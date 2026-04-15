Trang chủ Tiêu điểm

Trao đổi 10 Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa các doanh nghiệp Việt – Trung

Hà Lê

15/04/2026, 10:15

Ngày 14/4, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Lễ trao biên bản hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác kinh tế song phương, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành liên quan, đại diện doanh nghiệp hai nước đã trao đổi 10 Bản ghi nhớ hợp tác (MoU), tập trung vào các lĩnh vực: đường sắt và đường sắt đô thị; vận tải đường sắt liên vận quốc tế và logistics; hợp tác du lịch song phương; mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa tại Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Ấn Độ; thiết kế – thi công nội thất ứng dụng công nghệ cao; bảo dưỡng hàng không, sản xuất và mua bán ghế máy bay; phát triển cây siêu sậy trên vùng đất kém hiệu quả; chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp; cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hệ thống; và ý định thư về thu xếp tài chính thuê tàu bay của Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc.

Thời gian qua, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước tiếp tục tăng trưởng tích cực. Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch song phương đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%; Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc. Hai tháng đầu năm nay, kim ngạch đạt 42,9 tỷ USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ.

Về đầu tư, năm 2025 Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 5,96 tỷ USD, tăng 20,4%, dẫn đầu về số lượng dự án mới. Về du lịch, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam với 5,28 triệu lượt năm 2025, tăng 41%; hai tháng đầu năm 2026 đạt hơn 920.000 lượt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

08:06, 15/04/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

21:01, 14/04/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

07:13, 14/04/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Italia Sergio Mattarella

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 14/4 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Italy Sergio Mattarella.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nguyên tắc thành lập thành phố Đồng Nai

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nguyên tắc thành lập thành phố Đồng Nai

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nguyên tắc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho địa phương.

Giáo dục, khoa học – công nghệ và thanh niên: Trụ cột mới trong quan hệ Việt – Trung

Giáo dục, khoa học – công nghệ và thanh niên: Trụ cột mới trong quan hệ Việt – Trung

Phát biểu tại Đại học Thanh Hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh giáo dục, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và thanh niên là động lực then chốt, góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển ở tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Chiều tối 14/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, trao đổi các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và lâu dài.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Thế giới

Những chủ nợ đang nắm giữ khối nợ công 39 nghìn tỷ USD của Mỹ

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 15-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

1

Dự báo Mỹ có thể tốn 1 nghìn tỷ USD vì chiến sự Iran

Thế giới

2

Việt Nam và Australia thúc đẩy hợp tác công nghệ tài chính

Nhà đầu tư

3

Khủng hoảng năng lượng của ASEAN không chỉ là vấn đề năng lượng

Thế giới

4

Dự kiến thông xe trở lại cao tốc Hậu Giang - Cà Mau từ ngày 30/4

Đầu tư

5

TP.HCM : Tăng cường kiểm tra quản lý chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn

Dân sinh

