình Vietnam GrandSale 2026 do Bộ Công Thương phát động, từ nay đến hết ngày 31/7, Co.op Mart giảm giá đến 67% đối với nhiều nhóm hàng thực phẩm tươi sống và thực phẩm sơ chế.

Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi "Lotte Max sale - Siêu sale bùng nổ" với nhiều ưu đãi, giảm giá tới 50%. Theo đó, nhiều mặt hàng quen thuộc như trứng gà, gạo ST25, kim chi, nước tẩy trang, nước giặt, sữa tươi... được áp dụng mức giá ưu đãi hoặc chương trình mua 1 tặng 1 nhằm thu hút người tiêu dùng.

Tại hệ thống siêu thị GO!, nhiều chương trình ưu đãi cũng được triển khai nhằm tri ân khách hàng. Nhiều mặt hàng như nước ngọt, nước trái cây, trà xanh được tiêu thụ mạnh nhờ giảm giá đến 34%; sản phẩm Nestlé giảm giá 18%; sườn đông lạnh, chân gà CP giảm từ 30 - 38%; các loại rau xanh như xà lách, dưa chuột, cà chua giảm từ 22-32%; sản phẩm sữa chua Milo, Vinamilk được giảm giá đến 30%...

Đặc biệt, hiện nhiều hệ thống siêu thị đang triển khai chương trình giảm giá trên cả trái cây nội địa lẫn nhập khẩu. Tại MM Mega Market, bơ sáp Đắk Lắk giảm từ 35.000 đồng xuống còn 19.000 đồng/kg; bưởi da xanh chuẩn OCOP còn 45.000 đồng/kg; xoài Hòa Lộc loại lớn 59.000 đồng/kg… Ở nhóm trái cây nhập khẩu, cherry Mỹ giảm tới 33%, chỉ còn 399.000 đồng/kg; táo Braeburn New Zealand chỉ còn 39.000 đồng/kg…

Nhiều ưu đãi, giảm giá tới 50%để kích thích tiêu thụ các sản phẩm thiết yếu. Ảnh: Lotte Mart Ba Đình

Động thái này cho thấy các nhà bán lẻ đang tận dụng cao điểm thu hoạch của nhiều loại trái cây để tăng sức tiêu thụ, đồng thời tạo thêm lợi thế cạnh tranh với các kênh bán hàng truyền thống. Theo ghi nhận tại nhiều siêu thị, khi người tiêu dùng đến mua trái cây, họ thường kết hợp mua thêm thực phẩm, đồ gia dụng… qua đó giúp tổng doanh thu tăng lên. Đây cũng là lý do các chuỗi bán lẻ sẵn sàng giảm mạnh giá một số mặt hàng chủ lực để tạo hiệu ứng thu hút khách.

Song song, khi World Cup 2026 vừa kết thúc, các loại TV, tủ lạnh hay máy lạnh tại hệ thống siêu thị điện máy đua nhau giảm giá mạnh. Điển hình, siêu thị Điện Máy Chợ Lớn, các dòng tủ lạnh thể tích tầm trung đến từ hãng Panasonic, AQUA… mức giá niêm yết rẻ hơn 2 triệu đồng so với giá trước đây, chỉ từ 6 triệu đồng/sản phẩm.

Trong khi đó, tại chi nhánh Điện Máy Xanh Phan Đăng Lưu (phường Cầu Kiệu), các sản phẩm TV nội địa Trung Quốc như Hisense, TCL, Xiaomi có kích thước lớn đều được điều chỉnh mức giá giảm 4 - 5 triệu đồng/sản phẩm. Ngoài việc áp dụng chương trình ưu đãi với từng sản phẩm riêng lẻ, người tiêu dùng mua trọn bộ sản phẩm từ TV, tủ lạnh, máy lạnh sẽ được giảm thêm 5 - 10% trên toàn bộ hóa đơn.

Có thể thấy, bước vào nửa cuối năm 2026, thị trường nội địa sẽ chứng kiến cuộc sàng lọc khốc liệt khi dòng tiền xã hội không còn phân phối đại trà mà dịch chuyển cục bộ, đòi hỏi tư duy quản trị của các doanh nghiệp phải thay đổi căn bản.

Trong đó, xu hướng thay đổi quy trình sản xuất diễn ra rõ nét nhất trong ngành nông sản, thực phẩm và đồ uống. Xu thế tiêu dùng xanh, sạch đã ngay lập tức chuyển hóa thành mệnh lệnh đầu tư sâu vào công nghệ chế biến, tối ưu hóa nguyên liệu bản địa và áp dụng tiêu chuẩn tuần hoàn để duy trì tốc độ bứt phá.

Các loại TV, tủ lạnh hay máy lạnh tại hệ thống siêu thị điện máy đua nhau giảm giá mạnh. Ảnh: Siêu thị điện máy - nội thất Chợ Lớn

Bên cạnh đó, việc chủ động ứng dụng công nghệ chống giả bằng Blockchain, hệ thống mã QR động biến đổi theo thời gian thực và tích cực kích hoạt cơ chế gỡ bỏ nhanh phối hợp với các sàn thương mại điện tử sẽ là những vũ khí công nghệ đắc lực. Đó chính là những tấm khiên kiên cố để doanh nghiệp tự nâng cao uy tín, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Dưới góc độ chuyên gia, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan đánh giá, khuyến mại chỉ là giải pháp kích cầu trong ngắn hạn. Để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đổi mới công nghệ và giảm chi phí sản xuất để tạo ra mức giá cạnh tranh. Đặc biệt với nhóm hàng nông sản, thực phẩm chế biến, việc hoàn thiện chuỗi cung ứng, nâng cao khả năng bảo quản và kiểm soát chất lượng sẽ giúp doanh nghiệp gia tăng lợi thế trên thị trường.

Cùng với đó, điều quan trọng các doanh nghiệp cần đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng tiêu thụ trên các nền tảng thương mại điện tử, kết hợp hiệu quả giữa kênh bán hàng truyền thống và trực tuyến. Đây không chỉ là xu hướng tất yếu của thị trường bán lẻ hiện đại mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.