Trao đổi 10 Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa các doanh nghiệp Việt – Trung

Ngày 14/4, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác kinh tế song phương, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành liên quan, đại diện doanh nghiệp hai nước đã trao đổi 10 Bản ghi nhớ hợp tác (MoU), tập trung vào các lĩnh vực: đường sắt và đường sắt đô thị; vận tải đường sắt liên vận quốc tế và logistics; hợp tác du lịch song phương; mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa tại Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Ấn Độ; thiết kế – thi công nội thất ứng dụng công nghệ cao; bảo dưỡng hàng không, sản xuất và mua bán ghế máy bay; phát triển cây siêu sậy trên vùng đất kém hiệu quả; chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp; cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hệ thống; và ý định thư về thu xếp tài chính thuê tàu bay của Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc.

Thời gian qua, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước tiếp tục tăng trưởng tích cực. Năm 2025, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch song phương đạt 256,4 tỷ USD, tăng 24,8%; Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc. Hai tháng đầu năm nay, kim ngạch đạt 42,9 tỷ USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ.

Về đầu tư, năm 2025 Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 5,96 tỷ USD, tăng 20,4%, dẫn đầu về số lượng dự án mới. Về du lịch, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam với 5,28 triệu lượt năm 2025, tăng 41%; hai tháng đầu năm 2026 đạt hơn 920.000 lượt.